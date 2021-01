L’économie perd 140000 emplois en décembre alors que le chômage se maintient à 6,7% au milieu des pics de COVID-19

Les employeurs américains ont supprimé 140000 emplois en décembre au milieu des poussées de COVID-19 et de nouvelles contraintes commerciales, clôturant une année sombre avec les premières pertes de masse salariale depuis la pandémie qui a bouleversé l’économie au printemps dernier.

Les restaurants et les bars ont connu une hémorragie, et le rapport lance un hiver potentiellement brutal alors que le pays attend une large distribution d’un vaccin qui devrait ouvrir la voie à des jours plus clairs.

Le taux de chômage, qui est calculé à partir d’une enquête différente, est resté stable à 6,7%, a déclaré vendredi le ministère du Travail.

Les économistes avaient estimé que 50 000 emplois avaient été ajoutés le mois dernier, selon une enquête Bloomberg.

Les loisirs et l’hôtellerie, y compris les bars et les restaurants, ont entraîné les pertes d’emplois le mois dernier, supprimant 498 000 postes.

Les gouvernements des États et locaux, qui font face à des baisses massives de revenus liées à la pandémie, ont perdu environ 50 000 emplois. La masse salariale de l’enseignement privé a chuté de 63 000. Les pertes ont plus que contrebalancé les avancées étonnamment fortes de la masse salariale dans des secteurs comme les services professionnels et aux entreprises, le commerce de détail et la construction.

Les résultats décevants ont été en partie atténués par des révisions à la hausse de 135 000 pour des gains d’emplois en octobre et novembre.

Avant décembre, les gains d’emplois avaient ralenti pendant cinq mois consécutifs depuis leur sommet de 4,8 millions en juin. Le pays a récupéré 12,3 millions, soit environ 56%, des 22,2 millions d’emplois supprimés par la crise sanitaire, car les restaurants, les magasins et autres entreprises fermés par l’épidémie ont été autorisés à rouvrir et les points de vente ont ramené de nombreux travailleurs en congé.

Mais la réembauche a été compensée par une résurgence du virus dans la majeure partie du pays, ce qui a déclenché de nouvelles restrictions sur les entreprises, moins de visites de consommateurs craignant la contagion et des centaines de milliers de licenciements. Et le pays ne devrait pas récupérer entièrement les 9,8 millions d’emplois restants éradiqués par l’épidémie avant la fin de 2023.

Au cours des dernières semaines, les cas quotidiens de coronavirus ont atteint de nouveaux records au milieu des voyages et rassemblements de vacances et du temps plus froid. En conséquence, de nombreux États ont interdit les repas à l’intérieur, réduit les limites de capacité dans les magasins et les restaurants ou ont forcé les points de vente à fermer complètement. La Californie, par exemple, a fermé des salons de coiffure, des cinémas, des bars et des brasseries début décembre.

Environ 25% des petites entreprises ouvertes en janvier 2020 ont été fermées le mois dernier, selon Homebase, qui fournit un logiciel de planification des employés. Le nombre d’employés travaillant était en baisse de 3% par rapport à un mois plus tôt, a indiqué l’entreprise.

Le nombre d’Américains mis à pied temporairement a augmenté de 277 000 à mesure que les restaurants réduisaient leurs services ou fermaient. Environ 28% des chômeurs ont déclaré qu’ils étaient temporairement mis à pied, comparativement à 25% le mois précédent. Cela signifie que de nombreux travailleurs pourraient encore être ramenés à leurs anciens emplois.

Les rangs des travailleurs licenciés de façon permanente sont tombés à 3,4 millions contre 3,7 millions.

Le déploiement à grande échelle d’un vaccin à la fin du printemps devrait déclencher « un mini boom estival » et la reprise d’environ 6 millions d’emplois, déclare Gregory Daco, économiste en chef d’Oxford Economics.

«La baisse de la masse salariale du mois dernier ne signale pas le début d’un nouveau ralentissement de l’économie dans son ensemble», déclare l’économiste Michael Pearce de Capital Economics.

Début novembre, Athipong Yimsiriwattana, 32 ans, de Dallas, a été licencié de son travail de commis au service de flotte pour American Airlines – chargement et déchargement des bagages, nettoyage des cabines et guidage des avions vers les portes, entre autres tâches.

L’ancien chef n’était pas éligible aux allocations de chômage et a donc dû tirer 21000 $ de son plan 401 (k) pour payer son hypothèque et d’autres dépenses, même avec le salaire de directeur de restaurant de sa femme.

Et avec des avions remplis à peine au quart de leur capacité, il craignait de ne pas être rappelé.

«Je ne pouvais pas simplement passer à Delta (Airlines)», dit Yimsiriwattana, soulignant que les compagnies aériennes licencient des travailleurs par dizaines de milliers. Et avec les restaurants obligés de restreindre à nouveau les services de restauration, «je ne pouvais pas redevenir chef.»

Alors Yimsiriwattana, qui a commencé à bricoler des ordinateurs dans son enfance, a décidé de suivre sa passion et de suivre un cours de cybersécurité en ligne de 16 semaines. Il passe jusqu’à 14 heures par jour à suivre des cours et à faire des exercices.

«Je me suis dit:« Tout le monde travaille à la maison en ce moment et ils vont avoir besoin de quelqu’un pour s’occuper »de leurs besoins en matière de sécurité informatique, dit-il. Le salaire d’un analyste en cybersécurité commence à environ 72 000 dollars, dit-il, bien plus que son salaire de compagnie aérienne.

«Je vais faire quelque chose que j’aime faire», dit-il.

Bon nombre des 10,7 millions de travailleurs sans emploi du pays ne sont pas aussi chanceux et se bousculeront pour trouver des emplois pendant quelques mois difficiles. Le projet de loi de secours de 908 milliards de dollars récemment adopté par le Congrès vise à contenir les dégâts. Il offre des prestations de chômage améliorées à 14 millions d’Américains et une autre série de prêts-subventions aux petites entreprises, ainsi que des chèques de 600 $ à la plupart des particuliers.

Pourtant, le nombre de travailleurs au chômage depuis plus de six mois est passé à près de 4 millions et plus de 100000 petites entreprises ont fermé définitivement, laissant des cicatrices sur l’économie même après que le déploiement des vaccins ait stimulé l’activité et que les embauches aient repris.