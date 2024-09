L’économie palestinienne est en chute libre et sa reconstruction nécessitera des milliards, selon l’ONU

GENEVE — L’économie palestinienne est « en chute libre », a rapporté jeudi l’ONU, la production à Gaza ayant chuté d’un sixième de son niveau avant que les forces israéliennes ne commencent une réponse militaire cinglante à la crise. Attentats du 7 octobre sur le territoire.

Le rapport de l’ONU sur le commerce et le développement a également mis en garde contre un « déclin économique rapide et alarmant » en Cisjordanie, citant l’expansion des colonies israéliennesconfiscations de terres, démolition de bâtiments palestiniens et violences des colons.

Le rapport ne fait aucune mention de la corruption dans les institutions palestiniennes,

« L’économie palestinienne est en chute libre », a déclaré Pedro Manuel Moreno, secrétaire général adjoint de l’agence, aux journalistes à Genève. « Le rapport appelle la communauté internationale à mettre un terme à cette chute libre de l’économie, à s’attaquer à la crise humanitaire et à jeter les bases d’une paix et d’un développement durables. »

Cela comprendrait un « plan de redressement global » pour les zones palestiniennes, davantage d’aide internationale, la levée de l’embargo israélien blocus de Gazaet la libération des revenus et des fonds retenus pour les Palestiniens retenus par Israël, a-t-il déclaré.

Alors que la violence continue, il y a peu de signes qu’un quelconque plan de relance soit lancé dans un avenir proche.

Mutasim Elagraa, qui coordonne l’aide de l’agence aux Palestiniens, a déclaré : « Si nous voulons ramener Gaza à la situation d’avant octobre 2023, nous avons besoin de dizaines de milliards de dollars, voire plus, et de décennies. »

L’objectif ultime est de « mettre Gaza sur la voie du développement durable », ce qui prendra plus de temps et d’argent, a-t-il déclaré.

La production économique à Gaza a chuté à un peu plus de 221 millions de dollars au cours du semestre incluant le dernier trimestre de 2023 et le premier trimestre de 2024 – le dernier trimestre pour lequel des chiffres sont disponibles – soit environ 16 % du chiffre total pour le même semestre en 2022 et 2023, lorsque le total était d’un peu plus de 1,34 milliard de dollars, a indiqué l’agence.

Entre-temps, plus de 300 000 emplois en Cisjordanie, où vivent quelque 3 millions de Palestiniens, ont été perdus, faisant grimper le taux de chômage à 32 %, contre moins de 13 % avant le conflit, a rapporté l’agence.

Au début de cette année, jusqu’à 96 % des actifs agricoles de Gaza, y compris les fermes d’élevage, les vergers, les machines et les installations de stockage, avaient été « décimés », a déclaré l’agence, également connue sous le nom de CNUCED.

Plus de 80 % des entreprises ont été endommagées ou détruites, et les dégâts ont continué à s’aggraver, a-t-il indiqué.

L’offensive israélienne à Gaza a fait au moins 41 084 morts et 95 029 blessés parmi les Palestiniens, a annoncé le ministère de la Santé du territoire. Le décompte du ministère ne fait pas de distinction entre civils et militants.

Israël a lancé sa campagne visant à détruire le groupe palestinien Hamas après l’attaque du 7 octobre contre le sud d’Israël au cours de laquelle des militants ont tué quelque 1 200 personnes et enlevé 250 autres.