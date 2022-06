L’économie n’est toujours pas prête pour de fortes hausses de taux à venir, déclare le PDG de Wells Fargo

“Nous savons que les taux augmentent, cela ne pourrait pas être plus clair”, a-t-il déclaré. “Nous savons que les consommateurs et les entreprises, bien que forts aujourd’hui, vont voir une détérioration, et nous allons agir avec surprise quand cela se produira.”

“Le risque est qu’en raison de la multiplicité des chocs, vous commenciez à passer à un régime d’inflation plus élevée. Notre travail consiste littéralement à empêcher que cela ne se produise, et nous empêcherons que cela ne se produise”, a déclaré le chef de la banque centrale. “Nous ne permettrons pas une transition d’un environnement à faible inflation vers un environnement à forte inflation.”

“Je ne parierais pas sur un chiffre, mais je parierais sur des hausses de taux plus importantes”, a déclaré Scharf à Sara Eisen de CNBC au Aspen Ideas Festival mercredi, ajoutant qu’il considère que des hausses de 50 et 75 points de base sont “significatives en elles-mêmes”. “

Le PDG de Wells Fargo, Charles Scharf, a déclaré qu’il pariait sur “des hausses de taux plus importantes” alors que la Réserve fédérale tente de contenir l’inflation élevée, et que l’économie n’est pas aussi préparée qu’elle devrait l’être.

Les marchés et l’économie sont loin d’être inconscients de la situation et des risques. Le marché boursier vient de terminer son pire premier semestre depuis 1970. Les données d’une récente enquête CNBC de Main Street et des entreprises américaines montrent des attentes généralisées d’une récession. La plus récente enquête CNBC | Momentive Small Business Survey a montré que la grande majorité des propriétaires de petites entreprises s’attendent à une récession, et pas un seul directeur financier répondant à la récente enquête du CNBC CFO Council n’a déclaré qu’il ne s’attendait pas à une récession.

Powell a déclaré au Congrès le 22 juin que l’inflation avait continué à monter trop haut et devait baisser. L’indice des prix à la consommation en mai a augmenté de 8,6 % par rapport à l’année précédente, son plus haut niveau depuis 1981.

“Au cours des prochains mois, nous chercherons des preuves convaincantes que l’inflation diminue, conformément à un retour de l’inflation à 2%”, a déclaré Powell au Congrès. “Nous prévoyons que les augmentations de taux en cours seront appropriées ; le rythme de ces changements continuera de dépendre des données entrantes et de l’évolution des perspectives de l’économie.”

“Nous allons dans ce domaine plus forts que nous ne l’avons jamais été”, a déclaré Scharf, “Nous avons les législateurs, les régulateurs, la Fed, qui ont une conviction extraordinaire, qui ont des outils extraordinaires, et cela me fait du bien notre capacité à traverser quelque chose.”

