Les employeurs américains ont fortement réduit leurs embauches le mois dernier alors que la pandémie virale s’accélérait à travers le pays, ajoutant 245 000 emplois, le moins depuis avril et le cinquième ralentissement mensuel consécutif.

Dans le même temps, le taux de chômage est tombé à 6,7%, contre 6,9% en octobre, a indiqué le ministère du Travail. Le gain d’emplois en novembre était en baisse par rapport à 610 000 en octobre.

Le rapport de vendredi sur un autre ralentissement de l’embauche était la dernière preuve que le marché du travail et l’économie vacillent face à un virus qui a brisé les records quotidiens d’infections confirmées.

Avant la pandémie, les gains du mois dernier auraient été considérés comme sains. Mais l’économie américaine est toujours à environ 10 millions d’emplois sous son niveau d’avant la pandémie, avec une proportion croissante de chômeurs décrivant leur emploi comme disparu pour de bon.

Une embauche plus rapide est nécessaire pour que les personnes qui ont été mises à pied pendant la récession pandémique puissent rapidement retourner au travail.

Pas assez: les économistes avaient prévu 469000 nouveaux emplois mais il n’y en avait que 245000 – et la flambée du COVID fait craindre d’autres mauvaises nouvelles d’emplois à venir

Les 245 000 étaient le plus petit gain depuis le début de la reprise de l’emploi en mai. Le cinquième ralentissement mensuel consécutif des gains d’emplois a laissé l’emploi bien en dessous de son sommet de février.

Le rapport sur l’emploi étroitement surveillé ne couvrait que les deux premières semaines de novembre, lorsque la vague actuelle d’infections à coronavirus a commencé.

Les infections, les hospitalisations et les taux de mortalité ont grimpé en flèche, ce qui a amené certains économistes à anticiper une baisse de l’emploi en décembre ou janvier alors que de plus en plus de juridictions imposent des restrictions aux entreprises et que les consommateurs évitent les endroits bondés comme les restaurants.

Malgré les chiffres, Wall Street a augmenté à la suite de la nouvelle, les commerçants pensant que cela obligera le Congrès à agir sur la relance.

«Pour l’instant, la reprise du marché du travail est terminée jusqu’à ce que la vague hivernale du COVID-19 soit derrière nous», a déclaré James McDonald, PDG et directeur des investissements d’Hercules Investments, basé à Los Angeles.

« Le fait de voir ou non une récession à double creux aux États-Unis dépend de l’interaction entre la gravité des fermetures et leur impact sur l’économie au cours de l’hiver et la taille des mesures de relance potentielles du Congrès et de la Réserve fédérale. »

Un plan de relance de 908 milliards de dollars a pris de l’ampleur au Congrès jeudi après une impasse de plusieurs mois entre républicains et démocrates au sujet de l’aide aux entreprises et à des millions de personnes touchées par les fermetures dues aux virus.

Un total de 2879 Américains sont décédés hier du coronavirus, ce qui est en hausse par rapport à son précédent record d’une journée de 2804 juste un jour plus tôt. Cela marque un bond considérable par rapport au sommet précédent de 2603 signalé le 15 avril lors du pic initial de la pandémie.

Le nombre de cas quotidiens a également atteint des sommets sans précédent avec 217664 nouvelles infections confirmées signalées hier

Le nombre d’hospitalisations a également atteint un nouveau sommet avec 100 667 patients actuellement traités pour le virus. Parmi les personnes hospitalisées, 19442 sont aux soins intensifs et 6967 sont sous ventilateurs

Les deux partis sont également confrontés à une date limite du 11 décembre pour adopter un budget de 1,4 billion de dollars ou risquer la fermeture du gouvernement.

«Le marché va se concentrer sur les progrès réalisés sur le plan d’aide. Nous approchons de très près … Je ne serais pas surpris de voir une sorte d’accord, dès lundi », a déclaré Peter Cardillo, économiste de marché en chef chez Spartan Capital Securities à New York.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une augmentation de la masse salariale de 469 000 emplois en novembre. L’embauche a culminé à 4,781 millions en juin.

Les rapports sur les dépenses de consommation, les industries manufacturières et de services suggèrent un ralentissement de la reprise après la pire récession depuis la Grande Dépression.

Les États-Unis sont au milieu d’une nouvelle vague d’infections au COVID-19. Près de 200 000 nouveaux cas ont été signalés mercredi et les hospitalisations ont approché un record de 100 000 patients, selon un décompte de Reuters de données officielles.

Un plan d’aide bipartisan de 908 milliards de dollars contre les coronavirus a pris de l’ampleur jeudi au Congrès alors que les législateurs conservateurs exprimaient leur soutien et que les dirigeants du Sénat et de la Chambre des représentants se rassemblaient.

Plus de 3 billions de dollars d’allégement gouvernemental contre le COVID-19 ont aidé des millions d’Américains au chômage à couvrir leurs dépenses quotidiennes et les entreprises à maintenir les travailleurs sur leurs listes de paie, ce qui a conduit à une croissance économique record au troisième trimestre. La pandémie incontrôlée et l’absence de relance budgétaire supplémentaire pourraient entraîner une contraction de l’économie au premier trimestre 2021.

Pour l’instant, il y a des signes que la reprise économique trébuche. Les dépenses de consommation ont augmenté en octobre au rythme le plus lent en six mois. Les dîners assis dans les restaurants sont à nouveau en baisse, selon les données du site de réservation OpenTable. Et un rapport de la Fed sur les conditions des affaires a révélé que la croissance s’est ralentie le mois dernier dans plusieurs régions du Midwest et dans le district de Philadelphie de la Fed.

Le taux de chômage a été biaisé vers le bas par les personnes qui se classent à tort comme étant «employées mais absentes du travail», en se concentrant sur le chômage de longue durée et les personnes travaillant à temps partiel pour des raisons économiques.

Les économistes surveillent également la part des femmes dans la population active. Les industries qui ont tendance à employer des femmes ont été durement touchées par la récession. De nombreuses femmes ont également quitté leur emploi pour s’occuper des enfants, les écoles étant passées à l’apprentissage en ligne.