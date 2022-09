L’économie mondiale s’affaiblit dans un contexte de lutte contre l’inflation, de guerre et de pandémie

L’inflation obstinément élevée fait craindre à Wall Street que la Réserve fédérale réagisse en augmentant les taux d’intérêt jusqu’à ce que les États-Unis sombrent dans la récession, entraînant avec elle l’affaiblissement de l’économie mondiale. Alors que les analystes disent que l’économie américaine a progressé au troisième trimestre, les signes de troubles se multiplient, ici et à l’étranger. La hausse des taux hypothécaires refroidit le marché immobilier américain ; les pénuries d’énergie nuisent à la production des usines allemandes ; et coronavirus récurrent les fermetures entravent les entreprises chinoises.

La Fed et d’autres banques centrales resserrent le crédit pour lutter contre une inflation historiquement élevée alors même que trois des principaux moteurs économiques mondiaux – les États-Unis, l’Europe et la Chine – s’effondrent. Alors que les États-Unis et d’autres gouvernements réduisent également les dépenses consacrées aux mesures de secours en cas de pandémie, l’économie mondiale reçoit moins de soutien des décideurs qu’à presque n’importe quel moment en 50 ans, a déclaré jeudi la Banque mondiale dans un nouveau rapport qui mettait en garde contre l’augmentation des risques de récession mondiale. .

“Je vois un chemin cahoteux à venir”, a déclaré Daleep Singh, économiste mondial en chef pour PGIM Fixed Income. “Nous sommes dans un monde où les chocs vont continuer à venir.”

Les actions de FedEx ont plongé vendredi, entraînant également une baisse des marchés financiers plus larges, après que le directeur général de la société de livraison de colis, Raj Subramaniam, a déclaré qu’il s’attendait à une “récession mondiale”.

Les hausses de taux ne sont pas d’une grande aide pour l’inflation de 22% en Estonie, la pire d’Europe

Les banques centrales, quant à elles, sont engagées dans la campagne de hausses de taux la plus agressive depuis la fin des années 1990, selon Citigroup. Ce mois-ci, les banques centrales d’Europe, du Canada, d’Australie et du Chili ont relevé leurs taux, et la Fed devrait le faire pour la cinquième fois depuis mars lors de sa réunion de la semaine prochaine.

Certains économistes craignent que les banquiers centraux du monde interprètent mal l’économie mondiale dans leur précipitation à relever les taux, tout comme ils l’ont fait – dans le sens opposé – l’année dernière, lorsqu’ils ont insisté sur le fait que l’inflation serait temporaire et ont résisté à l’action. Les effets cumulatifs du resserrement du crédit de plusieurs pays en même temps pourraient étrangler la croissance mondiale.

“Je n’ai pas vraiment l’impression que de nombreuses banques centrales accordent une grande attention à la façon dont leurs politiques affectent le reste du monde”, a déclaré Maurice Obstfeld de l’Université de Californie à Berkeley, l’ancien économiste en chef de l’International Fond Monétaire.

Les hausses de taux de la Fed font grimper le dollar par rapport aux autres principales devises, ce qui rend les biens importés moins chers pour les Américains, tout en compliquant la tâche des particuliers et des entreprises en d’autres pays à s’offrir des produits fabriqués à l’extérieur de leurs frontières.

Les grands importateurs de pétrole comme la Tunisie ont été particulièrement touchés, puisque le prix du brut est en dollars. La vigueur du billet vert nuit également aux pays en développement qui ont d’importantes dettes en dollars. Comme leurs monnaies locales perdent de la valeur par rapport au dollar, il faut plus de lires turques ou de pesos argentins pour rembourser la dette.

La baisse des prix de la nourriture et du carburant offre peu de soulagement aux pays les plus pauvres

Malgré l’augmentation de son taux directeur de 2½ points depuis mars, la Fed n’a pas été en mesure de ralentir suffisamment l’économie pour atténuer la pression sur les prix. Jeudi, les inscriptions initiales au chômage ont chuté pour la cinquième semaine consécutive, dernier signe que le marché du travail reste trop chaud pour le confort de la banque centrale.

Bien que de fortes embauches soient une bonne nouvelle pour les travailleurs américains, de nombreux économistes ont déclaré que le chômage devra augmenter avant que l’inflation ne se refroidisse.

Le rapport du Département du travail de la semaine dernière selon lequel les prix à la consommation en août étaient supérieurs de 8,3 % à ceux d’il y a un an – peu de changement par rapport aux 8,5 % de juillet – a déçu les investisseurs.

Certains analystes s’attendent à ce que la Fed continue de grimper au-delà du niveau de 3,8% qui les décideurs ont suggéré en juin d’achever leur travail anti-inflationniste. Vendredi, les économistes de la Deutsche Bank ont ​​déclaré que le taux directeur de la Fed pourrait atteindre 5% l’année prochaine, soit environ le double du niveau actuel.

La semaine dernière, des entreprises de Wall Street telles qu’Oxford Economics ont déclaré que la Fed freinerait suffisamment fort pour contenir les prix, même si cela envoyait les États-Unis dans un bref ralentissement.

“Une inflation plus élevée pendant plus longtemps, un resserrement plus agressif de la politique monétaire de la Fed et les retombées négatives d’un contexte mondial qui s’affaiblit se combineront pour pousser l’économie américaine dans une légère récession”, a déclaré la société dans une note aux clients.

Depuis 1981, la croissance américaine et mondiale ont largement évolué en tandem, selon une étude de Citigroup. Dans chacune des quatre récessions mondiales depuis 1980, les États-Unis – qui représentent environ un quart du produit intérieur brut mondial, ou PIB – ont ralenti soit juste avant que l’économie mondiale ne tombe dans un marasme, soit en même temps.

Le FMI a déclaré cet été que l’économie mondiale risquait de sombrer dans la récession en raison des répliques de la guerre en Ukraine, de la pandémie et de l’inflation. L’alarme du FMI faisait suite à un avertissement de la Banque mondiale sur le risque de « stagflation » mondiale, une combinaison toxique de prix constamment élevés et d’une croissance anémique.

Il n’y a pas de définition officielle d’une récession mondiale, bien que la Banque mondiale utilise ce terme pour décrire une baisse du PIB mondial par personne. Certains économistes affirment qu’une forte baisse d’un certain nombre de paramètres, tels que la production industrielle, les flux de capitaux transfrontaliers, l’emploi et le commerce, ou une récession économique impliquant un grand nombre de grandes économies distinguent une véritable récession mondiale.

«Nous avons les États-Unis, le Canada et l’Europe en récession au cours du second semestre de cette année et au début de l’année prochaine. Que vous appeliez cela une récession mondiale ou non, cela dépend du spectateur », a déclaré Ben May, directeur de la recherche macroéconomique mondiale chez Oxford Economics. «Mais nous allons traverser une période très faible. Ça va ressembler à une récession.

La grande inquiétude est l’Europe, qui peine à s’adapter à la perte d’approvisionnement en gaz naturel russe. Moscou a réagi aux sanctions européennes après l’invasion de l’Ukraine en réduisant d’environ 75 % les expéditions de gaz naturel vers l’Europe, selon Barclays.

Alors que les prix de l’énergie montaient en flèche, les consommateurs et les entreprises du continent en ont ressenti les effets. Après des années à maintenir les coûts d’emprunt en dessous de zéro, la Banque centrale européenne a relevé ses taux à deux reprises depuis juillet pour freiner l’inflation qui dépasse 9 % – et prévoit d’autres mesures de ce type malgré l’affaiblissement de l’économie.

« C’est leur changement de politique le plus spectaculaire depuis la crise financière mondiale. Le choc de l’approvisionnement énergétique les frappe beaucoup plus durement que les États-Unis », a déclaré l’économiste Carmen Reinhart de la Kennedy School of Government de Harvard.

Choisissez votre économie : marché du travail grésillant ou croissance fulgurante

Certains économistes disent qu’un ajustement plus large est en cours. Après des décennies au cours desquelles l’intégration mondiale a limité les pressions sur les prix aux États-Unis et dans d’autres économies avancées, des forces externes alimentent désormais l’inflation.

Les gouvernements des États-Unis, d’Europe et de Chine encouragent une plus grande production nationale par le biais de subventions et de restrictions à l’investissement. La refonte des chaînes d’approvisionnement mondiales coûtera plus cher, tout comme les efforts visant à accélérer la transition des combustibles fossiles pour lutter contre le changement climatique, a déclaré Dana Peterson, économiste en chef du Conference Board.

“Les jours d’inflation ultra-faible sont probablement révolus”, a-t-elle déclaré.

L’activité économique mondiale s’est contractée au deuxième trimestre pour la première fois depuis les premiers jours de la pandémie en 2020. Si cette contraction se transforme en une véritable récession dans les mois à venir, les solutions traditionnelles ne seront pas disponibles.

Alors que l’inflation atteint des sommets proches de 40 ans aux États-Unis, en Europe, au Canada et au Royaume-Uni, les banquiers centraux ont l’intention de relever les taux et non de les baisser – le remède habituel à une faible croissance.

En 2008, lorsqu’une bulle immobilière implosante a déclenché une crise financière mondiale, le gouvernement chinois a intensifié une vague de dépenses d’infrastructure de près de 600 milliards de dollars, suivie d’années de financement généreux par les banques d’État. Le sauvetage total a représenté plus d’un quart du produit intérieur brut de la Chine, bien plus que ce que les États-Unis ont dépensé pour la relance, selon une étude de l’Organisation de coopération et de développement économiques à Paris.

Les dépenses chinoises se sont traduites par des commandes pour des usines aux États-Unis et en Europe, des mines de cuivre au Pérou et des producteurs de minerai de fer en Australie.

Aujourd’hui, la Chine est préoccupée par ses propres problèmes – notamment un secteur immobilier criblé de dettes et une croissance des exportations en berne – avant un congrès sensible du Parti communiste en octobre, qui devrait accorder au président chinois Xi Jinping un troisième mandat sans précédent.

Cette année, le yuan a également chuté de près de 9 % par rapport au dollar et se situe près du niveau symboliquement important de 7 yuans pour un billet vert.