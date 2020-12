Les vaccins et le soutien financier des gouvernements aideront l’économie mondiale à retrouver ses niveaux d’avant la pandémie d’ici la fin de 2021, a prédit un chien de garde économique mondial.

Mais les prévisions de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) indiquent également que le rebond sera inégal dans les pays du monde entier et dépendra fortement du succès de la lutte contre le COVID-19.

« La contribution de l’Europe et de l’Amérique du Nord à la croissance mondiale restera inférieure à leur poids dans l’économie mondiale », a déclaré l’économiste en chef de l’OCDE Laurence Boone, présentant un rapport publié mardi.

« La Chine, qui a commencé à se redresser plus tôt, devrait connaître une forte croissance, représentant plus d’un tiers de la croissance économique mondiale en 2021. »

Le secrétaire général de l’OCDE, Angel Gurria, a déclaré que c’était un signe «d’espoir» pour la première fois depuis que la pandémie a frappé au début de cette année.

« La bonne nouvelle concernant les vaccins a suscité un certain optimisme … mais nous ne sommes pas encore sortis du bois », a-t-il déclaré.

L’OCDE prévoit que l’économie mondiale diminuera d’environ 4,2% cette année et rebondira au même rythme en 2021.

Il augmentera de 3,7% l’année suivante, a prédit le chien de garde.

Mais Gurria a averti que « cela laisserait toutes les économies de l’OCDE plus petites à la fin de 2021 qu’elles ne l’étaient à la fin de 2019 »;

De nombreux gouvernements européens ont progressivement rouvert leurs économies à mesure que les cas de virus sont maîtrisés et que la saison des achats d’hiver commence avant Noël et le nouvel an.

Boone a déclaré que le vaccin serait crucial pour le revirement: «Des campagnes de vaccination efficaces et une meilleure coopération entre les pays pourraient accélérer la distribution du vaccin dans le monde entier.

« Inversement, la résurgence actuelle du virus dans de nombreux endroits nous rappelle que les gouvernements pourraient être à nouveau contraints de resserrer les restrictions sur l’activité économique. »