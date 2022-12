L’économie mondiale fait face à plus de souffrances en 2023 après une année sombre

C’était censé être l’année du retour de l’économie mondiale après la pandémie de Covid.

Au lieu de cela, 2022 a été marquée par une nouvelle guerre, une inflation record et des catastrophes liées au climat. Ce fut une année de « polycrise », terme popularisé par l’historien Adam Tooze.

Préparez-vous à plus de morosité en 2023.

“Le nombre de crises a augmenté depuis le début du siècle”, a déclaré Roel Beetsma, professeur de macroéconomie à l’université d’Amsterdam.

“Depuis la Seconde Guerre mondiale, nous n’avons jamais vu une situation aussi compliquée”, a-t-il déclaré à l’AFP.

Après la crise économique induite par Covid de 2020, les prix à la consommation ont commencé à augmenter en 2021 alors que les pays sortaient des confinements et autres restrictions.

Les banquiers centraux ont insisté sur le fait qu’une inflation élevée ne serait que temporaire alors que les économies revenaient à la normale. Mais l’invasion de l’Ukraine par la Russie fin février a fait grimper les prix de l’énergie et des denrées alimentaires.

De nombreux pays sont désormais aux prises avec des crises du coût de la vie parce que les salaires ne suivent pas l’inflation, obligeant les ménages à faire des choix difficiles dans leurs dépenses.

Les banques centrales ont rattrapé leur retard. Ils ont commencé à relever les taux d’intérêt cette année dans le but de maîtriser l’inflation galopante – au risque de faire basculer les pays dans de profondes récessions, car des coûts d’emprunt plus élevés signifient un ralentissement de l’activité économique.

L’inflation a enfin commencé à ralentir aux États-Unis et dans la zone euro.

Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques, les prix à la consommation dans le Groupe des 20 pays développés et émergents devraient atteindre 8 % au quatrième trimestre avant de chuter à 5,5 % l’an prochain.

L’OCDE encourage les gouvernements à fournir des aides pour soulager les ménages.

Dans l’Union européenne des 27 pays, 674 milliards d’euros (12 billions de rands) ont été affectés jusqu’à présent pour protéger les consommateurs des prix élevés de l’énergie, selon le groupe de réflexion Bruegel.

L’Allemagne, la plus grande économie d’Europe et la plus dépendante de l’approvisionnement énergétique de la Russie, représente 264 milliards d’euros de ce total.

Un Allemand sur deux déclare ne dépenser désormais que pour des articles essentiels, selon une enquête du cabinet de conseil EY.

La hausse des taux d’intérêt a également nui aux consommateurs et aux entreprises.

La Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne ont toutes deux commencé à ralentir le rythme de leurs hausses de taux en décembre, mais ont indiqué qu’elles devaient encore augmenter pour maîtriser l’inflation.

Les économistes s’attendent à ce que l’Allemagne et une autre grande économie de la zone euro, l’Italie, entrent en récession. L’économie britannique est déjà en train de se contracter. L’agence de notation S&P Global prévoit une stagnation pour la zone euro en 2023.

Mais le Fonds monétaire international s’attend toujours à ce que l’économie mondiale se développe en 2023, avec une croissance de 2,7 %. L’OCDE prévoit une croissance de 2,2 %.

L’assouplissement des freins à la Covid en Chine suscite l’espoir d’une relance de la deuxième économie mondiale et d’un moteur majeur de la croissance mondiale.

Les restrictions avaient torpillé l’économie chinoise et déclenché des protestations dans tout le pays.

La Chine a signalé cette semaine qu’elle rouvrait au monde en annonçant qu’elle mettrait fin aux quarantaines pour les arrivées à l’étranger à partir du 8 janvier.

Mais pour Beetsma, la plus grande crise est le changement climatique, qui “se déroule au ralenti”.

Les catastrophes naturelles et d’origine humaine ont causé 268 milliards de dollars de pertes économiques jusqu’à présent en 2022, selon le géant de la réassurance Swiss Re. L’ouragan Ian a coûté à lui seul une perte assurée estimée entre 50 et 65 milliards de dollars.

Les inondations au Pakistan ont causé 30 milliards de dollars de dégâts et de pertes économiques cette année.

Les gouvernements ont convenu lors des pourparlers sur le climat des Nations Unies (COP27) en Égypte en novembre de créer un fonds pour couvrir les pertes subies par les pays en développement vulnérables dévastés par des catastrophes naturelles.

Mais le sommet COP27 s’est terminé sans nouveaux engagements pour éliminer progressivement l’utilisation des combustibles fossiles, malgré la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de ralentir le réchauffement climatique.

“Ce n’est pas une crise aiguë mais une crise à très long terme, prolongée”, a déclaré Beetsma.

“Si nous n’en faisons pas assez, cela nous frappera à une échelle sans précédent.”