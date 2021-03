L’économie mondiale est «sur des bases plus solides» grâce au rythme accéléré de la vaccination et à de solides programmes de relance budgétaire, mais les inégalités croissantes, l’endettement élevé et les divergences entre les pays riches et les pays à faible revenu demeurent des risques importants, Kristalina Georgieva, directrice générale de la Le Fonds monétaire international (FMI), a mis en garde.

« Nous allons améliorer nos prévisions de croissance pour cette année et la prochaine », a déclaré Georgieva. « Mais il y a aussi une dangereuse divergence dans les fortunes économiques au sein des pays et entre les pays, et nous devons nous concentrer sur la sortie de la crise sanitaire. »

De retour en janvier, le FMI projeté croissance mondiale de 5,5% en 2021 et 4,2% en 2022, après une contraction de 3,5% en 2020 causée par la pandémie de coronavirus. Le plongeon de la zone euro a été beaucoup plus prononcé, à 7,2%.

S’adressant à Euronews, le chef du FMI a exhorté les gouvernements à « investir dans un avenir plus vert, plus intelligent, plus résistant aux chocs et plus inclusif ».

« À l’heure actuelle, les priorités les plus importantes restent d’accélérer la vaccination, de faire face à la crise sanitaire et de veiller à ce que le soutien ne soit pas retiré prématurément et je suis heureuse de voir que ce sont les principales priorités des dirigeants européens et des citoyens européens », a-t-elle déclaré. , félicitant l’UE pour son fonds de relance historique de 750 milliards d’euros, qui aidera les pays dépendants du tourisme à relancer leurs économies gravement endommagées.

Contrairement aux États-Unis, où le projet de loi de secours de 1,9 billion de dollars avancé par le président Joe Biden est déjà opérationnel, le plan de relance de l’UE doit encore être ratifié par les 27 États membres. Jusqu’à présent, seuls seize l’ont signé. La Commission européenne veut commencer à distribuer des subventions et des prêts avant l’été.

Georgieva a insisté sur le fait que tous les États membres doivent bénéficier du fonds car « sinon la plus grande puissance de l’Union européenne, qui est le moteur de convergence que nous avons, ne fonctionnerait pas au maximum ».

« Nos données montrent qu’il y a potentiellement trois fois la différence de perte de revenu par habitant entre les pays performants, ceux qui sont en avance et ceux qui sont en retard. Cela ne peut pas être le cas dans l’Union européenne. »

Dette, faillite et inégalités: tout en hausse

Au cours de l’entretien, Georgieva a souligné plusieurs risques majeurs auxquels les gouvernements doivent se méfier dans les mois à venir, comme les changements soudains des conditions financières résultant d’une forte reprise.

«Si l’économie mondiale est en plein essor et que la croissance dépasse les attentes, cela peut entraîner une hausse des taux d’intérêt et un resserrement des conditions financières. Nous devons être prêts. Heureusement, les banques centrales, y compris la Banque centrale européenne, ont été exemplaires en fournissant une communication claire. et à maintenir des taux d’intérêt bas d’une manière prévisible », a-t-elle déclaré.

La dette publique pose également un problème important, a-t-elle prévenu. Selon le directeur du FMI, les stimuli budgétaires ont conduit le monde à atteindre un ratio PIB / dette moyen de 100%.

« Nous devons penser à l’assainissement budgétaire à moyen terme le moment venu, pas encore. Nous devons encore nous assurer de soutenir l’économie. Mais avec le temps, il est important de reconnaître que, oui, la croissance augmenterait les revenus, mais il peut être nécessaire de prendre des mesures également en ce qui concerne le fonctionnement du système fiscal au XXIe siècle. «

Georgieva a également alerté que, à mesure que le soutien public est progressivement retiré, le risque de faillite pour les petites et moyennes entreprises va augmenter, « ayant du mal à survivre ».

Une autre menace pour le monde post-coronavirus est la montée des inégalités.

« Nous avons vu dans des cas précédents de pandémies comme le H1N1 [and] Zika, cette inégalité augmente et elle persiste pendant un certain temps. Nous voyons que cette crise frappe le plus durement les travailleurs peu qualifiés, les femmes et les jeunes », a-t-elle déclaré.

« Il est très important de ne pas oublier [the] les progrès que nous avons réalisés en matière d’égalité entre les sexes, c’est-à-dire maintenant qu’ils s’érodent, [and] veiller à ce que nous facilitions la participation des femmes au marché du travail, à la participation à l’économie, afin que nous progressions, et non pas en arrière, sur ce sujet particulier. «

La crise de Suez nous rappelle « à quel point nous sommes interdépendants »

Enfin, Georgieva a pris un moment pour réfléchir à la récente crise du canal de Suez, où l’Ever Given, un colossal porte-conteneurs de 400 mètres de long, a bloqué pendant six jours l’une des routes commerciales les plus fréquentées du monde. Cette obstruction prolongée a perturbé le commerce mondial et mis à nu les inconvénients de la mondialisation.

« C’est un rappel important [of] à quel point nous sommes interdépendants et à quel point le commerce est important pour nous pour fonctionner. C’est aussi une indication que nous ne pouvons jamais tenir notre bonne fortune pour acquise, quand nous le sommes, et que travailler ensemble est le seul moyen de traverser cette crise », a déclaré Georgieva.

« Si vous prenez le navire comme une analogie pour l’avenir, il a été soulevé à cause de l’ingéniosité et aussi d’un peu d’aide de la nature. Nous devons protéger et développer à la fois notre ingéniosité, notre créativité, qui a tiré cela de cette pandémie. n’oubliez pas, nous sommes également entre les mains de Dame Nature. Protégez-la. «