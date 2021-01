Par Michelle Nichols

NEW YORK (Reuters) – L’économie mondiale devrait connaître une légère reprise de 4,7% cette année après avoir reculé de 4,3% en 2020 en raison de la pandémie COVID-19 – plus du double de l’impact de la crise financière mondiale en 2009 – The United Les nations ont déclaré lundi.

Le rapport sur la situation et les perspectives de l’économie mondiale du Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies indique que les économies développées ont diminué de 5,6% en 2020 et devraient récupérer 4%, tandis que les pays en développement ont contracté 2,5% et devraient croître de 5,7% en 2021.

« Des réponses budgétaires massives et opportunes ont empêché une catastrophe économique de type grande dépression dans le monde », indique le rapport.

« Il restera essentiel que les économies du G20 reviennent sur la trajectoire de la croissance, non seulement pour soulever le reste des économies mondiales, mais aussi pour rendre l’économie mondiale plus résiliente aux chocs futurs », prévient le rapport.

Il a déclaré que 131 millions de personnes supplémentaires ont été poussées dans la pauvreté en 2020.

