L’économie mondiale attend le coup de pouce de l’Internet des objets (IoT) | L’impression des États-Unis

Les progrès des systèmes d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle, l’accès à des capteurs abordables et fiables et la disponibilité de plates-formes de cloud computing sont les trois facteurs qui expliquent le saut qualitatif qu’a connu ce que l’on appelle l’Internet des objets, une technologie qui, selon les analystes, a commencé à prendre forme au cours de la dernière décennie du dernier millénaire.

Ces appareils couvrent un large spectre allant des appareils électroménagers aux machines industrielles. Pour cette raison, comme le soulignent les experts, elles présentent une grande diversité en termes de tailles et de degrés de complexité dans leur fonctionnement et leur gestion. Leur point commun est un identifiant unique et la capacité de transmettre des données de manière autonome, sans intervention humaine.

L’Internet des objets, ou IoT, comme on l’appelle sous son acronyme anglais (internet of Things), est appliqué dans pratiquement tous les secteurs et domaines de l’économie, de la société et de la culture. L’IoT commercial est ce qui fonctionne dans les transports ou la santé : systèmes de surveillance, stimulateurs cardiaques intelligents, etc.

La modalité utilisée dans la vie quotidienne – assistants vocaux, lampes autonomes… – est appelée IoT grand public. L’IoMT est l’Internet des objets militaire : biométrie portable, capteurs d’équipement, etc. Il existe un autre type, celui des infrastructures, qui constitue la base sur laquelle reposent les villes intelligentes. L’IoT industriel a été particulièrement introduit dans les secteurs de l’énergie, de l’industrie manufacturière et de l’agriculture.

De cet éventail de possibilités, le Les techniciens du McKinsey Global Institute ont calculé qu’en 2025, l’économie mondiale connaîtra déjà des progrès notables. Les professionnels de ce secteur recommandent de garder un œil sur les tendances qui transcendent le domaine des contrôleurs vocaux. Les appareils comme Google Home ou Amazon Echo Plus sont parmi les plus populaires de cette catégorie.

Avenir

L’Internet des objets, ou IoT, est appliqué dans pratiquement tous les secteurs et domaines de l’économie, de la société et de la culture.

Mais il existe des solutions pour d’autres besoins, comme Caméra de sonnette d’août, qui permet à la fois d’ouvrir les portes à distance et d’enregistrer les mouvements suspects devant les habitations. Ou encore Foobot, capable de mesurer avec précision la pollution intérieure, pour améliorer la qualité de l’air dans les établissements publics ou les espaces privés.

Lire aussi