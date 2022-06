L’économie, l’inflation et pourquoi on a l’impression qu’une récession approche

Elon Musk a récemment déclaré aux dirigeants de Tesla qu’il avait un « super mauvais pressentiment » à propos de l’économie, il souhaite donc suspendre l’embauche et réduire les effectifs de l’entreprise. Ce n’est peut-être pas la meilleure façon de gérer une entreprise, mais c’est révélateur de l’état d’esprit actuel – beaucoup de gens ont le sentiment que quelque chose ne va pas dans l’économie, ou est sur le point de l’être. Il y a ce sentiment lancinant que nous sommes dans une situation précaire, qu’il y a un boogeyman économique qui se cache juste au coin de la rue.

Ce sentiment de terreur est si omniprésent qu’il pourrait vous surprendre d’apprendre que de nombreux aspects de l’économie américaine sont généralement en bonne forme en ce moment. Le taux de chômage est faible et le marché du travail est solide. Les offres d’emploi sont à des niveaux presque records, et de nombreux travailleurs qui veulent trouver quelque chose de mieux le font. Les bilans des ménages et des entreprises sont solides. Les marges bénéficiaires des entreprises sont en baisse, mais ne sont pas désastreuses. Le marché boursier vacille, mais les pires problèmes semblent se concentrer sur le secteur technologique de haut vol qui devait se calmer un peu. Les investisseurs boursiers sont toujours beaucoup plus riches qu’ils ne l’étaient il y a cinq ou dix ans.

L’éléphant dans la pièce est, bien sûr, l’inflation, qui est élevée et, pour la plupart des consommateurs, tout simplement incroyablement ennuyeuse. La hausse des prix réduit les gains salariaux pour les travailleurs. Le prix moyen de l’essence à l’échelle nationale était de 4,91 $ au 7 juin, grimpant au moment même où de nombreux Américains se préparent à prendre la route pour l’été.

« Tout le reste se passe à merveille, mais l’inflation est douloureusement élevée. Les gens ne peuvent pas contourner cela, psychologiquement », a déclaré Mark Zandi, économiste en chef chez Moody’s Analytics. Ajoutez à l’inflation pendant deux ans de pandémie, la guerre en Ukraine, les fusillades de masse et les dysfonctionnements politiques, et il est difficile de dire que vous vous sentez bien à propos de quoi que ce soit, y compris l’économie. « C’est juste un breuvage nocif qui s’est réuni et qui pèse très lourdement sur la psyché collective à ce stade. »

La Réserve fédérale resserre sa politique monétaire pour tenter de lutter contre l’inflation, ce qui pourrait pousser l’économie vers une récession. Quoi qu’il en soit, le rythme effréné de la reprise après la récession pandémique ralentit.

L’économie n’est pas terrible, mais une combinaison de facteurs donne l’impression qu’elle l’est – et qu’elle ne fera qu’empirer, même si ce n’est pas du tout gagné d’avance.

L’inflation, pas amusant

L’inflation aux États-Unis est à des niveaux que le pays n’a pas vus depuis des décennies, et les gens, franchement, la détestent. Un récent sondage de FiveThirtyEight et Ipsos a révélé que plus de la moitié du pays affirme que l’inflation est le problème le plus important auquel le pays est confronté, bien devant des problèmes tels que l’extrémisme politique, la violence armée et le changement climatique. Pew a constaté que 70% des Américains disent que l’inflation est un très gros problème, sans qu’aucun autre problème ne s’en approche.

« C’est juste un breuvage nocif qui s’est réuni »

L’inflation peut être très douloureuse pour les consommateurs, en particulier sur des articles tels que la nourriture et l’essence qu’ils ne peuvent pas vraiment éviter d’acheter. C’est aussi toujours les regarder en face d’une manière que d’autres facettes de l’économie ne sont pas, du moins pas si évidemment.

Si vous avez obtenu une augmentation au cours de la dernière année – et beaucoup de gens l’ont fait – c’était probablement une chose unique. « Ce n’est pas comme si chaque semaine votre patron disait : ‘Hé, on t’a donné une autre augmentation.’ Avec l’inflation, c’est un fluage constant », a déclaré Nick Bunker, directeur de la recherche économique chez Indeed. Les prix du gaz, en particulier, sont presque inévitables, même si vous ne faites pas le plein. « Combien de biens et de services avons-nous dont le prix est affiché bien en évidence sur de grands panneaux ? »

La question de l’inflation pèse lourdement sur la façon dont les gens perçoivent tout le reste. De nombreux membres du public semblent croire que le pays est déjà en récession. Il est très peu probable que ce soit le cas, même si l’économie s’est contractée au premier trimestre de l’année.

La façon dont les gens disent qu’ils pensent de l’économie ne correspond pas nécessairement à ce que vous pourriez attendre d’eux si le pays était dans une situation économique désastreuse. Les consommateurs continuent de dépenser, bien que davantage semblent puiser dans leurs économies pour le faire (et il n’est pas clair s’ils en rapportent moins à la maison en raison de l’inflation). Fin 2021, une enquête de la Fed a révélé que les Américains faisaient état des niveaux de bien-être financier les plus élevés depuis le début de l’enquête en 2013, même si leur perception de l’économie au sens large avait diminué. Derek Thompson de l’Atlantic a récemment qualifié le scénario d’une sorte de situation « tout est terrible, mais je vais bien ».

L’indice de confiance des consommateurs de l’Université du Michigan est tombé en mai à son plus bas niveau depuis août 2011, en raison de l’opinion des consommateurs sur les conditions d’achat de maisons et de biens durables et de leurs perspectives sur l’avenir de l’économie en raison de l’inflation.

« Nous sommes à des niveaux qui seraient compatibles avec une plus grande récession », a déclaré Claudia Sahm, une ancienne économiste de la Réserve fédérale. « Il n’y a aucun moyen, étant donné le marché du travail, compte tenu des dépenses de consommation, que nous soyons actuellement en récession. »

Sahm a souligné que la dernière fois que le sentiment des consommateurs était si bas, les États-Unis étaient au milieu de la crise du plafond de la dette et sortaient toujours de la Grande Récession, et il y avait des troubles en Europe. Essentiellement, beaucoup de choses allaient mal. Nous sommes maintenant dans un scénario similaire – les gens se sentent mal à propos de beaucoup de choses, ce qui se traduit par ce qu’ils pensent de l’économie. Les consommateurs sont « juste vraiment énervés par le monde », a déclaré Sahm. Il y a toujours le Covid, il y a de nouveau des troubles en Europe, il y a une colère grandissante contre la politique. Pratiquement personne ne se dit satisfait de la direction que prend le pays. « Quand on pense au monde, à l’économie, ce n’est pas si séparable. »

Une récession n’est pas à coup sûr imminente, mais on dirait que c’est le cas

Début juin, le PDG de JPMorgan Chase, Jamie Dimon averti un « ouragan » économique se profile à l’horizon, citant la Fed qui réduit son bilan et l’impact de la guerre russo-ukrainienne sur les prix des matières premières dans son raisonnement. « En ce moment, il fait plutôt beau, les choses vont bien, tout le monde pense que la Fed peut gérer cela », a-t-il déclaré. «Cet ouragan est juste là-bas, sur la route, venant dans notre direction. Nous ne savons tout simplement pas si c’est mineur ou Superstorm Sandy.

Comme le « super mauvais sentiment » de Musk, Dimon puise dans l’ambiance actuelle – de nombreux consommateurs, économistes et investisseurs pensent qu’il pourrait y avoir une récession à l’horizon. En mai, une enquête Bloomberg auprès d’économistes a révélé qu’il y avait une probabilité de 30% d’une récession au cours de l’année prochaine. Bon nombre des récents problèmes du marché boursier peuvent être liés aux craintes de récession et aux craintes que la Fed, dans ses tentatives de lutte contre l’inflation, ne fasse vaciller l’économie.

« Les marchés sont passés du genre » Oh, ouais, atterrissage en douceur, oh, ouais, la Fed a ça » à » Oh, mon dieu « », a déclaré Sahm.

Malgré certaines affirmations catastrophiques, une récession n’est pas garantie – il y a une blague dans la finance selon laquelle le marché boursier a prédit neuf des cinq dernières récessions. La Fed pourrait amener l’économie à un état « Goldilocks », où tout va plutôt bien. Il y a des signes que l’économie florissante pourrait s’installer, comme un ralentissement du marché du logement et une certaine modération de la croissance des salaires.

Zandi pense toujours qu’il y a une possibilité d’esquiver une récession à court terme. « Nous avons besoin d’un peu de chance sur la pandémie et l’invasion russe et d’une politique habile de la part de la Fed », a-t-il déclaré.

Qu’une récession frappe ou non, l’économie est dans un moment de transition. La reprise après la récession pandémique a été ultra-rapide ; ça va ralentir.

« Nous traversons une période très volatile, donc la nature de l’expansion économique est en train de changer. Nous venons de traverser la récession pandémique et nous avons eu un rebond très rapide, et cela cède la place à la normalisation des taux de croissance », a déclaré Ataman Ozyildirim, directeur principal de l’économie au Conference Board. « C’est une période d’adaptation, et bien sûr, les gens n’aiment pas le changement, donc cela rend les gens très nerveux, et à juste titre. »

Comme le notent les commentaires de Dimon, « l’ouragan » à l’horizon n’est peut-être pas aussi dévastateur que l’histoire récente pourrait le faire croire. Une récession potentielle de 2022 ou 2023 ne ressemblera pas à 2008 ou 2020, comme Matt Zeitlin l’a récemment expliqué dans Grid. Il pourrait s’agir d’une récession plus variée, et une personne de plus est mieux placée pour naviguer – même si, bien sûr, certains groupes sont bien mieux préparés pour traverser les ralentissements que d’autres.

Avant la récession de 2008, les Américains étaient beaucoup plus endettés qu’aujourd’hui, a expliqué Damon Jones, professeur agrégé à la Harris School of Public Policy de l’Université de Chicago. Pourtant, la perspective d’une récession est effrayante. « Personne ne veut traverser une récession, et différentes personnes connaissent des récessions plus profondes, de sorte que le taux de chômage supérieur peut masquer des taux beaucoup plus élevés pour certains sous-groupes », a déclaré Jones.

Le taux de chômage des Noirs est constamment plus élevé que le taux de chômage des Blancs dans les bons comme dans les mauvais moments. Les ménages ayant des revenus plus élevés et des économies plus élevées sont souvent plus aptes à affronter une tempête que les personnes à faible revenu sans épargne.

Jones a également souligné que si une récession frappe, le gouvernement fédéral ne viendra probablement pas à la rescousse comme il l’a fait pendant la récession de Covid. Les travailleurs pourraient être instinctivement conscients que s’ils perdent leur emploi, les allocations de chômage supplémentaires ne viendront pas. « Si nous avons un ralentissement et du chômage et qu’il devient plus difficile de trouver des emplois, cela va-t-il revenir ? En présence de l’inflation que nous avons? dit Jones.

Du bon côté, les employeurs pourraient être plus hésitants à licencier cette fois-ci, bien qu’il y ait déjà eu des licenciements dans le secteur de la technologie. « Les employeurs gardent probablement à l’esprit qu’ils sont passés rapidement de laisser partir les gens à les embaucher, et qu’ils ont eu du mal à réembaucher des gens », a déclaré Bunker.

Il a ajouté que d’une manière étrange, une partie du pessimisme économique actuel pourrait en fait aider. Si les gens ne s’attendent pas à ce que leurs salaires augmentent, cela aide à éviter une spirale salaires-prix qui devient une sorte de boucle catastrophique de l’inflation. « C’est une mauvaise ambiance, mais cela pourrait être bon pour les perspectives macroéconomiques », a-t-il déclaré.

Il semble juste que rien au monde ne sera jamais meilleur

Il est impossible de dire à quiconque ce qu’il pense de l’économie, ou de quoi que ce soit, vraiment. Et notre perception de l’économie n’est pas toujours logique. (Voir: comment les opinions partisanes sur l’économie changent en fonction de qui est à la Maison Blanche, ou l’effet de richesse, où les gens se sentent mieux à l’idée de dépenser lorsque leurs investissements se portent bien.)

La Maison Blanche aimerait probablement beaucoup battre le tambour qu’en fait, les choses ne vont pas si mal. Mais si du coup ça vous coûte le double ou le triple de ce qu’il vous coûtait pour faire le plein d’essence, ce n’est pas un message qui résonne.

Bien sûr, on a l’impression que l’économie est sur le point de s’effondrer. Tout le reste aussi.

Il y a aussi le simple fait que nous sortons de deux années tumultueuses, et il est un peu difficile de croire qu’il y a vraiment un sursis à l’horizon. La pandémie est toujours en cours; tout le monde est en colère contre la politique. Le récent cycle de nouvelles, des fusillades de masse aux décisions imminentes de la Cour suprême, a été terrible.

Dans une certaine mesure, bien sûr on a l’impression que l’économie est sur le point de s’effondrer. Tout le reste aussi.

Alors que Musk et Dimon chantent une mélodie économique assez sombre, leur collègue riche – l’ancien PDG de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein – a emprunté une voie différente. Plus tôt ce mois-ci sur Twitter, il a essentiellement dit à tout le monde de se détendre. «Rappelez un peu la négativité sur les perspectives économiques. Si je dirige une grande entreprise, bien sûr, je me prépare au pire. Mais l’économie part d’un endroit fort, avec plus d’emplois que de preneurs, et s’adapte à des taux plus élevés », a-t-il écrit. Nous sommes dans des « temps plus risqués », a-t-il ajouté, mais peut-être que ça ira à la fin.

Ce n’est pas un mauvais sentiment. C’est aussi probablement un peu plus facile à avoir si vous valez un milliard de dollars.