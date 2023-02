L’économie, les soins de santé et le logement de la Colombie-Britannique seront au centre du discours du Trône : Eby

L’économie de la Colombie-Britannique sera au centre des préoccupations des politiciens à leur retour à l’Assemblée législative pour la séance du printemps.

Le premier ministre David Eby a déclaré que les économistes prédisent un “ralentissement mondial et potentiellement une récession” et que son gouvernement se concentre sur le maintien de la vigueur de l’économie en établissant des relations commerciales et en soutenant les entreprises.

La session commence aujourd’hui par un discours du trône, qui, selon Eby, décrira les principales priorités du gouvernement en matière de soins de santé, de logement, de sécurité publique et d’économie.

Cependant, Eby ne sera pas là pour le début de la session.

Il se rendra à Ottawa où le premier ministre Justin Trudeau organise une réunion des premiers ministres pour tenter de conclure une entente avec les provinces et les territoires pour augmenter le financement des soins de santé.

Le leader parlementaire de la Colombie-Britannique, Ravi Kahlon, a déclaré que le gouvernement prévoyait de présenter plus de deux douzaines de projets de loi au cours de la session, qui devrait se terminer en mai.

Le gouvernement déposera son budget à la fin du mois.

