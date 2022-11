L’économie japonaise se contracte, plombée par la faiblesse du yen et la hausse de l’inflation

Un yen faible et une inflation élevée ont érodé le pouvoir d’achat des consommateurs japonais et sapé la force des entreprises, retardant la reprise du pays au moment même où le Japon s’adaptait à la vie avec le coronavirus.

L’économie du pays, la troisième en importance après celle des États-Unis et de la Chine, s’est contractée à un taux annualisé de 1,2% au cours de la période de trois mois allant de juillet à septembre, ont révélé mardi les données du gouvernement. Les analystes avaient prédit une expansion, mais la flambée des prix des importations et la faible croissance de la consommation ont pesé sur les résultats.

Le résultat fait suite à neuf mois de croissance. L’économie japonaise a bondi de 4,6% au cours du deuxième trimestre – révisée à la hausse par rapport à une lecture initiale de 2,2% – la ramenant à sa taille prépandémique.

La lecture de mardi intervient alors que le Japon fait face aux vents contraires d’une économie mondiale qui s’affaiblit, d’une inflation qui est la plus élevée depuis des décennies selon certaines mesures et d’un yen qui a atteint ses niveaux les plus bas par rapport au dollar depuis 1990. Une augmentation des infections alimentée par Omicron au cours de l’été a également atténué une accélération des dépenses de consommation amorcée plus tôt dans l’année.