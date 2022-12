L’économie japonaise pourrait entrer en récession en 2023, selon un économiste

L’économie japonaise est sur le point d’entrer en récession à mesure que la croissance des exportations ralentit, selon Capital Economics.

“Nous pensons que l’économie japonaise entrera en récession l’année prochaine”, a déclaré Marcel Thieliant, économiste principal au Japon chez Capital Economics, a déclaré mardi à “Squawk Box Asia” de CNBC.

La récession sera “principalement due à une baisse des exportations et également à une plus grande prudence, ce qui est généralement ce que vous voyez lorsque les exportations commencent à baisser”, a-t-il déclaré.

Le Japon a récemment annoncé un déficit commercial plus important que prévu de 15 milliards de dollars pour le mois d’octobre. Les exportations ont augmenté de 25,3 %, un ralentissement par rapport à la croissance annuelle de 28,9 % observée en septembre.

Entre-temps, les importations ont bondi de 53,5 % en glissement annuel en octobre, supérieur à une croissance en glissement annuel de 45 % le mois précédent. Le pays devrait publier ses données commerciales mensuelles le 15 décembre.

Par ailleurs, le Japon devrait publier jeudi le PIB révisé du troisième trimestre. Les analystes interrogés par Reuters s’attendent à une contraction annualisée de 1,1 % pour la période de juillet à septembre – après avoir enregistré une contraction de 1,2 % au trimestre précédent.

Cela signifierait qu’il se dirige déjà vers ce qui est communément qualifié de récession technique, définie comme deux trimestres consécutifs de croissance négative.

Cependant, le National Bureau of Economic Research définit la récession comme “une baisse significative de l’activité économique qui s’étend à l’ensemble de l’économie et dure plus de quelques mois”.