L’économie islamique croissante de Dubaï | Euronews

Évaluée à plus de 1,7 billion d’euros, l’économie islamique est une grande entreprise. Dans cet épisode, Target s’entretient avec des initiés de l’industrie dans l’espoir de positionner Dubaï comme un hub régional.

Les Émirats arabes unis ont été classés parmi les trois premiers pays à économie islamique au monde, selon le Rapport 2020 sur l’état de l’économie islamique mondiale. La Malaisie reste en tête, suivie de l’Arabie saoudite. En termes simples, l’économie islamique est une catégorie d’entreprises, de finances et d’investissements conformes aux principes et aux valeurs islamiques.

En 2019, 2,4 billions d’euros ont été investis dans les actifs de la finance islamique. 1,9 milliard de musulmans dans le monde ont dépensé 1,7 billion d’euros dans l’économie islamique. La nourriture halal, la mode modeste et les médias et les loisirs sont les trois principales sources. Créé en 2013, le Dubai Islamic Economy Development Centre (DIEDC) a été créé pour faire de Dubaï le leader mondial dans ce domaine.

Abdulla Mohammed Al Awar, PDG de DIEDC estime que le rapport sur l’état de l’économie islamique mondiale est un outil vital: “Ce que ce rapport fournit est en fait une ressource. Et en termes de quels sont les investissements clés dans les différents secteurs de la Économie islamique, combien les consommateurs ont-ils réellement dépensé en produits et services qui composent l’économie islamique? C’est donc une très bonne source pour les entreprises, ainsi que les gouvernements, pour savoir où se situe la tendance.

Demande croissante d’aliments halal

Un rapport de recherche Techsci de 2018 a estimé que le marché des aliments et des boissons halal aux Émirats arabes unis devrait dépasser 4,6 milliards d’euros d’ici 2022. Une population musulmane croissante, une augmentation du revenu par habitant et un commerce électronique croissant sont parmi les principaux facteurs qui stimulent la demande. Un autre facteur est l’acceptation croissante de la nourriture halal parmi les non-musulmans.

Chez Prairie Foods, ils suivent des réglementations et des politiques strictes concernant les aliments et les boissons halal.

“Nous allons dans tous les différents restaurants, évidemment des restaurants très haut de gamme. Les consommateurs, la plupart d’entre eux, ou certains d’entre eux ne sont pas musulmans … ce n’est pas vraiment une obligation pour eux. Mais nous sommes en mesure de servir cela, ” explique Whaid Kandil, directeur général de Prairie Halal Foods.

L’importance de la mode

À Dubaï, une population musulmane en croissance rapide et relativement jeune affirme de plus en plus sa sensibilité islamique sur le marché à des produits aussi variés que l’alimentation, la banque et la finance, s’étendant jusqu’à la mode, les cosmétiques, les voyages et les soins de santé. L’industrie du vêtement a vu sa popularité augmenter dans la région et au-delà.

Amal Murad, une créatrice de mode, a déclaré à Euronews: “Je reçois de nombreuses demandes de renseignements de nombreuses régions, comme les musulmans d’Europe, et même moi, j’ai des amis non musulmans … ils aiment porter mes vêtements, pas seulement lorsqu’ils viennent nous rendre visite. ici, mais même à la maison. “

L’économie islamique post-COVID-19

Ceux qui travaillent au sein de l’économie islamique se concentrent sur la reprise après le COVID-19. Le rapport sur l’état de l’économie islamique mondiale prévoit d’ici 2021, le PIB et l’emploi auront non seulement rebondi, mais la croissance dépassera les niveaux d’avant la pandémie. Le rapport estime que les économies avancées qui ont été les plus durement touchées se rétabliront rapidement et commenceront à surperformer les marchés émergents et la croissance mondiale en général. Et avec l’économie islamique mondiale évaluée à plus de 2000 milliards de dollars, Dubaï cherchera à réclamer sa part du gâteau lucratif.