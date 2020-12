Les analystes pensent que la banque centrale augmentera son programme actuel d’achat d’obligations d’urgence en cas de pandémie de 1,35 billion de dollars (1,64 billion de dollars) de 500 milliards de dollars ou plus, le prolongeant de sa date de fin actuelle, mi-2021 à la fin de 2021. ou mi-2022.

L’autorité monétaire de la zone euro pourrait également fournir davantage de prêts à long terme et à très bas prix aux banques, principale source d’argent prêt pour les entreprises de la zone euro, afin de garantir que les entreprises ne font pas faillite ou ne réduisent pas parce que le crédit est trop cher ou non disponible. Certains des prêts à long terme ont actuellement des taux d’intérêt négatifs, que les banques paient en fait pour emprunter – à condition de continuer à emprunter.

Lagarde a déclaré que les décideurs politiques, y compris la banque centrale, les gouvernements nationaux et les institutions de l’UE, doivent continuer à soutenir l’économie pour combler l’écart jusqu’à ce que les vaccins puissent aider à reprendre une activité économique normale. Elle a conseillé à la prudence de célébrer un rétablissement trop tôt si le déploiement du vaccin en est encore à ses balbutiements; le Royaume-Uni a commencé à vacciner les personnes âgées fragiles, mais l’UE et les États-Unis, un partenaire commercial majeur, travaillent toujours sur l’approbation finale avant de lancer des campagnes.

L’économie a besoin de soutien pour empêcher les entrepreneurs d’abandonner, ce qui entraîne des effets d’entraînement et des pertes à long terme de production et d’emplois, a fait valoir Lagarde dans un discours du 11 novembre. «Les entreprises qui ont survécu jusqu’à présent en prêtant davantage pourraient décider que rester ouvertes n’a plus de sens commercial», a-t-elle déclaré.

Les mesures de relance de la BCE ont soutenu les gouvernements qui dépensent beaucoup d’argent pour aider les entreprises et les travailleurs et, par conséquent, ont vu leurs déficits et leurs besoins de financement augmenter. Les gouvernements nationaux ont déployé une aide qui comprend: des programmes de congé qui versent les salaires des employés pour éviter les licenciements permanents; suspension de certaines taxes, comme la taxe sur la valeur ajoutée en Allemagne, et des prêts bon marché et des garanties de crédit.

Au niveau de l’Union européenne, les gouvernements ont proposé de prêter ensemble pour financer un fonds de relance de 750 milliards d’euros pour soutenir l’innovation numérique et la lutte contre le changement climatique. Cet argent commencera à couler l’année prochaine, bien que l’approbation finale du programme ait été retardée par un différend avec les gouvernements populistes de Hongrie et de Pologne sur les conditions liées à l’argent qui obligeraient les bénéficiaires à respecter les normes démocratiques de l’UE.

Les achats d’obligations de la BCE ont réduit les taux d’intérêt à long terme et contribuent à garantir que tous ces emprunts restent abordables. La relance a également contribué à assurer la zone euro contre une récurrence de la crise de la dette de 2010-2012, alors que la hausse des coûts de financement menaçait de briser l’union monétaire.

La Réserve fédérale américaine procède également à des achats d’obligations, mais ces derniers jours, l’accent a été davantage mis sur les dépenses du gouvernement alors que les républicains et les démocrates marchandent une nouvelle série de mesures de relance au Congrès. Les responsables de la Fed tiendront leur prochaine réunion politique du 15 au 16 décembre. Plusieurs responsables de la Fed ont souligné que le Congrès doit agir et ont indiqué que si les législateurs arrêtent de fournir plus d’aide, ils peuvent modifier leurs achats d’obligations pour fournir plus d’aide à l’économie.