L’économie européenne pourrait être confrontée à un hiver de désespoir. Pourquoi cela devrait être important pour la Fed

L’Allemagne n’est pas le seul pays européen qui pourrait manquer d’énergie cet hiver, conséquence imprévue de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et des sanctions et contre-sanctions qui ont suivi entre l’Occident et Moscou.

L’Allemagne, confrontée à un potentiel d’approvisionnement très limité en gaz naturel et autres produits énergétiques en provenance de Russie, a déjà annoncé qu’elle allait probablement rationner le gaz naturel, en le fournissant d’abord aux ménages et ensuite aux entreprises.

Voici pourquoi la Fed devrait s’en soucier.

Un hiver de mécontentement pourrait plonger l’Europe dans une profonde récession, un résultat déjà largement pris en compte par les marchés.

L’euro est sur le point de tomber à parité avec le dollar – quelque chose que nous n’avions pas vu depuis que l’euro a été introduit pour la première fois en tant que monnaie souveraine.

La Banque centrale européenne envisage de relever les taux d’intérêt pour lutter contre l’inflation, à la traîne des mesures plus agressives de la Fed, même si le ralentissement à venir en Europe pourrait bien entraver les efforts de la BCE.

Ajoutez un autre problème à la liste de la BCE, la hausse des taux d’intérêt affectera de manière disproportionnée et négative les pays périphériques les plus endettés d’Europe. L’Italie, l’Espagne et le Portugal sont les plus importants d’entre eux.

L’Europe et le monde occidental peuvent-ils gérer une récession européenne et une nouvelle crise de la dette souveraine tout en essayant de maîtriser l’inflation ? J’en doute.

En outre, une récession européenne, associée à une guerre continue en Ukraine et à la lente reprise économique de la Chine, limitera l’activité économique à l’étranger et la croissance du produit intérieur brut aux États-Unis.

Les États-Unis sont déjà probablement en “récession technique” car PIB réel contracté au premier trimestre à un taux annuel de 1,6 % et devrait se contracter d’environ 2 % au cours du trimestre de juin. (La déclaration officielle d’une récession prend en compte plusieurs facteurs au-delà du PIB.)