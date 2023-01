L’économie et les services essentiels de la Grande-Bretagne sont en plein désarroi – c’est la tâche urgente de Rishi Sunak de les réparer

Rishi a pour mission de réparer la Grande-Bretagne

LABOR veut que les prochaines élections portent sur le changement.

Rishi Sunak est déterminé à avoir effectué lui-même d’énormes changements avant cela.

Les Britanniques auraient du mal à imaginer que ces problèmes actuels s’aggravent Crédit : Reuters

Et ce sera certainement un changement bienvenu si, contrairement à ses prédécesseurs les plus récents, il tient effectivement ses promesses sans ambiguïté hier.

Il est dommage que tous les cinq soient des réparations d’urgence pour réparer les ravages causés par Covid, la guerre et les échecs passés du gouvernement.

Mais nous sommes où nous sommes.

Plus tard, il y aura du temps pour plus d’ambition et de vision — et les réductions d’impôts dont nous aurons cruellement besoin.

Pour l’instant, notre économie et nos services essentiels sont en plein désarroi.

La tâche la plus urgente est de les réparer.

Il est tentant d’affirmer que le plan du Premier ministre – réduire de moitié l’inflation, stimuler la croissance, réduire la dette, réduire les listes d’attente du NHS et mettre fin au scandale de la migration des petits bateaux – est assez facile à réaliser car il est difficile d’imaginer que ces problèmes s’aggravent.

Pressions multiples

Nous ne sommes pas d’accord.

Ils peuvent tous se détériorer davantage sans un leadership décent – ​​en particulier avec les syndicats de la gauche dure qui soutiennent les travaillistes, apparemment déterminés à le garantir, et les forces mondiales si volatiles.

Ne vous y trompez pas, réussir sur les cinq sera une victoire majeure pour No10.

M. Sunak a concédé que ce discours concernait sa direction générale et son objectif. . . donc les détails étaient sommaires.

Mais il y en a un avec lequel nous contestons.

Il avait tout à fait raison de dire “quelque chose doit changer” dans le NHS.

Mais il est décourageant de l’entendre dire également que le service de santé n’a pas besoin de “réforme structurelle”.

Jusqu’à quel point les choses doivent-elles empirer avant que les politiciens admettent que ce système autrefois admirable – qui, malgré des milliards de nouveaux financements sans fin, semble au bord de la défaite par de multiples pressions – doit être réinventé pour notre population beaucoup plus grande, plus âgée et plus lourde ?

Cela dit, un plan global pour 2023 Rishi est louable et essentiel.

Pour notre bien à tous, il doit le faire fonctionner.

Flics quittant

COMBIEN des plus d’un million de cambriolages et de vols auxquels la police a renoncé l’année dernière ont été abandonnés en raison de leur apathie et de leur oisiveté ?

Oui, certains sont difficiles à résoudre.

Rishi Sunak a parlé hier de la répression des voleurs junkies et des voyous antisociaux Crédit : Getty

Mais le cas de la page 13 ne l’était pas.

La victime a remis aux flics une vidéosurveillance d’un escroc à l’aide de sa carte bancaire volée.

Quand ils n’ont rien fait, il a retrouvé le méchant via Facebook et l’a personnellement collé.

Le fraudeur a plaidé coupable le lendemain.

Rishi Sunak a parlé hier de sévir contre les voleurs junkies et les voyous antisociaux.

Son ministre de l’Intérieur obligera-t-il la police à faire cela ?

Ou le public doit-il faire le travail à leur place ?