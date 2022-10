L'économie est peut-être en meilleure forme que vous ne le pensez... pour l'instant

Une version de cette histoire est apparue pour la première fois dans la newsletter Before the Bell de CNN Business. Vous n’êtes pas abonné ? Vous pouvez vous inscrire ici.



Le marché du logement perd rapidement de la vigueur. Les taux d’intérêt continuent d’augmenter. Le marché boursier reste volatil. Et l’inflation continue d’être un problème majeur pour les personnes qui essaient de payer leurs factures.

Compte tenu de tout cela, on pourrait penser que le bilan économique de facto du troisième trimestre – produit intérieur brut, ou PIB – attendu jeudi sera sombre.

Mais voici la chose.

Les économistes prédisent en fait une croissance décente, sinon spectaculaire. La prévision consensuelle des économistes interrogés par Reuters est que le PIB a augmenté à un rythme annualisé de 2,1 % au troisième trimestre. (Ce sera la première estimation du PIB du troisième trimestre, et il y aura plusieurs révisions dans les semaines à venir.)

Il y a une projection encore plus rose de la Federal Reserve Bank d’Atlanta, dont le modèle GDPNow largement surveillé et respecté suit toutes les dernières données économiques et propose une projection du PIB. La dernière lecture de GDPNow prévoit une croissance annualisée de 2,9 %.

Pourquoi si rose malgré toutes les mauvaises nouvelles ? D’une part, une grande partie du PIB est constituée de dépenses de consommation – et bien que nous nous plaignions tous de l’inflation, la hausse des prix n’a pas encore empêché les consommateurs de faire des folies. Selon les chiffres du gouvernement, les ventes au détail ont augmenté de 8,2 % en septembre par rapport à il y a un an.

Cela aide également que le marché du travail soit toujours sain. Les entreprises américaines ajoutent des centaines de milliers d’emplois par mois, le taux de chômage est proche d’un creux d’un demi-siècle de 3,5 % et les salaires augmentent (mais pas aussi vite que les prix).

Si le PIB finit par augmenter entre 2% et 3% – au lieu de se contracter comme il l’a fait au premier et au deuxième trimestre – cela signifie qu’il est moins probable que nous soyons en récession. Ce serait une bonne nouvelle pour les consommateurs, les investisseurs et la Réserve fédérale.

Cela signifie également que la Fed continuera probablement à augmenter fortement les taux d’intérêt pour enfin étouffer l’inflation une fois pour toutes. Oui, cela augmente les chances d’une éventuelle récession, car les hausses de taux mettent du temps à avoir un impact sur la plupart des secteurs de l’économie réelle, les taux hypothécaires et le logement étant l’exception notable.

“La Fed risque de déclencher une récession américaine avec son taux hausses, mais le plus grand risque est une économie à la merci de la hausse des prix », a déclaré l’économiste en chef d’ADP, Nela Richardson, dans un rapport. Elle a fait valoir que l’inflation pourrait stimuler la croissance nominalement à mesure que les consommateurs dépensent plus… mais cela a un coût. Il ronge les chèques de paie des travailleurs.

Au-delà d’un rapport solide au troisième trimestre, cependant, certains économistes s’inquiètent de l’impact futur sur la croissance.

“Le PIB imminent, touché par des taux plus élevés et un dollar plus fort, est énorme”, ont déclaré les économistes de Jeffries Aneta Markowska et Thomas Simons dans un rapport. Ils ont comparé le resserrement actuel de la Fed et ses conséquences à l’époque où la Fed augmentait agressivement les taux pour lutter contre l’inflation au début des années 1980 sous le président de la Fed, Paul Volcker.

Ces hausses de taux ont contribué à provoquer une soi-disant récession à double creux, où l’économie a subi deux ralentissements entre 1980 et 1982.

Markowska et Simons craignent également que la Fed soit si intensément concentrée sur l’inflation qu’elle n’agira pas assez rapidement pour abaisser à nouveau les taux une fois que l’économie montrera des signes de ralentissement plus prolongés.

“Nous nous attendons également à ce que la Fed soit lente à réagir à la faiblesse économique, ce qui prolongera probablement la prochaine récession et exacerbera sa gravité”, ont-ils déclaré, ajoutant qu’ils ne pensaient pas que la Fed réduirait ses taux avant le début de 2024… même si une récession pourrait commencer d’ici le troisième trimestre de 2023.

En d’autres termes, l’« atterrissage en douceur » tant espéré de l’économie pourrait s’avérer être une chimère.

« Un ralentissement économique est probable en 2023 en raison de la difficulté à réaliser un atterrissage en douceur en général. Atteindre un atterrissage en douceur avec une inflation supérieure à 8 % s’avérera encore plus difficile », a déclaré José Torres, économiste principal chez Interactive Brokers, dans un rapport.

“Cette récession pourrait obliger la Fed à garder le pied sur les freins plus longtemps”, a-t-il ajouté. “Lutter contre une inflation élevée tout en maintenant une croissance économique positive est une épreuve difficile.”

La ligne du bas : La bonne nouvelle est donc que l’économie n’est probablement pas encore en récession… et le PIB du troisième trimestre devrait confirmer cette opinion. Le problème est qu’un ralentissement est probablement encore à venir à un moment donné en 2023.

Les bénéfices ont contribué à soutenir le marché boursier jusqu’à présent ce mois-ci. Mais un secteur qui réussit généralement le mieux, la technologie, ne plaira probablement pas aux investisseurs.

Les résultats de la société de médias sociaux Snapchat (SNAP), qui a publié une perspective lamentable, n’étaient pas encourageants. Et comme le souligne Clare Duffy de CNN Business, les revenus à venir d’Apple (AAPL), d’Amazon (AMZN), du propriétaire de Google Alphabet (GOOGL), de Microsoft (MSFT) et du parent de Facebook Meta ne sont peut-être pas non plus trop prometteurs.

Le ralentissement de la publicité en ligne nuira à plusieurs de ces entreprises, notamment Meta et Alphabet, qui possède également YouTube. La force du dollar rongera également l’ensemble de leurs ventes et bénéfices internationaux.

On espère toujours que ces titans de la technologie auront des perspectives plus optimistes pour le quatrième trimestre. Après tout, la technologie brille généralement pendant les vacances alors que les consommateurs font des folies sur les gadgets.

Mais avec l’inflation qui grignote les budgets des ménages, il reste à voir combien de nouveaux casques iPhone, Pixels, Xbox et Quest VR arriveront dans ces boîtes souriantes d’Amazon en décembre.

Lundi: PMI flash du Royaume-Uni et de la zone euro ; Gains de Hyundai, Philips (PHG) et Discover (DFS)

Mardi: la confiance des consommateurs américains ; revenus de GM (GM), GE (GE), UPS (UPS), Coca-Cola (KO), UBS (UBS), HSBC (HSBC), SAP (SAP), JetBlue (JBLU), Alphabet, Microsoft, Visa ( V), Texas Instruments (TXN), Spotify (SPOT), Chipotle (CMG) et Mattel (MAT)

Mercredi: ventes de maisons neuves aux États-Unis ; les bénéfices de Boeing (BA), Bristol-Myers (BMY), Barclays (BCS), Heineken (HEINY), Deutsche Bank (DB), General Dynamics (GD), Kraft Heinz (KHC), Norfolk Southern (NSC), Hilton ( HLT), Harley-Davidson (HOG), Ford (F) et Meta

Jeudi: PIB des États-Unis ; décision de taux de la BCE ; Production industrielle en Chine ; les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis ; biens durables américains ; revenus de Comcast (CMCSA), Samsung (SSNLF), Unilever (UL), Credit Suisse (CS), Anheuser-Busch InBev (BUD), Caterpillar (CAT), Merck (MRK), Southwest (LUV), McDonald’s (MCD) , Mastercard (MA), Amazon, Apple, Intel (INTC), T-Mobile (TMUS) et Capital One (COF)

Vendredi: revenus et dépenses personnels aux États-Unis ; l’inflation PCE aux États-Unis ; Décision sur les taux de la Banque du Japon ; PIB de la France et de l’Espagne ; revenus d’Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), Volkswagen (VLKAF), AbbVie (ABBV), Charter Communications (CHTR) et Colgate-Palmolive (CL)