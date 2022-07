L’économie est menacée de récession par une force cachée à la vue de tous

Pour ajouter à la complexité, la boîte à outils habituelle des banques centrales n’est pas conçue pour cette situation. Naviguer dans l’équilibre entre la protection des emplois et l’étouffement de l’inflation est déjà assez difficile en des temps plus simples. Dans ce cas, la hausse des prix est un phénomène mondial, amplifié par une guerre jusqu’ici insensible aux sanctions et à la diplomatie, combinée à la mère de tous les enchevêtrements de la chaîne d’approvisionnement.

Ni la Fed ni la Banque centrale européenne n’ont de levier à actionner qui oblige M. Poutine à agir. Ni l’un ni l’autre n’a un moyen de résorber l’arriéré de porte-conteneurs obstruant les ports des États-Unis vers l’Europe vers la Chine.

“Tout le monde suit la situation économique en ce moment, y compris les banques centrales, nous n’avons pas de réponse claire sur la façon de gérer cette situation”, a déclaré Kjersti Haugland, économiste en chef chez DNB Markets, une banque d’investissement en Norvège. “Vous avez beaucoup de choses qui se passent en même temps.”

Le danger le plus profond pèse sur les pays pauvres et à revenu intermédiaire, en particulier ceux qui sont aux prises avec un lourd fardeau de la dette, comme le Pakistan, le Ghana et El Salvador.

Alors que les banques centrales ont resserré le crédit dans les pays riches, elles ont incité les investisseurs à abandonner les pays en développement, où les risques sont plus grands, pour se réfugier dans des actifs solides comme les obligations d’État américaines et allemandes, qui paient désormais des taux d’intérêt légèrement plus élevés.

Cet exode de liquidités a augmenté les coûts d’emprunt pour les pays d’Afrique subsaharienne vers l’Asie du Sud. Leurs gouvernements subissent des pressions pour réduire les dépenses alors qu’ils envoient des paiements de dette aux créanciers à New York, Londres et Pékin – alors même que la pauvreté augmente.