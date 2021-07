L’économie est en marche et le Covid est en fuite

WASHINGTON – Le président Joe Biden a répondu vendredi aux chiffres de l’emploi de juin, affirmant que la forte croissance de l’emploi reflète le succès de son projet de loi de secours du plan de sauvetage américain ce printemps et des campagnes de vaccination à l’échelle nationale de son administration.

« Nous prouvons aux opposants et aux sceptiques qu’ils avaient tort », a déclaré Biden vendredi matin à la Maison Blanche.

« Plus d’emplois, de meilleurs salaires – c’est une bonne combinaison. En termes simples, notre économie est en marche et nous avons Covid-19 en fuite », a-t-il déclaré.

La croissance de l’emploi a bondi en juin avec une reprise rapide de l’économie américaine, a rapporté vendredi le département du Travail.

Les salaires non agricoles ont augmenté de 850 000 pour le mois, par rapport à l’estimation du Dow Jones de 706 000 et mieux que les 583 000 révisés à la hausse en mai. Le taux de chômage a toutefois augmenté à 5,9% contre 5,6% attendu.

Le rapport de juin a été le premier à tenir pleinement compte de l’impact de l’annonce du 13 mai des Centers for Disease Control and Prevention selon laquelle les adultes entièrement vaccinés n’ont plus besoin de porter de masques à l’extérieur dans la foule ou dans la plupart des environnements intérieurs.

L’annonce a eu un effet domino sur les mandats de masques au niveau de l’État, aidant à ramener les Américains vers les immeubles de bureaux, les prestataires de soins de santé et d’autres activités qu’ils avaient évitées au cours de l’année écoulée.

Biden a salué le week-end de la fête de l’indépendance comme une raison de célébrer plus d’étapes que la fin des mandats de masque.

« Il se passe de grandes choses », a-t-il déclaré. « L’économie croît plus vite que jamais en 40 ans, nous avons un nombre record de nouveaux emplois, les décès de Covid sont en baisse de 90%, les salaires augmentent plus vite que jamais en 15 ans, nous ramenons nos troupes à la maison. .. et partout en Amérique, les gens vont à des jeux de ballon et font de bonnes choses. »

L’embauche s’est accélérée alors que le deuxième trimestre s’est transformé en un été qui verra un retour proche à la normale pour les Américains qui ont limité l’activité au cours de la dernière année en raison de restrictions liées à la pandémie.

Alors que les données continuent d’augmenter, les économistes s’attendent à ce que la croissance du PIB au deuxième trimestre approche les 10 %. C’est une poursuite étonnante d’un rebond aidé par les vaccins qui ont fortement réduit les taux de cas de Covid-19 ainsi que les hospitalisations et les décès.

Les derniers chiffres portent à 15,6 millions la récupération totale d’emplois après les pertes dues à la pandémie.

Plus de 22,3 millions d’Américains ont été licenciés en mars et avril 2020 en raison de restrictions commerciales imposées par le gouvernement, et le niveau d’emploi total reste inférieur de 7,13 millions à ce qu’il était en février 2020.

« Les nouvelles du travail d’aujourd’hui nous ont apporté quelque chose d’autre à célébrer » pendant les vacances du jour de l’indépendance, a déclaré Biden.

Le président passera samedi dans le Michigan, célébrant le succès de la campagne de vaccination et présentant son projet de loi bipartite sur les infrastructures.