Les gens se pressent pour manger en plein air dans un restaurant alors que les restrictions sur la maladie à coronavirus (COVID-19) sont assouplies à Ann Arbor, Michigan, États-Unis, le 4 avril 2021. Emily Elconin | Reuters

L’économie est entrée dans une période de croissance suralimentée et, au lieu de s’effondrer, elle pourrait potentiellement rester plus forte qu’elle ne l’était pendant la période pré-pandémique jusqu’en 2023. Les économistes s’attendent maintenant à ce que le deuxième trimestre croisse à un rythme de 10%, et la croissance pour 2021 devrait être au nord de 6,5%. Au cours de la dernière décennie, il y a eu quelques trimestres où le produit intérieur brut a augmenté de 3%. Les prévisions pour 2021 et 2022 ont été révisées à la hausse après que le Congrès a approuvé 1,9 billion de dollars de dépenses fiscales, en plus d’un paquet antérieur de 900 milliards de dollars à la fin de l’année dernière.

Cet argent fait maintenant son chemin dans l’économie. Les données sur les cartes de crédit de Bank of America montrent une augmentation de 67% des dépenses par carte par rapport à l’année dernière au cours des sept jours terminés le 3 avril, alimentée par les contrôles de relance du gouvernement Covid et les réouvertures. Mais cela se compare à une période sombre où les consommateurs étaient bloqués et effrayés par la propagation du virus. Cependant, les dépenses sont toujours en hausse de 20% par rapport à la même période il y a deux ans. «Cette économie ne revient pas. Elle est de retour», a déclaré Tom Gimbel, fondateur et PDG de LaSalle Network, une société de recrutement basée à Chicago. Les premiers signes de l’explosion économique sont apparus dans l’augmentation de 916 000 emplois, meilleure que prévu, en mars. « Je vous dis que c’est le marché du travail le plus optimiste que j’aie jamais vu. La seule chose qui fait qu’il ne soit pas génial, c’est Covid », a déclaré Gimbel. Une fois que le vaccin sera distribué à presque tous ceux qui le souhaitent ce printemps, la situation de l’embauche sera encore meilleure, a-t-il déclaré. L’embauche est également compliquée par Covid, et les embauches de main-d’œuvre virtuelle ne fonctionnent pas toujours.

Dans l’état actuel des choses, Gimbel a déclaré que les emplois sont difficiles à pourvoir et que certains employeurs font une contre-offre pour les travailleurs possédant les bonnes compétences. Il a dit que de nombreux emplois ne sont plus pourvus parce que les travailleurs qualifiés sont peu nombreux. Les embauches dans le secteur de la restauration et de l’hôtellerie sont toujours déprimées, mais elles pourraient encore se redresser avec davantage de réouvertures. Les données sur les offres d’emploi du ministère du Travail ont montré des ouvertures de 7,4 millions à la fin du mois de février, le niveau le plus élevé depuis janvier 2019 et 5,1% au-dessus du niveau pré-pandémique. « Quoi [Jamie Dimon] dit dans sa lettre a raison « , a déclaré Gimbel. » Cette économie va être sur les stéroïdes pour le reste de cette année et l’année prochaine. « Dimon, PDG de JPMorgan, a longuement commenté l’économie dans sa lettre annuelle aux actionnaires mercredi, et ses remarques ont fait écho à ce que de nombreux économistes attendent. « Je ne doute pas qu’avec des économies excédentaires, de nouvelles économies de relance, des dépenses déficitaires énormes, plus de QE, un nouveau projet de loi d’infrastructure potentiel, un vaccin réussi et l’euphorie vers la fin de la pandémie, l’économie américaine va probablement exploser », a écrit Dimon. « Ce boom pourrait facilement se prolonger jusqu’en 2023 car toutes les dépenses pourraient s’étendre jusqu’en 2023. » Cela contraste avec il y a un an, lorsque l’économie s’est brusquement fermée et qu’il n’y avait pas de vaccins connus. Les voyages se sont arrêtés, tout comme les repas au restaurant et toutes les autres formes de divertissement à l’extérieur de la maison. Une grande partie de la main-d’œuvre restait à la maison, et les villes et les parcs de bureaux devenaient des villes fantômes. Aujourd’hui, 1 Américain sur 5 est complètement vacciné. De plus en plus de restrictions sont levées et de plus en plus de personnes prennent l’avion, mangent au restaurant et séjournent dans des hôtels. Bank of America estime que les Américains ont 3,5 billions de dollars de comptes bancaires qu’ils n’avaient pas avant la pandémie, à la fois sur les chèques du gouvernement et sur l’épargne. Cet argent pourrait commencer à affluer dans l’économie, car toutes sortes d’entreprises, des restaurants aux gymnases, connaissent des poussées cet été en raison de la demande refoulée. Le taux de chômage est toujours élevé à 6%, mais l’économiste Ed Hyman, président d’Evercore ISI, affirme qu’il pourrait tomber à 3%, en dessous du creux pré-pandémique de 3,5%. « Du camionnage aux offres d’emploi, les données économiques américaines ont décollé », a écrit Hyman dans une note cette semaine. L’enquête sur le camionnage d’Evercore suggère plus de possibilités d’emploi.