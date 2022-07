L’économie éclipse d’autres problèmes dans le concours des conservateurs britanniques

Le prochain Premier ministre britannique prendra ses fonctions dans la tourmente : inflation galopante, guerre en Ukraine, relations dégradées avec la Chine, changement climatique.

Mais toutes ces questions ne reçoivent pas la même attention alors que la secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss et l’ancien chef du Trésor Rishi Sunak se disputent les votes d’environ 180 000 membres du Parti conservateur. L’un d’eux sera élu le 5 septembre pour remplacer Boris Johnson, terni par le scandale, qui a démissionné de son poste de chef du parti ce mois-ci.

Voici la position des candidats sur les questions clés :

ÉCONOMIE

Alors que la Grande-Bretagne est confrontée à sa plus forte compression du coût de la vie depuis des décennies au milieu de la flambée des prix de l’énergie et d’une inflation de 9,4%, l’économie a sans surprise dominé la compétition – et c’est ici que les deux candidats diffèrent le plus.

Truss promet des réductions d’impôts immédiates, affirmant qu’elle supprimera une hausse de l’impôt sur le revenu de 1,25 % introduite par Sunak pour aider à financer les soins de santé et sociaux du pays, et qu’elle annulera une hausse prévue de l’impôt sur les sociétés. Elle dit qu’elle financera les coupes en empruntant.

Sunak dit qu’il maîtriserait l’inflation avant de réduire les impôts, bien que, face à la pression des sondages montrant que Truss est en tête dans la course, il s’est engagé à supprimer la taxe de vente sur les factures d’énergie domestiques pendant un an.

Les deux revendiquent la haute moralité. Truss dit qu’augmenter les impôts au milieu d’une crise du coût de la vie est “moralement répréhensible”, tandis que Sunak dit “ce n’est pas moral” de transmettre les factures aux générations futures.

L’Institute for Fiscal Studies, un groupe de réflexion indépendant, note que “les candidats ont été moins ouverts sur leurs intentions en matière de dépenses publiques”. Ils ont fait peu mention des promesses répétées de Johnson de canaliser les investissements vers les zones défavorisées du centre et du nord de l’Angleterre qui sont à la traîne du sud plus riche. L’IFS a déclaré que les plans de Truss étaient susceptibles d’apporter de l’austérité, car “en fin de compte, une baisse des impôts signifie une baisse des dépenses”.

IMMIGRATION

Les deux candidats ont doublé le plan controversé du gouvernement Johnson d’envoyer des demandeurs d’asile arrivant au Royaume-Uni dans un aller simple vers le Rwanda.

En vertu d’un accord entre les deux pays, les migrants seront considérés comme demandeurs d’asile dans la nation d’Afrique de l’Est, plutôt qu’au Royaume-Uni. c’est immoral, illégal et un gaspillage de l’argent des contribuables.

La commission multipartite des affaires intérieures de la Chambre des communes a conclu que “l’accord d’asile avec le Rwanda ne montre jusqu’à présent aucune preuve d’être dissuasif comme il est censé l’être”. De petits bateaux continuent de traverser la Manche, personne n’a encore été envoyé au Rwanda, et la politique est contestée devant les tribunaux britanniques.

Néanmoins, Truss a suggéré qu’elle pourrait étendre le programme à d’autres pays. Sunak dit qu’il maintiendra la politique rwandaise et pourrait plafonner le nombre de réfugiés admis au Royaume-Uni chaque année.

BREXIT

Lorsque la Grande-Bretagne a voté sur l’opportunité de quitter l’Union européenne en 2016, Sunak et Truss étaient opposés. Sunak était un partisan du “congé”, tandis que Truss soutenait que le Royaume-Uni devait rester dans le bloc.

Maintenant que la Grande-Bretagne est partie, les deux sont de fervents champions du Brexit. Ils disent qu’ils saisiront les opportunités économiques offertes par le Brexit – mais n’ont pas donné beaucoup de détails sur ce qu’elles sont. Tous deux nient que le Brexit soit responsable des retards de plusieurs heures auxquels sont confrontés les voyageurs et les camionneurs au port de Douvres la semaine dernière, bien que de nombreux économistes affirment que de nouveaux obstacles au commerce et aux voyages sont clairement un facteur.

Truss et Sunak poursuivront tous les deux un plan visant à déchirer des parties du traité Royaume-Uni-UE sur le Brexit régissant le commerce avec l’Irlande du Nord, une décision qui a déclenché une action en justice de la part de l’UE et pourrait dégénérer en une guerre commerciale.

De nombreux conservateurs considèrent Sunak comme plus doux sur la question, car en tant que chef du Trésor, il était préoccupé par les dommages potentiels à l’économie britannique. La Truss, la moins émolliente, a le soutien des Brexiteers conservateurs extrémistes, malgré son passé de «restante».

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Les deux candidats promettent d’atteindre l’objectif du gouvernement britannique d’atteindre zéro émission nette de carbone d’ici 2050, mais les questions vertes ont peu figuré dans la campagne.

Sunak a parlé d’utiliser la technologie et de construire davantage de parcs éoliens offshore. Truss dit qu’elle supprimera un «prélèvement vert» sur les factures d’énergie qui est utilisé pour financer des projets d’énergie renouvelable, ce qui, selon les critiques, ralentira les progrès vers le zéro net.

Greenpeace et d’autres groupes environnementaux ont dénoncé le manque d’attention portée aux questions énergétiques et climatiques dans la campagne, d’autant plus que la Grande-Bretagne a connu ce mois-ci pour la première fois 40 degrés Celsius (104 degrés Fahrenheit).

RUSSIE ET ​​CHINE

Les deux candidats affirment qu’ils poursuivront le soutien indéfectible à l’Ukraine qui a rendu Johnson plus populaire à Kyiv qu’à Londres. La Grande-Bretagne a donné à l’Ukraine 4 milliards de livres (5 milliards de dollars) d’aide militaire et humanitaire pour l’aider à lutter contre l’invasion russe et entraîne des troupes ukrainiennes sur le sol britannique.

Sunak et Truss promettent qu’il n’y aura pas de diminution du soutien de la Grande-Bretagne s’ils prennent le relais, et tous deux disent qu’ils maintiendront les dépenses de défense au-dessus des 2 % du PIB recommandés par l’OTAN. Truss s’est engagé à aller plus loin et à le porter à 3 % d’ici 2030.

Les deux sont également bellicistes sur la Chine, bien que la critique de Truss soit plus forte. En tant que ministre des Affaires étrangères, elle a appelé à un « réseau de liberté » pour contrer l’influence politique et économique croissante de la Chine, et elle s’oppose aux investissements chinois dans les projets d’infrastructure britanniques comme les centrales nucléaires.

En tant que ministre des Finances, les commentaires passés de Sunak sur la Chine ont souligné l’importance de maintenir une relation économique productive. Il a durci son ton, qualifiant la Chine de “plus grande menace à long terme pour la Grande-Bretagne”. Il dit que s’il est élu, il fermera les 30 instituts Confucius financés par Pékin en Grande-Bretagne.

Pékin n’est pas impressionné par la rhétorique des deux candidats. Cette semaine, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a exhorté les politiciens britanniques à ne pas “exagérer la soi-disant menace chinoise”.

“De telles remarques irresponsables n’aideront pas à résoudre leurs propres problèmes”, a-t-il déclaré.

