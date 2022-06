L’économie du Sri Lanka s’est « complètement effondrée », selon le Premier ministre

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Les commentaires au Parlement du Premier ministre Ranil Wickremesinghe interviennent après des semaines de troubles causés par l’incompétence du gouvernement, selon les experts – une dynamique exacerbée par l’inflation mondiale et le désarroi de la chaîne d’approvisionnement au milieu de l’invasion russe de l’Ukraine et des effets persistants de la pandémie de coronavirus.

Ce sont quelques-unes des façons dont le Premier ministre sri-lankais a décrit l’économie chancelante de son pays mercredi alors que la nation insulaire fait face à des pénuries extrêmes de nourriture et de carburant.

« S’est effondré. » Une « situation grave ». Et potentiellement, une « chute au plus bas ».

« Nous sommes maintenant confrontés à une situation bien plus grave au-delà des simples pénuries de carburant, de gaz, d’électricité et de nourriture », a déclaré Wickremesinghe, s’exprimant en cinghalais. « Notre économie a fait face à un effondrement complet. »

Le chaos économique fait suite à une explosion de troubles politiques : les protestations suscitées par l’incertitude économique et la colère contre la corruption au sein de la famille Rajapaska au pouvoir a forcé Gotabaya Rajapaska, le président, à évincer son frère, Mahinda Rajapaksa, du bureau du Premier ministre le mois dernier. Wickremesinghe a été nommé peu de temps après.

Bien que la proclamation de Wickremesinghe ait été dramatique, elle n’était pas nécessairement exagérée. « L’économie est certainement au bord de l’effondrement », a déclaré Nirvikar Singh, professeur d’économie et expert de l’Asie du Sud à l’Université de Californie à Santa Cruz. Le gouvernement a été « étonnamment irresponsable et incompétent », ayant mal géré la politique monétaire et économique du pays depuis 2019, a-t-il déclaré.