L’économie du Pakistan est au bord du gouffre

Muhammad Radaqat, un marchand de légumes de 27 ans, est inquiet. Il ne sait pas combien coûtera un oignon la semaine prochaine, et encore moins comment il pourra se payer le combustible dont il a besoin pour chauffer sa maison et garder sa famille au chaud.

“Tout ce que le gouvernement nous dit, c’est que les choses vont empirer”, a déclaré Radaqat à CNN.

Son anxiété reflète l’humeur d’une nation qui se précipite pour conjurer un effondrement économique. Face à une pénurie des États-Unis dollars, le Pakistan ne dispose que de suffisamment de devises étrangères dans ses réserves pour payer trois semaines d’importations.

Des milliers de conteneurs maritimes s’entassent dans les ports et le coût des produits de première nécessité comme la nourriture et l’énergie monte en flèche. De longues files d’attente se forment dans les stations-service alors que les prix oscillent énormément dans le pays de 220 millions d’habitants.

Une panne de courant à l’échelle nationale le mois dernier a rendu les gens encore plus alarmés. Il a paralysé le Pakistan, plongeant les habitants dans l’obscurité, fermant les réseaux de transport en commun et obligeant les hôpitaux à compter sur des générateurs de secours. Les autorités n’ont pas identifié la cause de la panne.

La pression monte sur le gouvernement du Premier ministre Shehbaz Sharif pour débloquer des milliards de dollars de financement d’urgence du Fonds monétaire international, qui a envoyé une délégation dans le pays cette semaine pour des pourparlers.

La monnaie du Pakistan, la roupie, a récemment chuté à de nouveaux plus bas par rapport au dollar américain après que les autorités ont assoupli les contrôles des devises pour répondre à l’une des conditions de prêt du FMI. Le gouvernement avait résisté aux changements demandés par le FMI, tels que l’assouplissement des subventions aux carburants, car ils entraîneraient de nouvelles flambées des prix à court terme.

“Nous avons besoin que l’accord du FMI soit conclu le plus tôt possible pour nous permettre de sauver le navire”, a déclaré Maha Rehman, économiste et ancien responsable des analyses au Centre de recherche économique du Pakistan.

Le Pakistan connaît ce que les économistes appellent une crise de la balance des paiements. Le pays a dépensé plus pour le commerce qu’il n’en a rapporté, épuisant son stock de devises étrangères et pesant sur la valeur de la roupie. Ces dynamiques font que les paiements d’intérêts sur la dette des prêteurs étrangers encore plus cher et poussent le coût d’importation des marchandises encore plus haut, nécessitant des prélèvements encore plus importants dans les réserves qui aggravent la détresse.

Le pays est également aux prises avec des hausses de prix effrénées. La banque centrale du pays a relevé son taux directeur à 17% dans le but de réprimer l’inflation annuelle à la consommation de près de 28%.

Certains les problèmes auxquels le pays est confronté sont spécifiques au Pakistan. L’instabilité politique et les efforts pour soutenir sa monnaie, par exemple, ont pesé sur les investissements et les exportations, selon Tahir Abbas, responsable de la recherche sur les investissements chez Arif Habib, la plus grande maison de courtage en valeurs mobilières du pays.

Les inondations historiques de l’été dernier ont également entraîné d’énormes factures pour la reconstruction et l’aide, ajoutant aux pressions sur le budget du gouvernement. La Banque mondiale a estimé qu’au moins 16 milliards de dollars sont nécessaires pour faire face aux dommages et aux pertes.

Pourtant, des facteurs mondiaux aggravent la situation. Le ralentissement économique a pesé sur la demande d’exportations pakistanaises, tandis qu’une forte hausse de la valeur du dollar américain l’an dernier a pesé sur les pays qui importent des volumes importants de nourriture et de carburant. Les prix de ces produits avaient déjà grimpé en flèche en raison de la pandémie et de la guerre de la Russie en Ukraine, nécessitant des dépenses plus importantes.

Le FMI a averti à plusieurs reprises que cela pourrait stresser les économies vulnérables. Alors qu’il prévoit que les économies des marchés émergents et en développement connaîtront une légère accélération de la croissance cette année à mesure que le dollar se dépréciera ses sommets, l’inflation mondiale chute et la réouverture de la Chine stimule la demande, la capacité à gérer le fardeau de la dette demeure une préoccupation.

Il a estimé cette semaine que 15 % des pays à faible revenu sont déjà surendettés, tandis que 45 % supplémentaires courent un risque élevé d’avoir du mal à honorer leurs obligations. 25% supplémentaires des économies de marché émergentes sont également à haut risque. La Tunisie, l’Egypte et le Ghana ont tous demandé des renflouements du FMI d’une valeur de milliards de dollars ces derniers mois.

“La combinaison de niveaux d’endettement élevés dus à la pandémie, d’une croissance plus faible et de coûts d’emprunt plus élevés exacerbe la vulnérabilité de ces économies, en particulier celles qui ont d’importants besoins de financement en dollars à court terme”, a écrit le FMI dans ses perspectives économiques mondiales cette semaine.

Pour que le Pakistan évite le défaut de paiement, les pourparlers avec le FMI pour relancer son programme d’aide au point mort doivent aboutir, selon les investisseurs et les économistes. La délégation du FMI est arrivée mardi et devrait rester jusqu’au 9 février.

“La disponibilité du prêt du FMI est essentielle”, a déclaré Ammar Habib Khan, chercheur principal non résident au Conseil de l’Atlantique.

Mais Farooq Tirmizi, le PDG d’Elphinstone, une start-up destinée aux investisseurs pakistanais, a déclaré que même si le programme du FMI reprend, il ne résoudra pas tous les problèmes, car les principaux problèmes qui affligent le Pakistan ne sont “pas économiques, mais politiques, avec une gouvernement en place qui n’est pas disposé à apporter des changements structurels.

La crise économique du Pakistan a été au centre d’une confrontation politique entre Sharif et son prédécesseur, Imran Khan, l’année dernière. Khan a été évincé par un vote de censure en avril après que Sharif l’ait accusé de mauvaise gestion économique.

La situation est restée agitée depuis lors. Le Pakistan a connu trois ministres des Finances en moins d’un an. Les deux derniers faisaient partie du gouvernement actuel, soulevant des questions quant à savoir si Sharif peut conserver le pouvoir. Le pays devrait organiser des élections générales cet été.

Le tumulte survient alors que le Pakistan fait face à une nouvelle vague d’attaques par des militants. Plus tôt cette semaine, une bombe suicide a ravagé une mosquée de la ville de Peshawar, tuant au moins 100 personnes. Il s’agit de l’une des attaques les plus meurtrières du pays depuis des années.

Les gens souffrent en attendant. Les agriculteurs qui ont perdu des récoltes de coton, de dattes, de sucre et de riz à cause des inondations ont encore besoin d’aide. La Banque mondiale a prédit en octobre que pas moins de neuf millions Les Pakistanais pourraient être poussés dans la pauvreté sans “des efforts décisifs de secours et de redressement pour aider les pauvres”.

Une inflation élevée ne fait qu’aggraver la douleur des ménages qui ont du mal à joindre les deux bouts. Les prix des aliments en janvier ont augmenté de 43 % d’une année sur l’autre, selon les données publiées cette semaine.

L’attention s’est récemment concentrée sur un homme de la province méridionale du Sindh qui a perdu la vie dans une bousculade pour obtenir un sac de farine subventionnée distribué par les autorités locales. Il a été écrasé à mort par la foule à ses côtés.