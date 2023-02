L’économie du Pakistan est au bord de l’effondrement

Les gens allument un feu de joie pour se réchauffer lors d’une panne de courant nationale, à Muzaffarabad le 23 janvier 2023. Sajjad Qayyoum | AFP | Getty Images

L’économie du Pakistan est au bord du gouffre. Le pays d’Asie du Sud a subi cette semaine un horrible attentat à la bombe contre une mosquée qui a coûté au moins 100 vies. Le 24 janvier, les 230 millions d’habitants du pays ont été frappés par une panne d’électricité nationale. Au moment de la rédaction de cet article, la roupie pakistanaise est à un niveau record face à le dollar. Ce ne sont que les derniers chocs au milieu de mois de crise alors que la corruption endémique du gouvernement, l’épuisement des réserves de change et la dette écrasante ont propulsé l’économie pakistanaise en spirale. “Qu’aimerais-tu savoir ? Comment un sac de farine, indispensable ici car on mange du roti ou du chapati au quotidien, a plus que doublé de prix ? Comment le prix du carburant a presque doublé en moins d’un an ?” Mohammed Usman, un photographe vivant à Islamabad, la capitale pakistanaise, a déclaré à CNBC. “Presque toutes les discussions de nos jours entre amis ou en famille portent sur la façon dont tout devient plus cher”, a-t-il déclaré. “Ajoutez-y l’instabilité politique et on se retrouve dans une situation sans espoir.” Des responsables du Fonds monétaire international ont atterri mardi à Islamabad pour des entretiens décisifs avec le gouvernement pakistanais. Le but des pourparlers ? Débloquer des fonds désespérément nécessaires à partir d’un plan de sauvetage de 7 milliards de dollars. Et cela ne pouvait pas arriver à un moment plus critique : le Pakistan ne dispose que de réserves de devises étrangères suffisantes pour payer environ trois semaines d’importations.

Les gens se pressent sur un marché de gros à Karachi, au Pakistan, le 1er février 2023. Rizwan Tabassum | AFP | Getty Images

Le Pakistan a reçu un plan de sauvetage de 6 milliards de dollars du FMI en 2019auquel 1 milliard de dollars supplémentaires a été ajouté en août 2022, dans le cadre du 23e programme de financement du FMI pour le pays en 75 ans d’existence. Mais l’argent ne sera pas débloqué si facilement cette fois, car les responsables du FMI veulent voir le gouvernement pakistanais mettre en œuvre des réformes fiscales. Celles-ci incluent l’autorisation d’un taux de change déterminé par le marché pour la monnaie du pays, la roupie, et la réduction des subventions aux carburants, qui sont devenues plus coûteuses dans le contexte de la hausse mondiale des prix de l’énergie. Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a refusé d’apporter de tels changements pendant des mois, craignant un contrecoup populaire. Mais la perspective d’une faillite nationale l’a finalement contraint à plier — fin janvier, le Pakistan a levé le plafond artificiel de sa monnaie, faisant plonger la roupie de 20 % face au dollar en quelques jours. Le gouvernement a augmenté les prix du carburant de 16 %. Et la banque centrale pakistanaise a relevé son taux d’intérêt de 100 points de base pour lutter contre l’inflation la plus élevée du pays depuis des décennies, qui devrait atteindre 26 % en janvier.

Comment le Pakistan en est-il arrivé là ?

La crise dans laquelle se trouve le Pakistan a duré longtemps et va bien au-delà de la politique électorale, disent les personnes qui étudient le pays. “La situation économique du Pakistan est le reflet direct des priorités mal placées du pays depuis des décennies”, a déclaré Kamal Madishetty, chercheur à l’Institut d’études sur la paix et les conflits à New Delhi. Il a souligné que le contrôle écrasant de l’armée sur toutes les autres institutions était un facteur clé. “L’establishment militaire du pays continue de s’accaparer une part disproportionnée des ressources, au détriment des citoyens ordinaires”, a-t-il déclaré, expliquant qu’en 2022, alors que le Pakistan réduisait ses dépenses dans des domaines tels que les infrastructures et l’éducation, les dépenses militaires ont augmenté de 11%. “Le discours public peut attribuer les difficultés économiques à un gouvernement après l’autre, mais les véritables responsables sont la classe des personnes au pouvoir en permanence.”

Le personnel de sécurité a bouclé le site de l’explosion d’une mosquée à l’intérieur du siège de la police à Peshawar le 30 janvier 2023. – Au moins 25 personnes ont été tuées et 120 ont été blessées dans l’explosion d’une mosquée au siège de la police au Pakistan le 30 janvier, un gouvernement local a déclaré l’officiel. (Photo de Maaz ALI / AFP) (Photo de MAAZ ALI/AFP via Getty Images) Maaz Ali | AFP | Getty Images

Kamal Alam, chercheur principal non résident au Conseil de l’Atlantique, a décrit une classe dirigeante dysfonctionnelle qui, pendant des décennies, a détourné des fonds et empêché une réforme significative. “Embourbé dans la corruption politique, militaire et féodale, le Pakistan existe désormais en tant qu’État qui ne survit que grâce aux largesses des Saoudiens, de la Chine, des Émirats arabes unis et des États-Unis dans cet ordre”, a-t-il déclaré. “Mais finalement, ses mécènes ont également perdu patience en raison du manque de transparence de l’impact de leurs dons réels.” L’Arabie saoudite, riche en pétrole, est un allié de longue date du Pakistan, lui venant en aide financièrement à de nombreuses reprises. Mais maintenant, même les Saoudiens exigent de voir de sérieuses améliorations concernant la gouvernance et la corruption avant de desserrer les cordons de sa bourse.

Cette vue aérienne montre une zone résidentielle inondée dans la ville de Dera Allah Yar après de fortes pluies de mousson dans le district de Jaffarabad, dans la province du Balouchistan, le 30 août 2022. Fida Hussein | AFP | Getty Images

Plus récemment, le Pakistan a été victime du changement climatique : des inondations catastrophiques en juin 2022 ont plongé un tiers du pays sous l’eau, affectant 33 millions de personnes et causant des milliards de dollars de dégâts et de pertes économiques. Cela, combiné aux problèmes économiques déjà existants et à l’impact durable de Covid-19, a conduit la Banque mondiale début janvier à abaisser les projections de croissance du pays de 4 % en juin dernier à 2 % pour 2023, citant « une situation économique précaire, de faibles réserves de change et d’importants déficits budgétaire et courant » comme principales raisons.

Au plus profond de la dette chinoise

Le Pakistan est également proche de la Chine – et profondément endetté. Plus de 30% de la dette extérieure totale du Pakistan est due à la Chine, selon le FMI. C’est trois fois ce que le Pakistan doit au FMI et plus que ses prêts de la Banque mondiale et de la Banque asiatique de développement combinés, dit Madishetty. Ces prêts chinois, a-t-il dit, “s’accompagnent de conditionnalités opaques, négligent la viabilité à long terme des projets, ignorent les coûts environnementaux et sociaux et ont des taux d’intérêt qui sont généralement de 1 à 2% plus élevés que ceux offerts par les prêteurs de l’OCDE”. Malgré tout cela et sa situation financière actuelle, le Pakistan continue d’emprunter à la Chine. “Plus récemment, il a demandé un prêt de 10 milliards de dollars à la Chine pour un grand projet ferroviaire, ignorant les problèmes de dette. De telles décisions poussent certainement le pays à faire défaut sur sa dette le plus tôt possible”, a déclaré Madishetty.

Une vue aérienne du quartier commercial de la ville portuaire pakistanaise de Karachi, le 27 janvier 2023. Asif Hassan | AFP | Getty Images