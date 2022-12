L’économie du “oui, mais”. Oui, nous craignons la récession, mais l’économie reste résiliente

New York

Chaque semaine apporte des nouvelles contradictoires époustouflantes sur l’économie. La semaine dernière n’a pas été différente, avec une série de rapports économiques montrant que, malgré les discours sur la récession, l’économie américaine fait preuve d’une résilience remarquable.

Oui, l’économie est forte. Mais cela vient avec beaucoup de mises en garde.

Revoyons:

Cependant, ce ne sont que des ingrédients dans une soupe trouble de titres contradictoires « oui, mais ».

Oui, les consommateurs disent qu’ils se sentent mal à propos de l’économie. Mais un nombre record de 196 millions d’Américains ont fait du shopping pendant le week-end de Thanksgiving – et ces chiffres de vente fulgurants ne sont pas seulement dus au fait que l’inflation a fait grimper les prix, mais aussi au fait que les gens effectuaient davantage de transactions, selon Adobe Analytics.

Curtis Dubay, économiste en chef à la Chambre de commerce des États-Unis, appelle cela le « pessimisme de seconde main » et affirme que l’économie ne se porte peut-être pas aussi mal que vous le pensez.

Oui, l’inflation à des sommets de près de 40 ans mord dans les budgets familiaux. Mais les Américains réservent des voyages en avion et se rendent dans les parcs Disney en nombre presque record, même avec des prix de parc plus élevés.

Oui, les économistes s’inquiètent d’une récession, mais le marché du travail est incroyablement tendu avec plus de 10 millions d’emplois ouverts et 1,7 emplois disponibles pour quiconque en recherche un (ou cherche à changer d’emploi).

“Le marché du travail est à nouveau incroyablement fort”, a déclaré le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, dans un discours mercredi. “C’est trop génial, d’une certaine manière, parce que ça va ajouter à l’inflation.”

Alors, quelle est la prochaine étape ?

La vérité est que personne ne sait ce qui se passera ensuite. Les prévisions sont notoirement peu fiables dans l’économie post-Covid. (Vous vous souvenez de l’inflation « passagère » ? »

La Fed a tenté de contenir l’inflation la plus élevée depuis les années 1980, en augmentant les taux d’intérêt six fois cette année et en déployant même une hausse exceptionnelle de trois quarts de point non pas une mais quatre fois de suite.

Cela signifie que l’année prochaine sera sans aucun doute un défi, car tout ce resserrement continue de faire son chemin dans l’économie.

Mais les finances des ménages sont en meilleure forme pour y faire face, avec un excédent de 1,7 billion de dollars d’épargne comme coussin – bien que les gens devront probablement puiser dans une plus grande partie de leurs économies.

Et même si le marché du logement se refroidit, il ne s’effondre pas. Après une très bonne année 2021, le secteur est en train de “se réajuster, de se recalibrer”, a déclaré Bess Freedman, PDG de Brown Harris Stevens, sur “Early Start” de CNN.

Covid a brisé l’économie et la remettre en place a été difficile à mesurer. Des dizaines de millions d’emplois ont été perdus du jour au lendemain. Des écoles fermées, des usines fermées, plus d’un million de vies perdues. Plus de deux ans plus tard, nous avons encore du mal à évaluer la force et la durabilité de la reprise.