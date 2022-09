Les entreprises du centre de l’Okanagan semblent être confrontées à un problème similaire, celui des postes vacants laissant les employeurs se demander où sont passés tous les travailleurs d’avant la pandémie.

La Commission de développement économique du centre de l’Okanagan (COEDC) peut donner un aperçu du climat actuel du marché du travail, mais il n’y a pas de solutions faciles à la tendance actuelle à l’incertitude économique causée par les problèmes nationaux et mondiaux, la hausse des taux d’intérêt et les retards de la chaîne d’approvisionnement post-COVID. .

Krista Mallory, gestionnaire du COEDC, affirme que la tendance à la pénurie de main-d’œuvre n’est pas unique au centre de l’Okanagan, mais que certains facteurs régionaux pertinents l’influencent.

Mallory cite comment de janvier à juin de cette année, il y a eu une augmentation de 52% des offres d’emploi par rapport à la même période en 2021, reflet d’une économie locale sortant de l’ère post-pandémique, étant la zone métropolitaine à la croissance la plus rapide au Canada alors qu’il se trouvait au milieu d’une pénurie de main-d’œuvre.

«En plus de cela, nous avons l’un des taux de chômage les plus bas au Canada, alors oui, nous grandissons plus rapidement que d’autres régions du Canada, mais cela exacerbe certains des défis auxquels nous sommes confrontés localement», a-t-elle déclaré.

Cela s’est accompagné dans notre région d’un changement démographique dans la population des personnes de plus de 65 ans, qui a augmenté de 20 % au cours des cinq dernières années.

“C’est comparable au changement de taux national dans cette catégorie de 18,3% alors que vous commencez à voir ce changement mondial des baby-boomers qui atteignent l’âge de la retraite, une tendance qui devrait s’accélérer dans les prochaines années”, a déclaré Mallory. a dit.

“Et, nous constatons également à tous les niveaux après la pandémie que les gens réévaluent leurs plans et choisissent de prendre leur retraite plutôt que de continuer à travailler.”

Mallory fait référence à ce que d’autres appellent «la grande démission», où en plus des personnes qui prennent leur retraite, les travailleurs changent d’emploi ou recherchent activement quelque chose de nouveau à faire au-delà de ce pour quoi ils ont été formés, créant un marché du travail tumultueux.

« Autre aspect sur lequel il n’y a pas de données concrètes à ce stade, c’est que certaines professions voient d’anciens salariés se recycler et non plus dans ces domaines. Nous voyons donc plus d’emplois et moins de personnes qualifiées pour occuper bon nombre d’entre eux », a-t-elle déclaré.

Mais il y a certains avantages économiques, cite Mallory, tels que, couplés à la croissance de 20% des résidents retraités, il y a également eu une croissance de 12,6% chez les 15-64 ans de 2016 à 2021, une statistique importante car cela signifie que plus de chercheurs d’emploi déménagent dans le centre de l’Okanagan.

« C’est beaucoup parce que la moyenne pour ce groupe de 15 à 64 ans en Colombie-Britannique est de 5,1 %, et au Canada, elle est de 2,5 %. Des professionnels et des familles se relocalisent dans notre région. Il est difficile d’en attribuer la raison à une seule chose, mais il est assez clair que le mot est passé à propos de Kelowna.

Mallory a déclaré que là où le bureau du COEDC à Kelowna recevrait des demandes d’affaires ou d’emploi provenant principalement de résidents ou d’investisseurs commerciaux de l’Alberta et du Lower Mainland, ces demandes proviennent maintenant de partout au Canada.

“L’une des choses les plus notables ces dernières années est le nombre de personnes qui déménagent ici de Toronto, ce que nous ne voyions pas se produire auparavant.”

Elle a déclaré que la commercialisation du style de vie de l’Okanagan ainsi que l’impact et les opportunités de carrière offertes par la présence de l’UBC Okanagan et de l’Okanagan College sont à l’origine d’une forte croissance dans la région.

Mais encore une fois, en faisant pencher la balance pour trouver un juste milieu, a reconnu Mallory, c’est le coût de la vie dans l’Okanagan, principalement les prix des logements, qui empêche les gens de déménager ici.

« L’abordabilité du logement est un énorme défi en ce moment. Une partie de cela vient de la croissance, car les employeurs nous disent qu’ils ont de bons candidats à des postes vacants qui choisissent de refuser une offre d’emploi en raison du défi de l’abordabilité et de la disponibilité des logements.

Elle a déclaré que le secteur du tourisme reste un grand influenceur de la dynamique de l’économie régionale, tout comme les opportunités de la technologie, de l’agriculture, de la fabrication, de la vente au détail et des services, et de l’industrie aérospatiale.

“Les fondamentaux économiques de notre région restent solides et l’esprit d’entreprise et la résilience sont toujours forts malgré les incendies, les inondations et la pandémie.”

