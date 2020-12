L’économie de Londres pourrait subir un « coup fatal » si elle était plongée dans le rang 3 la semaine prochaine, ont déclaré des chefs d’entreprise, car un nouveau pic de Covid-19 a été imputé aux épidémies dans les prisons.

Une décision quant à savoir si la capitale entrera dans le niveau le plus strict de restrictions aux coronavirus est due mercredi, avant que les changements n’entrent en vigueur le 19 décembre.

Londres a connu une recrudescence des infections ces dernières semaines – avec un taux de cas pour 100 000 personnes de 191,8 le 6 décembre contre 158,1 la semaine précédente.

Les experts et les initiés des prisons croient que les épidémies de Covid-19 dans les prisons voisines du Kent pourraient avoir été un « catalyseur » de cette augmentation des cas, a rapporté le Telegraph.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a précédemment déclaré que la capitale pourrait faire face à des restrictions plus sévères si les règles actuelles ne sont pas respectées, ajoutant: « Aucun de nous ne veut que Londres passe au niveau 3. »

Les initiés des entreprises ont depuis émis un avertissement sévère selon lequel un passage au niveau 3 pourrait porter un « coup fatal dont de nombreuses entreprises hôtelières ne se remettraient tout simplement pas ».

L’économie de Londres pourrait subir un « coup fatal » si elle était plongée dans le rang 3 la semaine prochaine, ont déclaré des chefs d’entreprise, car un nouveau pic de Covid-19 a été imputé aux épidémies dans les prisons. Sur la photo: Oxford Street aujourd’hui

S’adressant au Guardian, la directrice générale de UKHospitality, Kate Nicholls, a déclaré: « L’hospitalité a continué de supporter un fardeau disproportionné pour permettre à d’autres parties de l’économie de rouvrir pendant cette crise.

« La perspective que Londres passe au niveau 3 porterait un coup fatal dont de nombreuses entreprises hôtelières ne se remettraient tout simplement pas.

« L’augmentation des infections signalées dans les arrondissements de Londres n’est pas non plus le résultat de la récente réouverture du secteur de l’hôtellerie, comme nous le savons en raison de la période d’incubation de la maladie. Par conséquent, toute restriction plus sévère imposée au secteur hôtelier de la capitale aurait un effet discutable sur la réduction de la transmission tout en plongeant le secteur dans une crise encore plus profonde ».

Hier soir, le gouvernement a été averti de réfléchir sérieusement à « l’effet dévastateur » des restrictions de coronavirus pourraient avoir sur l’industrie hôtelière alors que Londres vacillait au bord du niveau 3.

Les cas de Covid-19 ont augmenté dans 28 des 32 arrondissements de Londres au cours de la période de sept jours la plus récente, Havering enregistrant l’incidence la plus élevée avec 389 infections pour 100 000 habitants.

Sur la photo: les acheteurs de Noël se rendent aujourd’hui à Oxford Street à Londres alors que les scientifiques avertissent les Britanniques de « repenser » leurs projets de fête

Une décision sur la question de savoir si la capitale entrera dans le niveau le plus strict de restrictions aux coronavirus est due mercredi, avant que les changements n’entrent en vigueur le 19 décembre. Sur la photo: acheteurs à Londres aujourd’hui

Sur la photo: HM Prison Swaleside à Sheerness, Kent. Swale a le taux le plus élevé de Covid en Angleterre, avec 624 cas pour 100000 habitants

Les données hebdomadaires de Public Health England montrent que de nombreuses régions de Londres, de l’Est et du Sud-Est ont vu les taux d’infection augmenter depuis la fin du verrouillage et pourraient faire face aux règles de niveau trois à partir de la semaine prochaine.

Un total de 481500 patients ont eu un coronavirus dans les sept jours précédant le 5 décembre, contre 521300 la semaine précédente (8%), selon les estimations de l’Office des statistiques nationales (ONS)

Il est suivi par Barking et Dagenham, avec 319,9 et Waltham Forest avec 313,7.

Au cours de la semaine la plus récente, les cas ont augmenté le plus rapidement à Hackney – passant de 129,62 à 195,98 (51%) – et dans les arrondissements nordiques d’Enfield (163,57 à 243,56) et Haringey (141,08 à 208,82).

Les adolescents ont été blâmés pour l’énorme augmentation des cas, ce qui a incité un programme de tests de masse à être déployé dans les écoles secondaires des arrondissements les plus touchés.

Les députés ont été informés jeudi soir de « s’attendre au pire » après qu’une enquête de surveillance menée par PHE a révélé que la capitale avait désormais le taux d’infections à coronavirus le plus élevé d’Angleterre.

Il est entendu que de nombreux députés représentant les circonscriptions de la capitale sont prêts à faire pression sur le Premier ministre Boris Johnson pour le maintenir au niveau 2.

Ils pensent que les taux de mortalité à Londres sont relativement bas et que le NHS est capable de faire face.

Un passage au niveau 3 serait dévastateur pour les pubs, les restaurants et les magasins, surtout si peu de temps après le deuxième verrouillage national.

Mme Nicholls a ajouté: «L’impact des restrictions sur le secteur de l’hôtellerie a été si grave qu’elles ont effectivement réduit de moitié la croissance économique du pays. Le nôtre est le seul secteur à connaître une réelle croissance négative.

«Les restrictions qui nous sont imposées ont un effet dévastateur et vont bien au-delà de tout ce qui est vécu dans d’autres secteurs.

Sur la photo: des gens attendent devant un magasin Zara sur Oxford Street, à Londres, avant son ouverture ce matin

Sur la photo: les acheteurs s’aventurent à Oxford Street pour les achats de Noël tôt aujourd’hui alors que Londres vacille au bord du niveau 3

Le taux de cas pour 100000 habitants dans la capitale était de 191,8 le 6 décembre, contre 158,1 la semaine précédente

« La réalité effrayante est que ces chiffres vont paraître apprivoisés par rapport à ceux de novembre et décembre lorsque le verrouillage était en vigueur et que le nouveau système de niveaux plus sévère a commencé à mordre. »

Selon The Telegraph, des experts et des initiés des prisons pensent que l’épidémie de coronavirus à Londres aurait pu être en partie alimentée par les prisons du Kent.

Sur la photo: Kate Nicholls, directrice générale de UK Hospitality

Le journal a souligné que quatre des cinq principales zones avec les taux d’infection les plus élevés en Angleterre – qui se trouvent dans un couloir de navette vers le sud-est de Londres – sont centrées autour de l’arrondissement de Swale dans le Kent et de l’île de Sheppey, où se trouvent trois prisons. .

L’une de ces prisons a connu l’une des plus grandes épidémies de Covid-19 cet automne.

Cela survient alors que le maire de Londres, Sadiq Khan, a dit aujourd’hui aux acheteurs de Noël de rester à l’écart des transports en commun et de porter des masques faciaux à tout moment alors qu’ils dépensent 1,7 milliard de livres sterling dans la rue principale « avant que la capitale ne plonge dans le rang 3 ».

Plus de 3 millions de livres sterling devraient être dépensés chaque minute au cours des neuf heures de négociation à travers la Grande-Bretagne aujourd’hui, car les retards dans les livraisons en ligne et le passage prévu au niveau 3 obligent certains à précipiter leurs achats festifs.

M. Khan a dit aux acheteurs de « garder une distance de deux mètres dans la mesure du possible » pour éviter que la capitale ne soit plongée dans le niveau de restrictions le plus strict la semaine prochaine.

Dans une déclaration conjointe avec Cllr Rachael Robathan, chef du conseil municipal de Westminster, il a déclaré: « Nous faisons appel directement aux Londoniens – lorsque vous faites du shopping, il est essentiel que vous suiviez les règles.

«Vous devez porter un masque facial dans les magasins et garder une distance de deux mètres dans la mesure du possible. Essayez d’éviter de voyager dans les transports en commun pendant les heures de pointe et marchez et faites du vélo là où vous le pouvez. Si vous avez des symptômes, ne prenez pas de risque et ne sortez pas. Auto-isolez-vous immédiatement et faites un test.

«Les entreprises de Londres ont travaillé très dur pour rendre leurs locaux sûrs pour Covid – mais nous devons tous jouer notre rôle en respectant les règles. Alors ce week-end, magasinez en toute sécurité.

Quelque 60000 acheteurs sont attendus au Brent Cross de Londres, 80 000 à Lakeside et 130000 au Trafford Centre de Manchester au cours de la journée, selon The Sun.