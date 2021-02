En une année bouleversée par la pandémie, l’expérience de Roberto Moreno en tant que chauffeur de taxi à San Diego a reflété la fortune des entreprises pour lesquelles il a conduit. En mars, plus inquiet de tomber malade que de perdre de l’argent, il a cessé de prendre des passagers. En juin, alors que la pandémie reculait en Californie, il a repris la route. Mais alors que le nombre de cas de coronavirus a recommencé à grimper, il l’a de nouveau fermé. Cette semaine, Lyft et Uber, les plus grandes entreprises de covoiturage, annonceront leurs résultats financiers de l’année dernière, et ils devraient ressembler beaucoup aux montagnes russes vécues par M. Moreno. Les investisseurs devraient également se concentrer sur les signes d’amélioration cette année, et si Uber et Lyft – qui détenaient deux des offres publiques initiales les plus en vue ces dernières années – seront un indicateur pour le reste de l’industrie du voyage. Et ils se tournent vers Airbnb, qui devrait publier ses résultats dans les semaines à venir, pour obtenir des indices sur les habitudes de consommation des consommateurs.

«Le covoiturage est dans l’œil de la tempête», a déclaré Daniel Ives, directeur général de la recherche sur les actions chez Wedbush Securities. «Même si cela a été mieux que prévu, vous avez encore des voyages de 50 à 60% avec des verrouillages constants dans les villes et les États.» L’image de la deuxième crise pour les entreprises vers la fin de l’année dernière commence à devenir plus claire. Il y a une bonne nouvelle: on ne pensait pas qu’elle était aussi mauvaise que la première. Les gens ont continué à voyager malgré les verrouillages. Dans le cas d’Uber, une poursuite agressive de l’entreprise de livraison de nourriture a porté ses fruits. Mais le deuxième ralentissement a été un autre revers dans l’espoir que les entreprises, qui n’ont jamais réalisé de profit et ont historiquement subi des pertes annuelles de plusieurs milliards de dollars, pourraient devenir rentables cette année. Et les conducteurs qui sont restés sur la route ont déclaré que leurs revenus étaient en baisse alors même qu’ils devaient payer plus pour des équipements de sécurité tels que des masques et des désinfectants. Les entreprises ont refusé de commenter l’impact commercial de la pandémie, invoquant la période de calme avant les bénéfices. Les investisseurs et les analystes estiment que les entreprises sont sur le point de se redresser une fois qu’un vaccin sera largement disponible, et que leur stock est resté élevé vendredi. Uber a terminé la journée à 58 $ et Lyft a terminé à 53 $ – en hausse de 175% et 150% par rapport à leurs creux de l’année dernière.

Les manèges d’Uber, le cœur de son activité, ont diminué de 80% en avril et d’environ 53% au troisième trimestre de 2020, la période la plus récente pour laquelle il a publié des données.

Pour endiguer ses pertes, Uber a doublé son service de livraison de nourriture, Uber Eats, et a acquis un service concurrent, Postmates. Au troisième trimestre de l'année dernière, Uber a déclaré que ses revenus provenant de la livraison de nourriture avaient augmenté de 125%. La semaine dernière, Uber a également acquis Drizly, un service de livraison d'alcool, pour 1,1 milliard de dollars. Uber a également réduit ses coûts en abandonnant ses activités perdantes, telles que son unité de voitures autonomes, qui visait à développer des véhicules entièrement autonomes mais brûlait au moins 400 millions de dollars par an. Les analystes s'attendent désormais à ce que les revenus d'Uber au quatrième trimestre soient en baisse d'environ 12% par rapport à l'année précédente. Lyft, qui avait évité l'expansion de la livraison de nourriture, n'avait pas une grande entreprise de livraison sur laquelle se rabattre, bien qu'elle ait dit qu'elle testerait un petit programme, en transportant une Produits «essentiels» comme les fournitures médicales et les produits d'épicerie. Lyft a récemment déclaré que les trajets étaient en baisse de 75% en avril par rapport à l'année précédente et d'environ 50% en novembre.

Les analystes s'attendent à ce que les revenus de Lyft au quatrième trimestre soient en baisse d'environ 44% par rapport à l'année précédente. La société a déclaré dans un dépôt réglementaire de décembre qu'elle perdrait moins d'argent que les 190 à 200 millions de dollars qu'elle avait initialement prévus, prévoyant une perte de plus de 185 millions de dollars. Airbnb, un autre chouchou de la technologie qui est devenu public en décembre, a également connu une deuxième baisse. Au cours de la dernière semaine de décembre, généralement une période de vacances, les réservations Airbnb ont diminué de 18% dans tout le pays, selon Transparent, une société de renseignement sur la location de vacances qui suit les réservations sur Airbnb et d'autres services. Un porte-parole d'Airbnb a refusé de commenter. De nombreux conducteurs qui ont quitté les applications de covoiturage en mars ne sont pas encore revenus, inquiets des risques de passer leurs journées dans des voitures avec des inconnus. Pour ceux qui sont revenus, le travail a été difficile.