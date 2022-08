L’économie défaillante de l’Argentine entraîne un déclin de la santé mentale de ses citoyens

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les Argentins embourbés dans leur pays dernière crise économique éprouvent un sentiment croissant de désespoir, selon une étude historique sur la santé mentale qui indique des périodes de boom pour au moins une profession : les psychologues.

Assailli par une inflation galopante qui déprime les moyens de subsistance alors que la monnaie du peso décline régulièrement, l’économie dysfonctionnelle fait des ravages sur l’état d’esprit de la population ainsi que sur ses portefeuilles.

C’est la conclusion d’une enquête du département de psychologie appliquée de l’Université de Buenos Aires (UBA), qui a révélé que plus de 85 % des 1 700 personnes interrogées pensent que la crise actuelle les a rendus moins optimistes pour l’avenir, la moitié décrivant le changement comme significatif ou drastique.

Bénéficiant de riches ressources naturelles, le pays sud-américain est néanmoins passé d’une crise à l’autre pendant une grande partie de ses plus de 200 ans depuis l’indépendance, contribuant progressivement à alimenter la demande de soins de santé mentale, qui sont généralement accessibles dans les hôpitaux publics.

Selon les données pré-pandémiques de l’Organisation mondiale de la santé, l’Argentine comptait 222 psychologues pour 100 000 habitants, contre 49 en France et 30 aux États-Unis.

“Le cycle constant de crise a rempli tant de cabinets médicaux”, a déclaré Gustavo Gonzalez, chef du département de psychologie appliquée de l’UBA.

“Les choses vont mal, et à certains égards, pires en termes de santé mentale.”

Le sondage UBA a montré que les termes les plus utilisés par les répondants pour décrire leur état d’esprit actuel étaient « angoisse », « marre », « colère » et – le terme le plus utilisé chez les 18-29 ans – « peur pour l’avenir ». .”

Près de 90 % ont déclaré qu’ils pensaient que leur situation économique s’aggraverait au cours de la prochaine année.

Le président Alberto Fernandez a cherché à arrêter la pourriture économique avec des mesures, notamment en donnant à son dernier ministre de l’économie, Sergio Massa, des pouvoirs élargis en matière de politique commerciale, industrielle et agricole.

Pendant ce temps, les rangs des pauvres ont gonflé à près de 40% de la population.

Gonzalez, de l’UBA, a déclaré que la tourmente actuelle contribuait à une “saturation psychologique” pour les personnes les plus touchées, car trop de personnes émotionnellement épuisées ont essentiellement renoncé à la possibilité d’un avenir meilleur.

“L’Argentin moyen ne semble pas trouver la lumière au bout du tunnel, et il tient évidemment le gouvernement pour responsable”, a-t-il déclaré, potentiellement une mauvaise nouvelle pour les péronistes de centre-gauche au pouvoir de Fernandez lorsque le pays organisera des élections l’année prochaine.

“C’est comme une malédiction qui revient éternellement.”