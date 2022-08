L’économie de tout quantifier

L’une des promesses de la vie numérique est que davantage de données peuvent nous aider à faire de meilleurs choix. Mais nous devons également être conscients des coûts économiques et humains de mettre un Fitbit sur chaque aspect de l’être humain.

Il y a des mouvements tout autour de nous pour quantifier et optimiser plus de parties de nos vies. Les sociétés de services financiers analysent les chiffres pour déterminer qui devrait être admissible à un prêt hypothécaire. Des entreprises comme Apple et Amazon veulent améliorer la santé des gens en nous donnant, ainsi qu’à nos médecins, plus d’informations sur notre sommeil, notre fréquence cardiaque et d’autres aspects de notre corps. Certains tribunaux utilisent un logiciel pour aider à fixer les peines de prison en évaluant la probabilité qu’un individu commette de futurs crimes.

Et comme mes collègues Jodi Kantor et Arya Sundaram l’ont décrit dans un article publié cette semaine, de plus en plus de lieux de travail quantifient la façon dont les employés passent leur temps.