Le bloc perd sa compétitivité en raison de la flambée des prix, selon le Premier ministre hongrois

Le refus de l’UE d’acheter de l’énergie russe a paralysé la croissance économique du bloc, a déclaré mercredi le Premier ministre hongrois Viktor Orban lors d’une session plénière du Parlement européen.

Orban, dont le pays assure actuellement la présidence tournante de l’UE pour six mois, s’adressait au parlement de Strasbourg, en France.



« La productivité de l’UE croît à un rythme plus lent que celle de nos concurrents. Notre part du commerce mondial est en baisse. » dit-il.

Il a ajouté que les entreprises européennes étaient confrontées à des prix de l’électricité deux à trois fois plus élevés qu’aux États-Unis. Et lorsqu’il s’agit de gaz naturel, « Les prix sont quatre à cinq fois plus élevés. »

La moitié des entreprises européennes considèrent le coût de l’énergie comme le principal obstacle à l’investissement, selon Orban. Dans les industries à forte intensité énergétique et vitales pour l’économie du bloc, la production a chuté de 10 à 15 %, a-t-il affirmé.



« L’abandon de l’énergie russe a mis en danger la croissance du PIB de l’Union européenne, alors que d’importantes ressources financières ont dû être redistribuées vers les subventions énergétiques et la construction des infrastructures nécessaires à l’importation de GNL. » » dit Orbán.

Le Premier ministre hongrois a ajouté que l’UE ne devrait pas se faire l’illusion qu’une transition verte résoudra le problème. Il a cité les résultats d’une étude suggérant que « La part des énergies fossiles ne changera pas de manière significative avant 2030. »

L’UE a déclaré l’élimination de sa dépendance à l’égard de l’énergie russe comme l’une de ses principales priorités après le déclenchement des hostilités dans le conflit ukrainien en février 2022. Les sanctions imposées à Moscou et le sabotage du gazoduc Nord Stream en 2022 ont entraîné une baisse spectaculaire de la consommation énergétique. L’approvisionnement en gaz russe de l’UE. Le bloc s’est tourné vers les États-Unis et le Moyen-Orient pour les remplacer par du gaz naturel liquéfié, plus coûteux.

La Russie aurait représenté plus de 16 % de la valeur des importations de gaz naturel du bloc au premier trimestre de cette année, contre 40 % en 2021. Selon les estimations du ministère russe de l’Énergie, le GNL américain est 30 à 40 % plus cher que le GNL américain. Gazoduc russe.















Avant le conflit en Ukraine, Washington faisait pression depuis des années sur l’UE pour qu’elle mette fin à sa dépendance à l’égard de l’énergie russe.

En juin, l’UE a interdit certaines opérations liées au GNL d’origine russe, notamment le rechargement, les transferts de navire à navire et les transferts de navire à terre dans le but de le réexporter vers des pays tiers via le bloc. Les importations de gaz maritime russe dans l’UE sont restées autorisées via les terminaux GNL reliés au réseau de gaz naturel interconnecté. Cependant, le bloc n’est pas allé jusqu’à imposer des sanctions sur le carburant au-delà d’une interdiction des transbordements, qui n’est pas encore entrée en vigueur.

L’ancien président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, a déclaré le mois dernier que la compétitivité économique mondiale de l’UE avait été considérablement érodée en raison de la perte d’énergie bon marché en provenance de Russie.