L’économie de l’offre et de la demande – Shaw Local

Pour la plupart d’entre nous, la pandémie de COVID-19 est terminée, même avec le comté de McHenry toujours dans la fourchette «élevée». Les gens peuvent encore l’attraper. Certains nécessitent une hospitalisation et, malheureusement, certains patients ne s’en sortent pas. Mais nous avons atteint le point où les entreprises sont ouvertes, les déplacements sont autorisés et même le masquage est rare. Cependant, la pandémie continue d’avoir un impact sur nos vies à travers les principes économiques de base de l’offre et de la demande. Pendant la pandémie, il y a eu beaucoup moins de déplacements, donc les entreprises pétrolières ont diminué leur production. Inexplicablement, ils ont fermé certaines raffineries. C’est dans la nature des affaires de se concentrer largement sur l’avenir immédiat et de ne pas regarder trop loin devant. Un autre exemple est que les compagnies aériennes ont réduit leurs effectifs et sont maintenant prises à court de personnel.

Maintenant que la pandémie est effectivement terminée, il y a un plus grand besoin de carburant pour tous les modes de transport. On pourrait penser que les approvisionnements antérieurs réapparaîtraient instantanément. Malheureusement, cela ne fonctionne pas ainsi. Les produits pétroliers restent rares malgré la demande croissante. Par conséquent, les prix ont augmenté – Économie 101. Étant donné que pratiquement toutes les activités humaines dépendent du transport, les prix de la plupart des produits ont augmenté. Ensuite, il y a les pénuries de personnel et d’autres ramifications commerciales qui entraînent des pénuries d’approvisionnement. Tous ces facteurs ont entraîné une baisse des marchés.

Il peut être réconfortant pour certains de tout rejeter sur le président Biden. Mais l’économie de l’offre et de la demande post-pandémique serait la même même si nous avions une administration républicaine. L’inflation est mondiale, pas limitée aux États-Unis. Avec les prix de l’essence qui commencent à baisser, peut-être que Biden n’est pas si mal après tout.

Stan Perrin

Lac de cristal