L’économie de Cisjordanie est frappée par la guerre entre Israël et le Hamas : NPR

RAMALLAH, Cisjordanie — Muattaz Qatanani avait l’habitude de quitter Gaza pour travailler chaque jour en Israël, où il a construit des abris anti-aérien – le genre d’abris que les Israéliens utilisent pour se réfugier contre les attaques à la roquette du Hamas.

« Avant, je gagnais 450 shekels par jour », dit-il, soit environ 130 dollars à l’époque. Mais après que le Hamas a attaqué Israël le 7 octobre et qu’Israël a commencé son attaque sur Gaza, Qatanani a fui vers la Cisjordanie occupée par Israël. Depuis, il dit qu’il n’a pas réussi à trouver un travail convenablement rémunéré.



« Peut-être que je trouve un travail une fois par semaine pour laver les escaliers, laver les fenêtres – c’est comme ça que je survis », explique Qatanani, 41 ans, qui a une famille à Gaza. Aujourd’hui, il gagne environ 40 dollars par jour – lorsqu’il trouve du travail.

Plus de trois mois après le début de la guerre israélienne à Gaza, l’économie de la Cisjordanie est ébranlée. Beaucoup craignent que les difficultés économiques ne conduisent à encore plus de violence dans ce territoire, qui est un peu plus petit que le Delaware et abrite quelque 3 millions de Palestiniens.

Après l’attaque du Hamas du 7 octobre, qui, selon Israël, a tué environ 1 200 personnes, Israël a interdit à quelque 100 000 travailleurs palestiniens en Cisjordanie de traverser la frontière pour travailler en Israël. Le pays a évoqué des problèmes de sécurité.

Cela représente un coup dur financier pour la Cisjordanie. Les salaires des travailleurs frontaliers représentent 5,5 milliards de dollars par an, environ un tiers de l’économie combinée de la Cisjordanie et de Gaza, selon le Banque mondiale.



En outre, Israël et l’Autorité palestinienne sont en conflit au sujet des impôts qu’Israël perçoit pour la Cisjordanie et Gaza. En conséquence, l’Autorité palestinienne, qui supervise certaines parties de la Cisjordanie, a dû réduire les salaires de ses 143 000 travailleurs. Ils n’ont reçu aucun salaire en octobre, la moitié de leur salaire en novembre et près de 80 % en décembre, explique Manal Farhan, vice-ministre de l’économie nationale de l’Autorité palestinienne.

“Cette fois, c’est le pire”, dit Farhan, “le plus gros coup pour notre économie depuis la création de l’Autorité palestinienne”.

L’Autorité palestinienne a été créée en 1994.

Promenez-vous dans les rues de Ramallah ces jours-ci et l’impact économique de la guerre semble se faire sentir partout. Baha Tamimi, qui gère un magasin d’or au cœur de la ville, affirme que 4 personnes sur 5 qui s’y rendent actuellement ne veulent pas acheter d’or, mais veulent le vendre.

« Une femme a enlevé son alliance pour aider son mari à payer les factures et à acheter des légumes – cela s’est produit juste devant moi », se souvient Tamimi, tandis que la vidéo de personnes tirant des corps des décombres de Gaza est diffusée sur la télévision du magasin.

Plus de 25 000 Palestiniens ont été tués depuis qu’Israël a envahi Gaza, selon le ministère de la Santé du territoire.

A proximité, Joudeh Said coupe un morceau de bois dans son atelier de menuiserie. Il dit qu’il a un ou deux emplois ces jours-ci, mais que personne n’a beaucoup d’argent à payer.

“Ils me donnent un chèque, puis le chèque est sans provision, et je dois ensuite les poursuivre”, dit-il.



Depuis le début de la guerre, dit Saïd, les clients lui doivent 32 000 dollars, ce qui représente une somme considérable en Cisjordanie. Le produit intérieur brut par habitant du territoire n’est que de 4 500 dollars par an, selon la Banque mondiale. De l’autre côté de la frontière israélienne, il est presque 55 000 $.

Outre l’impact économique de la guerre à Gaza, les soldats israéliens tuent de plus en plus de Palestiniens en Cisjordanie. L’ONU affirme que l’armée israélienne a tué environ 350 personnes en Cisjordanie depuis le 7 octobre. Les Israéliens disent qu’ils extirpent les militants.

Samir Anati, copropriétaire de l’atelier de menuiserie, affirme que si l’économie continue de décliner, la violence ne fera qu’augmenter.

“Bien sûr”, dit-il. “J’ai des enfants à nourrir. Que puis-je faire ? Je travaille maintenant et je leur apporte à manger. Je ne pourrai peut-être pas le faire demain.”

“Ce n’est donc pas moi qui lancerai une Intifada”, ou un soulèvement, poursuit Anati. “Mes enfants le feront.”

Samir Hulileh, économiste et homme d’affaires de renom, s’inquiète des conséquences pour les fonctionnaires s’ils ne sont pas payés. Il est particulièrement préoccupé par le fait que l’Autorité palestinienne maintienne la loyauté de ses forces de sécurité, qui sont censées maintenir la loi et l’ordre dans les zones supervisées par l’Autorité palestinienne.



“Vous dites aux gens qui ont leur Kalachnikov sur eux : ‘Je ne dépenserai pas d’argent pour vous'”, prévient Hulileh, qui ajoute que d’autres groupes, dont le Hamas, pourraient les recruter. “Vous ouvrez vos forces de sécurité en Cisjordanie à plusieurs options.”

Khalil Shikaki, universitaire et sondeur qui dirige le Centre palestinien de recherche sur les politiques et les enquêtes à Ramallah, n’est pas aussi préoccupé par les forces de sécurité. Mais il craint que l’économie malmenée de la Cisjordanie ne soit qu’un ingrédient de plus dans un breuvage déjà combustible.

Shikaki note que depuis le début de la guerre, la popularité du Hamas en Cisjordanie a plus que triplé – passant de 12 % à 42 %, selon ses sondages. En outre, certains colons israéliens de Cisjordanie continuent d’attaquer les Palestiniens, et un nombre croissant de Palestiniens estiment qu’ils n’ont pas d’alternative diplomatique à la violence.

“La Cisjordanie est actuellement en ébullition”, dit Shikaki, “en attendant l’étincelle qui pourrait éventuellement conduire à une explosion majeure”.

Nuha Musleh a contribué au reportage à Ramallah, dans l’Ouest…