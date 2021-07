L’économie crée 850 000 emplois en juin

Malgré une pénurie généralisée de travailleurs, l’embauche aux États-Unis s’est accélérée en juin, les employeurs ayant créé 850 000 emplois dans un contexte de baisse des cas de COVID-19, de réouverture de l’économie et d’augmentation des vaccinations.

Le taux de chômage est passé de 5,8% à 5,9%, a annoncé vendredi le département du Travail.

Les économistes avaient estimé que 720 000 emplois avaient été créés le mois dernier, selon un sondage Bloomberg.

Jusqu’à présent, les États-Unis ont récupéré 15,6 millions, ou 70%, des 22,4 millions d’emplois perdus au printemps dernier, laissant le pays 6,86 millions d’emplois en dessous de son niveau d’avant la pandémie.

Plusieurs forces s’unissent pour dynamiser l’économie et le marché du travail, amenant les analystes à prévoir des gains d’emplois records de 7 à 8 millions d’emplois cette année. Les cas de COVID cette semaine sont tombés à une moyenne sur sept jours d’environ 12 000, le plus bas depuis mars 2020. Quarante-sept pour cent de la population américaine a été entièrement vaccinée. Et la plupart des États ont levé toutes les restrictions liées à la pandémie.

En outre, le Congrès a adopté environ 3,2 billions de dollars de dépenses de relance du gouvernement depuis la fin de l’année dernière, y compris davantage de chèques pour les ménages.

La demande des consommateurs, à son tour, augmente après plus d’un an de verrouillage de l’État et de retenue auto-imposée. Les places assises des restaurants sur OpenTable, un service de réservation en ligne, n’étaient que de 10 % en dessous des niveaux de 2019 une semaine à la mi-juin, contre un déficit de 17 % au cours d’une semaine comparable en mai.et la meilleure performance depuis les premiers jours de la pandémie, selon Goldman Sachs.

Au cours des derniers mois, les gains d’emplois ont été solides par rapport aux normes historiques, mais n’ont pas atteint le million d’avances par mois que de nombreux prévisionnistes anticipaient.

Le problème : les entreprises ont toujours du mal à trouver suffisamment de travailleurs, selon des sondages, de nombreux économistes accusant en partie un bonus fédéral aux allocations de chômage qui peut décourager certaines personnes de retourner au travail ou de prendre un nouvel emploi. D’autres s’occupent d’enfants qui suivent encore des cours à distance ou qui ont peur de contracter le coronavirus.

Mais Goldman Sachs soupçonne que certaines de ces pierres d’achoppement diminuent. Environ la moitié des États ont déclaré qu’ils supprimeraient l’indemnité de chômage avant la date limite de septembre, et beaucoup ont commencé à le faire en juin. Goldman a noté que les demandes de chômage en cours avaient chuté plus rapidement dans ces États le mois dernier. Pourtant, Homebase, qui fournit un logiciel de planification des horaires des employés, a déclaré que l’emploi avait en fait augmenté de 1,7% plus lentement dans ces États.

Voyez qui a coupé les 300 $ supplémentaires par semaine :Quels États mettent fin prématurément aux allocations de chômage fédérales?

Pendant ce temps, de nombreux lycéens et étudiants ont rejoint la population active en juin, atténuant en partie la pénurie de main-d’œuvre dans les industries à bas salaires telles que les restaurants et le commerce de détail, a déclaré Goldman. Et les employeurs ont augmenté les salaires pour attirer des candidats réticents, selon Oxford Economics.

Un autre point positif pour le décompte de l’emploi de juin était que les employés des écoles sortent généralement de la masse salariale en juin et juillet. Mais comme moins de travailleurs de l’éducation sont employés en raison de la pandémie, moins de travailleurs vont baisser, ce qui s’est probablement traduit par un gain important pour les salaires des États et locaux après les ajustements saisonniers, selon Oxford Economics.

D’autres mesures pour l’emploi ont également augmenté le mois dernier. Le nombre d’employés travaillant et les heures qu’ils y consacrent ont tous deux augmenté d’environ 4% pour atteindre les niveaux les plus élevés depuis le début de la pandémie, selon Homebase.

Même le théâtre en direct, peut-être l’industrie la plus durement touchée par la pandémie, revient et embauche à nouveau. En mars 2020, Chad Brown, 40 ans, a été licencié de son emploi en réservant des musiciens, des comédiens et d’autres artistes dans une salle de Denver tandis que sa femme, Kaytlain, ne pouvait plus travailler comme massothérapeute.

Brown a obtenu un emploi à temps partiel dans une entreprise qui prépare des kits de repas tandis que Kaytlain a reçu des allocations de chômage, mais leurs revenus n’étaient pas suffisants pour joindre les deux bouts à Denver. Il y a donc un an, le couple et leur fils de 8 mois ont emménagé chez les parents de Kaytlain dans le Montana. Chad était barman une fois par semaine tandis que Kaytlain travaillait comme serveur de restaurant.

En mars, Chad a remarqué quelques offres d’emploi liées au théâtre et a commencé à postuler pour des postes à travers le pays. À la mi-mai, il a décroché un poste de directeur d’un restaurant, d’un bar et d’événements privés dans un théâtre se préparant à monter à nouveau des pièces de théâtre et des comédies musicales à Phoenix. Il a commencé cette semaine. De telles productions répondent mieux aux objectifs de carrière de Chad que son précédent travail de théâtre, et il espère devenir directeur artistique là-bas ou dans un autre théâtre.

« C’était très excitant », dit Chad à propos de l’offre d’emploi. Mais il ajoute : « Je pense toujours que ça va prendre beaucoup de temps » pour que les clients reviennent au théâtre.

