L’économie chinoise voit de nouvelles poches de croissance dans les tendances d’achat à la hausse

Un client regarde le rayon boissons dans un supermarché le 9 juin 2021 à Handan, dans la province du Hebei. Li Hao | Groupe visuel Chine | Getty Images

BEIJING – Les consommateurs chinois ont dépensé moins pour les produits de première nécessité des marques étrangères l’année dernière pendant la pandémie de coronavirus, tandis que ceux des petites villes étaient plus disposés à dépenser que ceux des grandes, selon un rapport. Le rapport, co-écrit par le cabinet de conseil Bain & Company et la société d’analyse Kantar Worldpanel, reflète des poches de croissance dans une économie qui ralentissait déjà son expansion avant la pandémie. Le « China Shopper Report » – que les entreprises ont réalisé pendant 10 années consécutives – examine une catégorie appelée « biens de consommation à évolution rapide » qui comprend les aliments, les boissons, les soins personnels et les soins à domicile. Les articles tels que les vêtements ne sont pas inclus. Le volume de marques étrangères vendues en Chine l’année dernière a baissé de 4,1%, tandis que le prix de vente moyen a augmenté de 1%, selon le rapport publié le 29 juin. En conséquence, l’étude indique que la valeur des marques étrangères a diminué de 3,1%, contre une baisse de 0,5% pour les entreprises nationales. Le volume a été mesuré en kilogrammes, en litre ou en unité selon la catégorie, a déclaré Bain. « Les marques chinoises, aidées par leur solide chaîne d’approvisionnement locale, ont réagi plus rapidement à l’évolution des sentiments des consommateurs et ont enregistré une croissance plus importante des volumes en réduisant [average selling price], indique le rapport.

La pandémie de Covid-19 a perturbé les chaînes d’approvisionnement mondiales et les canaux commerciaux, car les gouvernements ont restreint les activités commerciales et les voyages internationaux dans le but de contrôler la propagation du virus. La Chine a particulièrement limité la capacité des étrangers à entrer dans le pays. Les tensions géopolitiques latentes ont également entravé la capacité de certaines marques étrangères à vendre en Chine plus tôt cette année. Par exemple, la marque de vêtements suédoise H&M a fait face à des réactions négatives en Chine en mars à la suite de commentaires qui ont refait surface au sujet de ses inquiétudes concernant le travail forcé présumé dans la région du Xinjiang. La direction a déclaré lors d’un appel du 1er juillet que sa situation en Chine restait « complexe ». Pendant ce temps, les dirigeants des marques de vêtements de sport Nike et Adidas ont été plus optimistes quant à la croissance du marché dans les commentaires sur les appels de résultats au cours des deux derniers mois.

Le fait qu’il s’agisse d’une marque locale par rapport à une marque internationale n’est peut-être pas un critère important. Quoi de plus important, est-ce la bonne marque pour moi ? Bruno Lannes associé, Bain & Compagnie

Le China Shopper Report ne couvre pas les vêtements. Dans la catégorie comprenant les produits de soins personnels et à domicile, le rapport a révélé que les marques étrangères étaient en mesure de rattraper et de dépasser les marques locales en termes de croissance de la valeur marchande en 2019, avant la pandémie. « En général, lorsque vous parlez de marques étrangères, les consommateurs chinois les connaissent, les comprennent et aiment les acheter et les utiliser tout comme ils aiment acheter et utiliser les marques locales », a déclaré Bruno Lannes, partenaire de Bain basé à Shanghai. Il a déclaré que les consommateurs chinois sont généralement de moins en moins fidèles et achètent auprès d’une plus grande variété de marques. « Le fait qu’il s’agisse d’une marque locale par rapport à une marque internationale n’est peut-être pas un critère si important. Le plus important, est-ce la bonne marque pour moi ? » dit-il, soulignant des facteurs tels que la fonctionnalité et les recommandations d’amis.

Les petites villes se développent plus vite

Alors que les dépenses totales pour les biens de consommation courante ont chuté de plus de 1% dans les plus grandes villes de Chine, comme Pékin, les dépenses ont augmenté dans les plus petites, selon le rapport. « Plus la ville est petite, plus la croissance des dépenses FMCG est rapide en 2020 », indique le rapport, faisant référence aux dépenses dans la catégorie des biens de consommation qui comprend les aliments emballés, les jus et les articles de soins personnels. « La population des villes de rang inférieur continue d’augmenter en raison de migration rurale », indique le rapport. « De plus, comme les résidents des villes de rang inférieur voyagent généralement moins, ils ont été moins touchés par les épidémies de Covid-19. Le volume acheté de chaque ménage a continué de croître relativement à l’abri des perturbations de Covid-19. »

En savoir plus sur la Chine de CNBC Pro

La divergence contraste avec les rapports des années précédentes, lorsque les taux de croissance étaient assez similaires à travers le pays, a déclaré Lannes. Il a déclaré que de nombreuses marques peuvent encore trouver de nouveaux marchés dans les régions moins développées de la Chine, tandis que les nouvelles tendances d’achat basées sur Internet, telles que les achats groupés ou communautaires, ont réussi à attirer des utilisateurs plus âgés en dehors des grandes villes.

Dans l’ensemble, les gens sont prêts à dépenser. C’est pourquoi le volume est en hausse… Ils sont un peu plus sensibles aux prix qu’avant. Bruno Lannes associé, Bain & Compagnie

Le rapport indique qu’une autre tendance induite par Internet, le commerce électronique en direct, s’appuiera probablement sur la croissance massive de l’année dernière pour un total de 2 000 milliards de yuans (312,5 milliards de dollars) en valeur brute des marchandises cette année. GMV fait référence à la valeur des marchandises vendues sur une période de temps. En fait, les auteurs du rapport s’attendent à ce que le commerce électronique en direct augmente sa part des ventes au détail en Chine à environ 9 % ou 10 % cette année, contre 6 % à 7 % en 2020.

Plus sensible au prix