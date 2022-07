L’économie chinoise trébuche dans le brouillard de la guerre de Covid

Pékin a essayé de renforcer la confiance des entrepreneurs et des consommateurs afin qu’ils dépensent, investissent et voyagent. Mais les responsables locaux, confrontés à la menace de licenciement pour manquement aux contrôles de la pandémie, imposent souvent des contrôles et des restrictions supplémentaires aux voyageurs et aux transports, ajoutant aux perturbations et à l’incertitude.

“Souvent, les chefs de différents départements et entreprises assistent à une réunion le matin sur l’amélioration du zéro dynamique, puis l’après-midi à une réunion sur la croissance économique”, a déclaré Wu Qiang, commentateur politique indépendant à Pékin.

Actualisé 11 juillet 2022, 8 h 01 HE

“Les tensions sont dans le propre modèle de Xi pour gouverner le pays”, a-t-il déclaré. “Les tensions viennent vraiment de lui.”