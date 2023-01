L’économie chinoise sera “en feu” au second semestre 2023, selon le président de StanChart

Le PIB chinois n’a augmenté que de 3 % en 2022, selon les chiffres officiels révélés plus tôt cette semaine, son deuxième taux de croissance le plus lent depuis 1976 et bien en deçà de l’objectif du gouvernement d’environ 5,5 %. Cependant, les données à plus court terme ont indiqué une reprise plus rapide que prévu à mesure que les mesures de l’ère pandémique sont réduites.

L’économie chinoise sera “en feu” au second semestre 2023 alors que les performances économiques de l’Est et de l’Ouest divergent, selon Charte standard Président José Viñals.

“Au second semestre, je pense que l’économie chinoise va être en feu et cela va être très, très important pour le reste du monde”, a-t-il déclaré à CNBC lors du Forum économique mondial de Davos, Suisse.

“Cela ne vient pas seulement de la réouverture de Covid mais aussi du soutien que le gouvernement apporte à sa politique budgétaire, du soutien au secteur immobilier qui est extrêmement important, et aussi de la réduction de l’intensité de la réglementation ou de la répression réglementaire de certains des secteurs comme le secteur informatique, donc je pense que toutes ces choses vont être des points positifs très importants.”

Résurgence des marchés émergents

Outre un contraste entre les performances économiques mondiales au premier et au second semestre de l’année, Viñals a également suggéré qu’il y aura une divergence entre les hémisphères oriental et occidental, l’Asie et le Moyen-Orient étant les moteurs de la croissance mondiale en 2023.

Malgré le resserrement agressif de la politique monétaire de la Réserve fédérale et une forte Dollars américain en 2022, les économies de marché émergentes ont en grande partie fait preuve d’une résistance surprenante.

Viñals a déclaré que les améliorations structurelles qui ont contribué à isoler de nombreuses économies émergentes leur permettraient également de prospérer dans les années à venir.

“Tous les marchés émergents ne sont pas créés égaux et ils ont des expositions très différentes à la hausse du dollar et aux taux d’intérêt plus élevés aux États-Unis, et ceux qui sont les plus touchés négativement sont ceux qui ont un endettement élevé en devises”, a-t-il déclaré.