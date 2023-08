L’économie chinoise pourrait manquer une croissance de 5% en raison des risques liés à l’immobilier et à la consommation

Un homme regarde son smartphone dans un centre commercial à Pékin le 15 août 2023. Greg Baker | AFP | Getty Images

BEIJING – Sans plus de relance, la Chine risque de plus en plus de manquer son objectif de croissance d’environ 5% cette année, ont déclaré des économistes. Le pays a suspendu mardi la publication de données sur le chômage des jeunes, qui avait récemment atteint des records. D’autres données pour juillet ont montré un ralentissement généralisé, aggravé par la chute du marché immobilier. « La faiblesse prolongée de la construction immobilière aggravera les pressions de déstockage dans l’espace industriel et réduira également la demande de consommation », a déclaré Tao Wang, responsable de l’économie asiatique et économiste en chef pour la Chine chez UBS Investment Bank, dans une note. « Dans un tel cas, la dynamique économique pourrait rester modérée pendant le reste de l’année et la Chine pourrait manquer l’objectif de croissance de cette année d’environ 5% », a-t-elle déclaré. « Les pressions déflationnistes pourraient persister plus longtemps dans un tel scénario. L’économie justifierait alors des politiques beaucoup plus fortes ou non conventionnelles pour se relancer. » La Chine est la deuxième économie mondiale et représentait près de 18% du PIB mondial en 2022, selon les données de la Banque mondiale.

Pékin devrait jouer le rôle de prêteur de dernier recours pour soutenir certains grands promoteurs et institutions financières en difficulté, et devrait jouer le rôle de dépensier de dernier recours pour stimuler la demande globale.

« De notre point de vue, Pékin devrait jouer le rôle de prêteur de dernier recours pour soutenir certains grands promoteurs et institutions financières en difficulté, et devrait jouer le rôle de dépensier de dernier recours pour stimuler la demande globale », ont déclaré l’économiste en chef de Nomura pour la Chine, Ting Lu, et un équipe a déclaré dans un rapport mardi. « Nous voyons également un risque de baisse plus important pour nos prévisions de croissance de 4,9 % en glissement annuel pour les troisième et quatrième trimestres, et il est de plus en plus possible que la croissance annuelle du PIB cette année manque la barre des 5,0 % », indique le rapport.

Risque global

Pékin a reconnu les défis économiques et signalé plus de soutien politique. La Banque populaire de Chine a abaissé ses taux directeurs de manière inattendue mardi. Mais les mesures ont besoin de temps pour prendre effet et n’ont pas été suffisantes pour renforcer la confiance du marché jusqu’à présent, d’autant plus que les gros titres inquiétants se multiplient. « En août, les craintes de contagion autour des promoteurs immobiliers et le risque de défaut dans l’industrie fiduciaire ont également poussé le sentiment à la baisse, plaçant la barre plus haut pour que la relance soit efficace », a déclaré Louise Loo, économiste en chef chez Oxford Economics.

Un changement de politique plus ferme pourrait intervenir au quatrième trimestre, lorsqu’une réunion de haut niveau connue sous le nom de « troisième plénum » devrait se tenir, a déclaré Loo. Le développeur géant autrefois en bonne santé Country Garden est maintenant au bord de la défaillance. Dans d’autres nouvelles ce mois-ci, Zhongrong International Trust a manqué des paiements à trois sociétés cotées en Chine continentale, selon des informations consultées via Wind Information.

La faiblesse actuelle des finances des localités empêche Pékin d’utiliser la politique budgétaire pour soutenir l’économie.

Zhongrong n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de CNBC. Son site Web a mis en garde dans un avis daté du 13 août contre des affirmations frauduleuses selon lesquelles il n’était plus en mesure de fonctionner. Même si tous les 630 milliards de yuans (86,5 milliards de dollars) d’actifs de Zhongrong – plus l’effet de levier – étaient en difficulté, ce n’est « pas un chiffre systémiquement menaçant » pour l’industrie fiduciaire chinoise de 21 billions de yuans et le système bancaire de 315 billions de yuans, Xiangrong Yu, directeur de Citi en Chine a déclaré l’économiste dans une note. Il a ajouté que la société de fiducie et sa société mère sont « beaucoup moins connectées dans le système financier par rapport aux cas précédents tels que Baoshang Bank et Anbang Group ».

Croissance contre sécurité nationale

La répression initiale des autorités chinoises contre les promoteurs immobiliers en 2020 était une tentative de limiter leur forte dépendance à la croissance. Pékin a souligné cette année que désamorcer les risques financiers est l’une de ses priorités. Cette année, le pays est également en train de réorganiser ses organes de régulation financière. Comme la dette des collectivités locales est restée élevée, les niveaux de trésorerie ont chuté, selon un rapport de Rhodium en juin. Il a noté que les autorités régionales ont dépensé de l’argent pour acheter des terrains, pour répondre à la demande qui provenait autrefois des promoteurs. « La faiblesse actuelle des finances des localités empêche Pékin d’utiliser la politique budgétaire pour soutenir l’économie », ont déclaré les analystes de Rhodium.

Pour beaucoup, en particulier les investisseurs étrangers, une inaction apparente prolongée peut affirmer que le gouvernement chinois a également fermement modifié ses priorités. « Une réponse tiède au marché du logement en cratère indiquerait que la réduction de l’accent mis par les hauts dirigeants sur la croissance économique – en faveur de priorités telles que la sécurité nationale et l’autosuffisance technologique – va plus loin que prévu », a déclaré Gabriel Wildau, directeur général de société de conseil Teneo, a déclaré dans un rapport mardi. « Notre scénario de base est que les décideurs intensifieront considérablement la relance du logement dans les mois à venir, ce qui entraînera une amélioration des ventes et des volumes de construction d’ici la fin de l’année », a déclaré Wildau.

