L’économie chinoise peut-elle éviter une stagnation à la japonaise ?

Pékin a tenté de réprimer la spéculation sur le marché ces dernières années. Mais un problème sous-jacent et plus difficile pour l’immobilier est le vieillissement de la population, un problème “qui mérite notre attention”, a déclaré Zong en mandarin, selon une traduction de CNBC.

Zong a également souligné l’investissement et l’autonomie de la Chine dans l’innovation technologique. Quant à la croissance économique à court terme, il s’attend à plan de relance annoncé en mai entreront en vigueur au troisième ou au quatrième trimestre, et certains bénéficient d’un accroissement des échanges dans le cadre de nouveaux accords de libre-échange régionaux.

Une grande partie du récit économique officiel du pays a souligné l’impact “inattendu” de Covid et du “conflit Russie-Ukraine”, tout en soulignant que les pressions inflationnistes sont bien plus élevées dans des pays comme les États-Unis.

D’autres, cependant, sont moins optimistes.

“La Chine a une version encore plus extrême des déséquilibres japonais”, ce qui rend plus difficile de compter sur la consommation pour la croissance, a déclaré Michael Pettis, professeur de finance à l’Université de Pékin, dans un e-mail.

L’économie japonaise a stagné, progressant généralement plus lentement que les États-Unis et la Chine depuis les années 1990, suite à l’éclatement d’une bulle boursière et immobilière.

Le Japon a connu une croissance rapide dans les années 1970 et 1980 grâce à une forte croissance des exportations et des investissements dans les infrastructures, mais au début des années 1990, le pays investissait de plus en plus dans des projets inutiles, a déclaré Pettis.

Il a déclaré que le Japon n’a pas été en mesure de se tourner vers ses consommateurs pour stimuler la croissance, principalement parce que le secteur manufacturier n’a pas été en mesure d’accepter la transition nécessaire vers des salaires plus élevés.

La Chine ne suivra pas nécessairement la voie du Japon – si la Chine peut apporter des changements substantiels à ses institutions politiques, Pettis a écrit en avril.

Mais il a déclaré que le scénario le plus probable est que la Chine n’entre pas dans une crise financière ou une crise économique aiguë, et qu’elle est plutôt “confrontée à une très longue période de faible croissance à la japonaise”.

Si les investissements non productifs – principalement dans les infrastructures et l’immobilier – sont réduits et non remplacés par une source de croissance équivalente, Pettis a estimé que le PIB de la Chine n’augmenterait pas de plus de 2% ou 3% par an dans les années à venir.