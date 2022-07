L’économie chinoise n’a pas rebondi au deuxième trimestre, selon une enquête

Les exportations chinoises ont bondi de 16,9 % en mai par rapport à il y a un an, deux fois plus vite que prévu par les analystes. Sur la photo, le 15 juin 2022, des travailleurs de la province du Jiangsu fabriquent des oursons en peluche destinés à l’exportation.

Fin mai, le Premier ministre chinois Li Keqiang a tenu une visioconférence d’une ampleur sans précédent au cours de laquelle il a appelé les responsables à “travailler dur” – pour la croissance au deuxième trimestre et une baisse du chômage.

Shanghai, la plus grande ville de Chine en termes de produit intérieur brut, a été fermée en avril et mai. Pékin et d’autres parties du pays ont également imposé un certain niveau de contrôles Covid pour contenir la pire épidémie de virus en Chine continentale depuis le choc initial de la pandémie au début de 2020.

“Alors que la plupart des verrouillages de haut niveau ont été assoupli en mai, les données de juin ne montrent pas le rebond de la centrale le plus attendu”, selon un rapport publié mardi. L’analyse a révélé peu de signes indiquant que les mesures de relance du gouvernement avaient encore beaucoup d’effet.

C’est selon le China Beige Book, basé aux États-Unis, qui prétend avoir mené plus de 4 300 entretiens en Chine fin avril et le mois terminé le 15 juin.

“Les entreprises de transport et de construction ne vous disent pas qu’elles obtiennent de nouveaux produits”, a-t-il déclaré. “Ils vous disent qu’ils ont ralenti les investissements, leurs nouveaux projets ont en fait ralenti.”

Jusqu’à présent, il y a eu peu de signes de relance, en particulier dans les infrastructures, a déclaré Qazi, basé à New York.

Entre le premier et le deuxième trimestre, les embauches ont diminué dans tous les secteurs manufacturiers, à l’exception de la transformation des aliments et des boissons, selon le rapport China Beige Book.

Les invendus se sont accumulés, sauf dans les automobiles. Les commandes pour la consommation intérieure et les exportations outre-mer ont pour la plupart chuté au deuxième trimestre par rapport au premier. Les commandes de textiles et de produits chimiques ont été parmi les plus durement touchées.

L’informatique et l’électronique grand public, qui ont vu les commandes augmenter pendant cette période, sont les seules à se démarquer au niveau national. Les commandes à l’exportation ont augmenté dans trois des sept catégories de fabrication : l’électronique, l’automobile et la transformation des aliments et des boissons.