L’économie chinoise manque les prévisions de croissance, augmentant les chances d’un soutien accru à sa reprise timide – Boston News, Météo, Sports

HONG KONG (AP) – La croissance économique de la Chine a manqué les prévisions au deuxième trimestre de l’année, ajoutant aux inquiétudes concernant la flambée du chômage des jeunes et la faiblesse du secteur immobilier et augmentant la probabilité que le gouvernement double son soutien à la reprise chancelante après COVID-19 .

La deuxième plus grande économie du monde a progressé à un rythme annuel de 6,3 % au cours du trimestre d’avril à juin, beaucoup plus lentement que les analystes de la croissance de plus de 7 % avaient prévu compte tenu du rythme anémique de l’activité l’année précédente.

Le chômage des jeunes de 16 à 24 ans a atteint un record de 21,3 % en juin, contre 20,8 % le mois précédent.

L’investissement dans le développement immobilier, un moteur essentiel de la demande industrielle et des consommateurs, a chuté de 7,9 % au premier semestre de l’année par rapport à un an plus tôt, signe troublant de faiblesse persistante dans une industrie qui a ralenti avant même la pandémie alors que le gouvernement agissait freiner les emprunts excessifs.

Les responsables ont reconnu que l’économie était confrontée à de forts vents contraires, mais ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que la croissance atteigne toujours l’objectif officiel du Parti communiste au pouvoir pour cette année d’environ 5%.

Le gouvernement ajustera ses politiques pour stabiliser la croissance, a déclaré lundi le porte-parole du Bureau national des statistiques, Fu Linghui, lors d’une conférence de presse.

La croissance trimestrielle, la mesure habituelle pour les autres grandes économies, était de 0,8%, selon les données gouvernementales publiées lundi, en ligne avec les attentes mais en forte baisse par rapport aux 2,2% de janvier-juin.

Les analystes ont été beaucoup moins optimistes que le gouvernement chinois quant aux perspectives pour l’année, compte tenu de l’affaiblissement de la demande d’exportations chinoises dans d’autres grandes économies.

Les chiffres sont un « résultat inquiétant », a déclaré Harry Murphy Cruise, économiste chez Moody’s Analytics.

« La reprise de la Chine va de mal en pis », a-t-il déclaré. « Après une injection de sucre dans les premiers mois de 2023, la gueule de bois pandémique afflige la reprise de la Chine. »

Les dépenses publiques sont susceptibles d’aider des industries clés comme l’immobilier et la construction, mais ne seront pas une « solution miracle », a-t-il déclaré dans un commentaire.

La croissance de 6,3 % du produit intérieur brut de la Chine d’avril à juin a dépassé une expansion de 4,5 % au trimestre précédent.

La croissance toujours robuste est en grande partie due à la croissance économique de seulement 0,4 % un an plus tôt en avril-juin 2022 dans un contexte de confinement strict à Shanghai et dans d’autres villes pendant les épidémies de COVID-19.

Outre l’augmentation des dépenses publiques, les régulateurs peuvent réduire les taux d’intérêt et prendre d’autres mesures pour libérer du crédit, a écrit Marcella Chow, stratège du marché mondial chez JP Morgan Asset Management dans un rapport.

« Les faibles chiffres économiques suggèrent qu’il est urgent d’augmenter le soutien politique afin de stabiliser les attentes », a déclaré Chow.

Plus tôt cette année, la croissance a été stimulée alors que les gens affluaient vers les centres commerciaux et les restaurants après la suppression de près de trois ans de restrictions «zéro-COVID» à la fin de 2022.

L’objectif de croissance du gouvernement d’« environ 5 % » était considéré comme un objectif conservateur. Il ne peut être atteint que si l’économie se maintient à un niveau proche de son niveau de croissance actuel.

Les données publiées précédemment ont montré que les exportations avaient diminué de 12,4 % en juin par rapport à l’année précédente, la demande mondiale ayant faibli après que les banques centrales des États-Unis et d’Europe ont relevé les taux d’intérêt pour freiner l’inflation.

Les ventes au détail, un indicateur de la demande des consommateurs, ont augmenté de 3,1 % en juin par rapport à la même période en 2022. C’est considéré comme un point fort, mais pas assez fort, selon les analystes.

La production industrielle, qui mesure l’activité dans les secteurs de la fabrication, des mines et des services publics, a dépassé les attentes des analystes, augmentant de 4,4 % en juin par rapport au même mois un an plus tôt.

Les décideurs politiques chinois n’ont pas à lutter contre l’inflation, mais pourraient finir par devoir faire face à son contraire, la déflation ou la baisse des prix en raison de la faiblesse de la demande. Ces derniers mois, les autorités ont tenté de stimuler les prêts et les dépenses, avec un succès mitigé.

Les investissements en immobilisations – dépenses en équipements d’usine, construction et autres projets d’infrastructure pour stimuler la croissance – ont augmenté d’un niveau encore tiède de 3,8% pour le premier semestre 2023 par rapport à la même période de 2022.

(Copyright (c) 2022 The Associated Press. Tous droits réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué.)

Rejoignez notre newsletter pour les dernières nouvelles directement dans votre boîte de réception