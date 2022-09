La deuxième plus grande économie du monde est aux prises avec l’impact d’une grave sécheresse et son vaste secteur immobilier subit les conséquences d’un endettement excessif. Mais la situation est bien aggravée par l’adhésion de Pékin à une politique rigide de zéro Covid, et rien n’indique que cela va changer cette année.

Dans le passé deux semaines, huit mégapoles sont entrées dans des fermetures totales ou partielles. Ensemble, ces centres vitaux de fabrication et de transport abritent 127 millions de personnes.

Dans tout le pays, au moins 74 villes avaient été fermées depuis fin août, affectant plus de 313 millions d’habitants, selon les calculs de CNN basés sur les statistiques gouvernementales. Goldman Sachs a estimé la semaine dernière que les villes touchées par les fermetures représentaient 35 % du produit intérieur brut (PIB) de la Chine.

Les dernières restrictions démontrer l’attitude intransigeante de la Chine pour éradiquer le virus avec les mesures de contrôle les plus strictes, malgré les dégâts.

“Pékin semble disposé à absorber les coûts économiques et sociaux qui découlent de sa politique zéro Covid parce que l’alternative – les infections généralisées ainsi que les hospitalisations et les décès correspondants – représente une menace encore plus grande pour la légitimité du gouvernement”, a déclaré Craig Singleton, chercheur principal sur la Chine. à la Fondation pour la défense des démocraties, un groupe de réflexion basé à DC. Pour le dirigeant chinois Xi Jinping, maintenir cette légitimité est plus vital que jamais alors qu’il cherche à être sélectionné pour un troisième mandat sans précédent lorsque le Parti communiste se réunira pour son congrès le plus important de la décennie le mois prochain. “Des changements politiques majeurs avant le congrès du parti semblent peu probables, même si nous pourrions voir un assouplissement de certaines politiques au début de 2023 après que l’avenir politique de Xi Jinping aura été assuré”, a déclaré Singleton. “Même dans ce cas, le Parti manque à la fois de temps et de leviers politiques disponibles pour faire face à bon nombre des menaces systémiques les plus pressantes pour l’économie chinoise”, a-t-il ajouté. L’économie continuera de se détériorer au cours des prochains mois, a déclaré Raymond Yeung, économiste en chef de la Grande Chine pour ANZ Research. Les gouvernements locaux seront “plus enclins à donner la priorité au zéro-Covid et à étouffer les épidémies de virus” à l’approche du congrès du parti, a-t-il ajouté. Le resserrement des restrictions de Covid affectera la consommation et l’investissement pendant le “septembre doré, octobre argenté” de la Chine, traditionnellement la haute saison pour ventes à domicile. Dans l’intervalle, un ralentissement brutal de l’économie mondiale n’est pas non plus de bon augure pour la croissance chinoise, a déclaré Yeung, car l’affaiblissement de la demande des marchés américain et européen pèsera sur les exportations chinoises. Il s’attend maintenant à ce que le PIB chinois ne progresse que de 3 % cette année, manquant largement l’objectif officiel de Pékin de 5,5 %. D’autres analystes sont encore plus baissiers. Nomura a abaissé ses prévisions à 2,7 % cette semaine. Pas de sortie avant début 2023 ? Plus de deux ans après le début de la pandémie, Pékin s’en tient à son approche extrême du virus avec des quarantaines forcées, des tests obligatoires de masse et des verrouillages instantanés. La politique a été jugée efficace au début de la pandémie. La Chine a réussi à tenir le virus à distance en 2020 et 2021 et à éviter le grand nombre de décès subis par de nombreux autres pays, tout en construisant une reprise rapide après une contraction record du PIB. Lors d’une cérémonie en 2020, Xi a proclamé que le succès de la Chine à contenir le virus était la preuve de l’engagement du Parti communiste. “supériorité“ sur la démocratie occidentale. Mais la déclaration de victoire prématurée est revenue le hanter, car la variante hautement transmissible d’Omicron rend la politique zéro-Covid moins efficace. Cependant, abandonner le zéro-Covid ne semble pas être une option pour Xi, qui cette année a mis à plusieurs reprises l’accent sur la défaite du virus plutôt que sur le sauvetage de l’économie. Lors d’un voyage à Wuhan en juin, il a déclaré que la Chine devait maintenir sa politique zéro Covid “même si cela pourrait nuire à l’économie”. Lors d’une réunion des dirigeants en juillet, il a réaffirmé cette approche et a exhorté les responsables à examiner la relation entre la prévention des virus et la croissance économique “d’un point de vue politique”. “Pékin a cherché à présenter sa politique zéro Covid comme une preuve de la force du Parti, et donc, par extension, de la direction de Xi Jinping”, a déclaré Singleton. Tout changement d’approche pourrait ne pas intervenir avant l’année prochaine, et même alors, il est très probable qu’il soit très progressif, a déclaré Zhiwei Zhang, président et économiste en chef de Pinpoint Asset Management. “Ce sera un long processus”, a-t-il déclaré, ajoutant que Hong Kong — où les règles de quarantaine et de test pour les visiteurs ont récemment été assouplies — pourrait être “un indicateur avancé important de ce qui se passera sur le continent”. Un autre quartier lamentable Alors que Pékin semble inébranlable sur sa stratégie zéro-Covid, le Le gouvernement a déployé une série de mesures de relance pour stimuler l’économie en déclin, notamment un paquet d’un billion de yuans (146 milliards de dollars) dévoilé le mois dernier pour améliorer les infrastructures et atténuer les pénuries d’électricité. Le gouvernement essaie d’obtenir “le meilleur résultat possible” pour la croissance économique et l’emploi tout en s’en tenant au zéro-Covid, mais il est “très difficile d’équilibrer les deux objectifs”, a déclaré Yeung d’ANZ. Des données récentes suggèrent que l’économie chinoise pourrait se diriger vers une autre performance lamentable au troisième trimestre. Le PIB n’a augmenté que de 0,4 % au deuxième trimestre par rapport à l’année précédente, fortement ralenti par rapport à une croissance de 4,8 % au premier trimestre. Les enquêtes officielles et du secteur privé publiées la semaine dernière ont montré que l’industrie manufacturière chinoise se contractait en août pour la première fois en trois mois, tandis que la croissance des services ralentissait. “Le tableau n’est pas joli, car la Chine continue de lutter contre la plus large vague d’infections à Covid jusqu’à présent”, ont déclaré mardi les analystes de Nomura dans un rapport de recherche. Problèmes d’emploi et de propriété Le marché du travail chinois s’est détérioré au cours des derniers mois. Les données les plus récentes ont montré que le taux de chômage des 16 à 24 ans a atteint un sommet historique de 19,9 % en juillet, le quatrième mois consécutif où il a battu des records. Cela signifie que la Chine compte désormais environ 21 millions de jeunes sans emploi dans les villes et villages. Le chômage rural n’est pas inclus dans les chiffres officiels. “Le problème le plus préoccupant est l’emploi”, a déclaré Yeung d’ANZ, ajoutant que le chômage des jeunes pourrait grimper à 20% ou plus. D’autres économistes affirment que davantage de pertes d’emplois sont probables cette année, car les mesures de distanciation sociale nuisent aux secteurs de la restauration et de la vente au détail, ce qui à son tour exerce une pression sur les fabricants. L’aggravation du ralentissement du marché immobilier est un autre frein majeur. Le secteur, qui représente jusqu’à 30% du PIB chinois, est paralysé par une campagne gouvernementale depuis 2020 pour freiner les emprunts imprudents et freiner le commerce spéculatif. Les prix de l’immobilier ont baissé, tout comme les ventes de maisons neuves. Bien qu’il puisse y avoir un assouplissement des règles zéro-Covid en 2023, la politique du logement pourrait ne pas être très différente après le congrès du parti. “Nous ne verrons probablement pas l’économie répéter la forte croissance précédente de 5,5% ou 6% au cours des deux prochaines années”, a déclaré Yeung.

Le bureau de Pékin de CNN a contribué à ce rapport.