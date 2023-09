L’économie chinoise est-elle à bout de souffle ? | Nouvelles du monde

La ville de Zunyi, dans le sud de la Chine, regorge de signes indiquant que l’économie nationale n’est pas en bonne santé.

Partout où vous regardez, il y a des projets d’infrastructure inachevés ; des appartements vides, des tunnels à moitié construits, des projets immenses où, semble-t-il, l’argent vient de manquer.

C’est le symbole d’un système qui bégaie.

La puissante économie chinoise, qui affichait autrefois une croissance apparemment miraculeuse de quelque 10 % plus un an, ralentit.

Des fissures, provoquées par des faiblesses structurelles autrefois faciles à combler, ont commencé à apparaître.

Le modèle économique consistant à augmenter le PIB grâce à de vastes emprunts et à la construction a fonctionné lorsque Chine était pauvre et avait besoin de nouvelles routes, ponts et aéroports, mais elle n’est plus viable dans une Chine moderne qui se retrouve aujourd’hui noyée sous les dettes et qui n’a plus rien à construire.

De grandes questions se posent quant à la suite des événements.

À Zunyi, une route en particulier en dit long sur les problèmes qui sévissent actuellement dans certaines parties du système.

Serpentant au-dessus de certaines parties de la ville, l’autoroute Funxin est une autoroute à plusieurs voies dont la construction a coûté 4 milliards de yuans, mais dont certains tronçons sont désormais incomplets et abandonnés.

D’un côté, une poignée de voitures passent occasionnellement, de l’autre, il est complètement vide, à l’exception de quelques habitants qui l’utilisent désormais pour s’y promener ou promener leurs chiens.

Il y a quelque chose de presque inquiétant à s’y promener : le sentiment que la région a été quelque peu oubliée.

Une habitante du coin, Mme Chen, nous raconte que le pont est ainsi depuis dix ans.

« Beaucoup de terres ont été confisquées et beaucoup de gens ont dû partir », dit-elle.

« Pourquoi la construction s’est-elle arrêtée ? » » demande-t-elle : « C’est un fonds gouvernemental, je pense qu’ils n’ont utilisé l’argent pour rien. Je pense qu’il a été gaspillé.

Lorsque nous avons interrogé les autorités locales, la branche du ministère des Affaires étrangères de Zunyi a indiqué que l’autoroute avait été achevée le 31 août 2023 (deux jours seulement après notre visite) et qu’elle devrait être mise en service dans la première quinzaine de septembre.

Ils ont ajouté que le gouvernement local « encourage et guide activement les entreprises de construction et les promoteurs pour qu’ils avancent dans la construction de manière ordonnée », et que le gouvernement « suit strictement les règles et réglementations nationales et provinciales en matière d’investissement et de gestion ».

De l’autre côté d’une petite colline, je trouve le tunnel de liaison, où le projet s’est brusquement arrêté.

En face de l’entrée du tunnel se trouvent d’énormes piliers de béton où la construction était clairement destinée à se poursuivre et au-delà, des blocs de maisons libérés et destinés à la démolition – des vies ont continué pour faire de la place.

Seuls quelques habitants ont tenu bon ici, dont Shi Chunli qui vit ici depuis 40 ans.

Elle affirme avoir cédé sa propriété aux autorités en échange d’un nouvel appartement ailleurs.

« Ils ont dit que nous aurions un nouvel appartement dans trois ans », dit-elle, « ce sera la cinquième année en septembre, mais tout est toujours pareil ».

Et elle a une idée assez claire de la raison pour laquelle sa vie est dans ces limbes.

« C’est surtout qu’il n’y a plus d’argent. L’Etat n’en a plus. »

Il existe des projets de ce type dans toute la Chine, mais leur concentration est particulièrement élevée dans la province du Guizhou, où se trouve Zunyi.

En fait, la province du Guizhou, l’une des plus pauvres du pays, est également la plus endettée, avec une dette dépassant 135 % de son PIB.

Cette province rurale s’est fortement appuyée sur le modèle de croissance chinois qui a produit pendant si longtemps des chiffres remarquables : d’énormes emprunts, des investissements massifs et de vastes bâtiments – que les projets soient ou non nécessaires.

En effet, le Guizhou compte 11 aéroports, dont beaucoup sont assez proches les uns des autres, et près de la moitié des 100 ponts les plus hauts du monde, selon le média d’État Economic Daily.

C’est un modèle qui a été reproduit dans tout le pays. L’investissement a représenté en moyenne 44 % de l’économie chinoise ces dernières années, pour laquelle les experts affirment qu’il n’existe « aucun précédent historique comparable ».

Mais si ce modèle avait du sens lorsque la Chine essayait de rattraper son retard, il est aujourd’hui devenu un handicap majeur.

Le gouvernement a peu d’interlocuteurs vers qui se tourner pour obtenir la croissance élevée à laquelle il est habitué.

Mais il s’agit d’un problème pour lequel le gouvernement ne peut pas « investir », comme il l’a fait face aux défis économiques antérieurs.

Comme le soulignent de nombreux experts, ce niveau d’investissement improductif est un symptôme de l’économie chinoise depuis de nombreuses années, alors pourquoi est-il si mordant aujourd’hui ?

Cela s’explique en grande partie par le fait que d’autres pans de l’économie sont en difficulté, révélant ainsi les lignes de fracture qui la constituent.

Le mois dernier, les prix en Chine ont en fait chuté par rapport au même mois de l’année dernière, faisant craindre une déflation à plus long terme.

Le problème clé est que la demande des consommateurs n’a tout simplement pas rebondi après la pandémie comme les dirigeants chinois l’espéraient.

Des mois de règles zéro COVID qui ont vu des villes entières plongées dans des confinements extrêmes et soudains ont détruit des milliers d’entreprises et épuisé considérablement les économies des familles.

Le résultat net est que les gens n’ont tout simplement pas d’argent à dépenser et qu’ils hésitent à s’en séparer (le taux d’épargne de la Chine est l’un des plus élevés au monde selon le FMI).

Ces tendances étaient évidentes dans certains des plus petits marchés autour de Zunyi.

« Les affaires vont mal maintenant », nous a dit un commerçant, « elles empirent d’année en année ».

Et pourquoi?

« La pandémie », dit-elle, « l’impact de la pandémie est trop important ».

Il existe également d’autres problèmes : la politique gouvernementale très interventionniste qui a réprimé certains secteurs comme la technologie et les cours particuliers a laissé certains secteurs paralysés et les investissements étrangers nerveux.

Et dans cet environnement, des millions de jeunes ont du mal à trouver du travail ; le nombre de jeunes de 16 ans sans emploi en juin atteignait un niveau record de 21,3 %.

Le gouvernement a depuis cessé de publier ces chiffres, mais les experts craignent que le chiffre réel ne soit bien plus élevé.

Mais le plus menaçant est peut-être la profonde crise du marché immobilier.

De la même manière que les gouvernements locaux dépensent en infrastructures, les promoteurs chinois ont passé des années à emprunter des sommes énormes pour construire des millions d’appartements, les revendant souvent aux acheteurs avant la fin de la construction.

À la suite des mesures prises par le gouvernement central en 2021 pour tenter de freiner ces emprunts excessifs, beaucoup se sont retrouvés incapables de payer leurs dettes et certains, comme Evergrande, autrefois l’un des plus grands développeurs chinois, ont fait défaut.

Cela a plongé le marché dans une crise dont il a eu du mal à se remettre, laissant de nombreux acheteurs avec des maisons inachevées et beaucoup d’autres peu disposés à investir dans l’immobilier.

Les prix ont chuté et les répercussions sur les secteurs des services de construction ont été considérables.

Ce mois-ci, les projecteurs ont été braqués sur Country Garden, un autre promoteur chinois, autrefois considéré comme une paire de mains sûres, car lui aussi avait du mal à effectuer le paiement prévu de ses obligations.

Les actions de la société ont toutefois rebondi à la suite d’informations selon lesquelles elle aurait conclu un accord avec ses créanciers pour effectuer les paiements en plusieurs versements au cours des trois prochaines années.

Il y a des craintes quant à la façon dont tout cela va se dérouler et si cela affectera le reste du monde.

Alors que l’économie chinoise fait l’objet d’une surveillance mondiale croissante, Le président Xi Jinping a surpris les commentateurs en signalant qu’il n’assisterait pas au sommet du G20 de ce week-end en Inde. Le Premier ministre Li Qiang sera présent à la place.

Mais les experts insistent sur le fait qu’il n’y aura presque certainement pas de krach financier majeur.

« C’est très improbable car la rupture financière est en réalité une rupture de bilan », explique Michael Pettis, expert renommé de l’économie chinoise et professeur à l’université de Pékin.

« En Chine, les régulateurs sont si puissants qu’ils peuvent restructurer les passifs à volonté, de sorte qu’il n’y aura jamais de rupture de bilan.

« À long terme, c’est une mauvaise chose car cela signifie que l’ajustement nécessaire est beaucoup plus lent qu’autrement. Mais d’un point de vue social et politique, c’est une bonne chose, surtout à court terme. »

Ce qui est le plus probable, insistent lui et d’autres experts, c’est que la Chine connaît une période plus longue de ralentissement et de réajustement de son économie, semblable à ce qui est arrivé au Japon à partir des années 1990.

Il y aura cependant probablement des souffrances à venir pour les Chinois ordinaires à mesure que ce processus lent mais finalement nécessaire se déroulera.