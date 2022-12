L’économie chinoise est différente de ce qu’elle était avant la pandémie

La ville de Taiyuan, dans le centre de la Chine, a vu son PIB augmenter de 10,9 % en glissement annuel au cours des trois premiers trimestres de 2022. Sur la photo, un écran affiche les détails d’une nouvelle usine dans la ville. VCG | Groupe Visuel Chine | Getty Images

BEIJING – L’économie chinoise de 2023 ne ressemblera certainement pas à l’économie chinoise de 2019. L’immobilier s’est effondré sous la répression de Pékin. Les exportations ont diminué après une poussée. Géant chinois du e-commerce JD.com cette année a remplacé Huawei, touchés par les restrictions américaines, alors que la plus grande entreprise non étatique en Chine par le chiffre d’affaires. actualités liées à l’investissement Au cours du mois dernier, Pékin a soudainement cessé bon nombre des mesures de verrouillage et des exigences de test Covid qui avaient pesé sur la croissance économique au cours des 18 derniers mois. Les analystes mettent en garde contre une route cahoteuse vers une réouverture complète, mais ils s’attendent maintenant à ce que l’économie chinoise rebondisse plus tôt que prévu. Selon les économistes, les éléments qui sous-tendent cette croissance seront presque certainement différents de ce qu’ils étaient il y a trois ans. Le modèle de croissance de la Chine passe d’un modèle fortement dépendant de l’immobilier et des infrastructures à un modèle dans lequel la soi-disant économie numérique et verte joue un rôle plus important, ont déclaré les analystes de la principale banque d’investissement chinoise CICC dans leurs perspectives pour 2023 publiées le mois dernier. Ils ont cité l’accent mis par le 20e Congrès national du Parti communiste chinois au pouvoir sur l’innovation. La catégorie de l’économie numérique comprend les équipements de communication, la transmission d’informations et les logiciels. L’économie verte fait référence aux industries qui doivent investir afin de réduire leurs émissions de carbone – l’énergie électrique, l’acier et les produits chimiques, entre autres.

Au cours des cinq prochaines années, les investissements cumulés dans l’économie numérique devraient plus que septupler pour atteindre 77 900 milliards de yuans (11 130 milliards de dollars), selon les estimations de la CICC. Cela dépasse les investissements cumulés prévus dans l’immobilier, les infrastructures traditionnelles ou l’économie verte – faisant du numérique la plus grande des quatre catégories, selon le rapport. En 2021 et 2022, l’immobilier était la plus grande catégorie d’investissement, selon le rapport. Mais les analystes du CICC ont déclaré que cette année, les investissements dans l’immobilier ont chuté d’environ 22 % par rapport à l’année dernière, tandis que ceux dans les secteurs numérique et vert ont augmenté d’environ 24 % et 14 %, respectivement. Pékin a réprimé la forte dépendance des promoteurs à l’égard de la dette en 2020, contribuant aux défauts de paiement et à une chute des ventes de logements et des investissements. Cette année, les autorités ont assoupli bon nombre de ces restrictions de financement.

Exportations en baisse

Alors qu’une grande partie du monde a eu du mal à contenir le Covid-19 en 2020 et 2021, le contrôle rapide du virus par la Chine a aidé les usines locales à répondre à la demande mondiale croissante de produits de santé et d’électronique. Désormais, la demande baisse. Les exportations chinoises ont commencé à baisser d’une année sur l’autre en octobre – pour la première fois depuis mai 2020, selon Wind Information. L’année prochaine, une réduction des exportations nettes devrait réduire la croissance de 0,5 point de pourcentage, ont déclaré Hui Shan, économiste en chef de Goldman Sachs pour la Chine, et une équipe dans une note du 16 décembre. Les exportations nettes ont soutenu la croissance du PIB de la Chine au cours des dernières années, contribuant jusqu’à 1,7 point de pourcentage en 2021, selon les analystes.

Mais les exportations de la Chine vers l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est ont repris, dépassant celles vers les États-Unis et l’UE sur une base mensuelle en novembre, selon les données douanières. “Les exportations vers les pays de l’ASEAN peuvent servir de tampon léger aux pressions sur les marchés de l’UE et des États-Unis”, ont déclaré mercredi l’économiste chinois de Citi Xiaowen Jin et une équipe dans une note. Ils s’attendent à ce que la croissance du PIB de l’ASEAN rebondisse en 2023, tandis que les États-Unis et l’UE passeront une partie de l’année prochaine en récession. Jin a souligné que les exportations de voitures de la Chine, en particulier de voitures électriques et de pièces connexes, ont contribué à soutenir les exportations globales cette année. Pékin a fait de gros efforts pour accroître le développement de l’industrie nationale des voitures électriques. De nombreuses marques de Nio à BYD ont commencé à vendre des voitures particulières en Europe et dans d’autres pays.

Le retour des consommateurs ?

“La décélération rapide des exportations signifie également que la Chine doit puiser dans les marchés intérieurs pour croître dans un avenir prévisible”, a déclaré Hao Zhou, économiste en chef chez Guotai Junan Securities dans une note du 15 décembre. “Avec l’assouplissement des restrictions de Covid, la consommation devrait connaître une reprise significative et durable à partir de l’année prochaine.” Il s’attend à ce que les ventes au détail augmentent de 6,8 % l’année prochaine et que le PIB national augmente de 4,8 %. Les annonces politiques du gouvernement central ce mois-ci ont donné la priorité à la relance de la consommation intérieure. Les ventes au détail ont pris du retard sur la croissance globale depuis la pandémie, tandis qu’un part record de personnes ayant préféré épargner. Les analystes de Goldman Sachs ont relevé leurs prévisions de PIB pour 2023 de 4,5% à 5,2% sur la réouverture de l’économie plus tôt que prévu, avec la consommation comme principal moteur. Cependant, ils ont averti que les revenus et la confiance des consommateurs prendront du temps à se rétablir, ce qui signifie que toute publication l’année prochaine de la “demande refoulée” pourrait être limitée en dehors de quelques catégories telles que les voyages internationaux.

Les riches dépensent plus, les pauvres dépensent moins