L’économie chinoise en déclin et Kanye West s’entraident

La tournée éclair de Ye – anciennement connu sous le nom de Kanye West – en Chine a apporté un coup de pouce économique bien nécessaire, à la fois à un pays qui lutte pour augmenter les dépenses de consommation et à un musicien dont les controverses ont nui à ses affaires dans son pays.

Le spectacle dominical du musicien lauréat d’un Grammy Award à Haikou, capitale de la province insulaire du sud de la Chine, a d’abord été accueilli avec surprise, compte tenu des contrôles stricts exercés par la Chine sur les artistes étrangers.

Mais les 42 000 billets disponibles ont été vendus en quelques minutes. Quelques jours plus tard, l’office du tourisme local a annoncé une deuxième représentation. Ye a publié un article sur la prochaine « soirée d’écoute » sur Instagram, prévue le 28 septembre.

« Il ne s’agit pas d’un spectacle supplémentaire ordinaire, mais de l’épanouissement une fois de plus de la magie de la musique et de la joie continue des fans », a déclaré l’office du tourisme de Haikou dans son communiqué.

L’enthousiasme suscité par le retour de la rappeuse américaine en Chine après 16 ans de tournée met en évidence le pouvoir de l’« économie du concert », dans laquelle les gouvernements courtisent les performances des superstars pour attirer les fans et promouvoir le tourisme. Plus tôt cette année, Taylor Swift a accepté de limiter sa tournée en Asie du Sud-Est exclusivement à Singapour, au grand dam des pays voisins.

Le gouvernement de Haikou a déclaré que l’événement « Vultures Listening Experience » de Ye a rapporté un nouveau record de 52,8 millions de dollars de recettes touristiques à la ville, et que 96,5 % des billets vendus ont été achetés par des participants extérieurs à l’île de Hainan. L’événement a offert des offres aux fans en visite sur la nourriture, l’hébergement et les visites touristiques, amplifiant l’activité pendant les vacances de la fête de la mi-automne en Chine.

L’économie chinoise, qui est au ralenti, a besoin d’un soutien urgent, notamment de la part des consommateurs qui ont fortement réduit leurs dépenses face à l’incertitude financière. La crise de l’immobilier a pesé sur les prix de l’immobilier tandis que le chômage des jeunes a augmenté. Selon la banque d’investissement Nomura, la confiance des consommateurs est proche de son plus bas niveau historique.

Les villes chinoises ont tenté d’encourager le tourisme intérieur et la consommation locale. Pour de nombreux amateurs de concerts, l’arrivée de Ye a été une motivation suffisante pour se payer un voyage dans le sud.

Selon Junjie Wang, journaliste économique qui rédige une newsletter sur le secteur de la vente au détail en Chine, les utilisateurs de la plateforme de médias sociaux chinoise Xiaohongshu, qui signifie « Petit Livre rouge », ont déclaré avoir dépensé plus de 1 400 dollars pour aller voir Ye. Le taux d’occupation des hôtels et les ventes dans les boutiques hors taxes de Haikou ont également augmenté pendant les vacances.

L’accueil chaleureux en Chine est également une aubaine pour Ye, qui a vu les ventes de billets ralentir et les marques rompre leurs liens après une série de déclarations racistes et antisémites au cours des dernières années.

En Chine, ces inquiétudes concernant les commentaires offensants sont restées lettre morte. Les médias d’État ont plutôt mis en avant le lien lointain de Ye avec la Chine : l’artiste a passé un an en Chine lorsqu’il était enfant, tandis que sa mère, professeur d’anglais, enseignait à l’université de Nanjing.

Le premier concert de Haikou a rapporté plus de 7 millions de dollars de recettes, contre plus de 12 millions de dollars pour les cinq concerts donnés aux États-Unis en février, selon les estimations de Billboard. D’autres « séances d’écoute » avec Ye et le rappeur Ty Dolla Sign aux États-Unis ont été annulées en avril, bien que les organisateurs n’aient pas donné de raison.

« Kanye peut contribuer à relancer l’économie dans une période difficile et montrer que la Chine est ouverte au monde. Ses liens d’enfance avec Nanjing servent à des fins de propagande intérieure et extérieure », a écrit Yaling Jiang dans une newsletter sur les consommateurs chinois intitulée Following the Yuan. « L’influence de l’État l’emporte sur tous les facteurs du marché, et les valeurs occidentales, même les valeurs « universelles », ne sont pas toutes appliquées à la Chine. »

Xin-yun Wu, correspondante spéciale du Times à Taipei, a contribué à ce reportage.