L’économie chinoise devrait croître de 5% en 2023, selon Fitch Ratings dans des prévisions actualisées

Le PMI manufacturier officiel de la Chine est passé à 50,1 en janvier contre 47 précédemment, et son PMI des services est passé à 54,4, le plus haut niveau depuis juin 2022. Une valeur supérieure à 50 indique une expansion de l’activité économique ; une lecture inférieure à 50 indique une contraction.

La dernière révision est basée sur “des preuves que la consommation et l’activité se redressent plus rapidement que prévu initialement” après que le gouvernement chinois a supprimé la plupart de ses restrictions strictes de Covid, signalant un abandon de sa politique Covid-zéro.

“Nous pensons que l’excédent d’épargne pourrait ne pas être libéré complètement et très rapidement en 2023”, a déclaré UBS.

En fin de compte, UBS s’attend à ce que la croissance de la consommation des ménages chinois passe à 10-11 % en termes nominaux et à 7,8 % en termes réels en 2023.

“Une normalisation plus poussée du comportement des consommateurs et une plus grande libération de l’épargne excédentaire pourraient contribuer à soutenir la future reprise de la consommation en 2024 et au-delà”, a déclaré M. Wang.