L’économie chinoise connaît une croissance de 4,9 % au troisième trimestre, dépassant les attentes mais ralentissant par rapport au trimestre précédent

HONG KONG (AP) — L’économie chinoise a ralenti au troisième trimestre, dans un contexte de demande mondiale atone, de pressions déflationnistes et d’un secteur immobilier en difficulté.

La deuxième économie mondiale a connu une croissance de 4,9% sur un an au cours du trimestre juillet-septembre, dépassant les 4,5% prévus par les analystes mais ralentissant par rapport à la croissance de 6,3% du trimestre précédent, selon les données officielles publiées mercredi.

Sur une base trimestrielle, l’économie a progressé de 1,3 % au troisième trimestre, contre une croissance de 0,8 % au cours du trimestre d’avril à juin.

Au cours des neuf premiers mois de l’année, l’économie chinoise a connu une croissance de 5,2 % par rapport à la même période de l’année dernière, ce qui suggère qu’elle est en bonne voie d’atteindre l’objectif de Pékin d’une croissance d’environ 5 % pour 2023.

Les responsables du Bureau national des statistiques ont averti que l’environnement extérieur devenait « plus complexe et plus grave » et que la demande intérieure restait insuffisante.

Stephen Innes, associé directeur chez SPI Asset Management, a déclaré que même si les chiffres dépassent les attentes, l’économie chinoise n’est « pas du tout tirée d’affaire ».

« Cette croissance suggère une modeste amélioration de l’économie chinoise. Cependant, des appels constants se font entendre pour un soutien politique accru afin de maintenir une croissance constante, car il existe des inquiétudes quant à la durabilité de la reprise », a déclaré Innes dans une note.

Le gouvernement chinois a dévoilé ces derniers mois une série de mesures de soutien politique pour soutenir l’économie, notamment des dépenses d’infrastructure, une réduction des taux d’intérêt et un assouplissement des restrictions à l’achat de logements dans le but de relancer le secteur immobilier.

Les données commerciales de la Chine, publiées plus tôt cette semaine, ont montré que les exportations et les importations ont continué de baisser, bien qu’elles se soient contractées à un rythme plus lent qu’auparavant.

Pékin vise une croissance économique de 5 % cette année. Les analystes estiment que la Chine atteindra probablement son objectif, même si sa croissance devrait ralentir à 4,5 % en 2024.

Plus tôt cette année, la croissance a été stimulée alors que les gens ont afflué vers les centres commerciaux et les restaurants après la levée de près de trois ans de restrictions « zéro COVID » fin 2022. Cependant, la croissance issue de la reprise post-pandémique s’est essoufflée plus tôt que prévu.

Les ventes au détail, indicateur de la demande des consommateurs, ont augmenté de 5,5 % en septembre par rapport à la même période en 2022.

La production industrielle, qui mesure l’activité dans les secteurs manufacturier, minier et des services publics, a augmenté de 4,5 % en septembre par rapport au même mois de l’année précédente – un taux de croissance similaire à celui du mois dernier.