L’économie chinoise a ralenti à la fin de l’année dernière

L’économie chinoise a trébuché au cours des derniers mois de l’année dernière, selon les chiffres publiés mardi, alors que la croissance a été freinée par de nombreux blocages de Covid suivis d’une épidémie mortelle qui a balayé le pays à une vitesse remarquable.

Selon le gouvernement, l’économie a progressé de 2,9% d’octobre à décembre par rapport à la même période un an plus tôt.

Pour l’ensemble de l’année dernière, la croissance de la Chine a été de 3 %, soit moins de la moitié de ce qu’elle était en 2021 et bien en deçà de l’objectif du pays d’environ 5,5 %. Ce fut une performance décevante pour une économie qui a été l’une des plus dynamiques au monde, avec une croissance moyenne de 7,7 % par an au cours de la décennie précédant la pandémie.

Le 7 décembre, la Chine a levé sans avertissement ses strictes restrictions «zéro Covid» après près de trois ans. En quelques semaines, le virus a infecté des centaines de millions de personnes, mettant à rude épreuve les services hospitaliers et les salons funéraires et laissant les usines, les bureaux et les restaurants privés de travailleurs et de clients.